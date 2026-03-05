Nước ép được khen như “thần dược”, chuyên gia cảnh báo nhóm người không nên uống

Những lợi ích của nước ép nha đam

Nước ép lô hội là nguồn giàu chất chống ôxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do. Điều này làm giảm căng thẳng oxy hóa trên cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim và ung thư…

Ảnh minh họa.

Nước ép lô hội chứa nhiều chất dinh dưỡng như: Vitamin C, A, E, beta-caroten, canxi, magie…

Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lô hội có thể làm dịu chứng ợ nóng và hỗ trợ tiêu hóa nhờ đặc tính chống viêm. Ngoài ra, phần nhựa của cây chứa anthraquinones có tác dụng nhuận tràng, giúp cải thiện táo bón. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng tiềm ẩn nguy cơ tiêu chảy và mất cân bằng điện giải nếu sử dụng quá mức.

Đáng chú ý, một số bằng chứng bước đầu ghi nhận việc uống nước ép lô hội có thể giúp cải thiện đường huyết và chỉ số hemoglobin A1C ở người tiền tiểu đường. Thức uống này cũng ít calo, ít đường nếu không bổ sung chất tạo ngọt, phù hợp cho nhu cầu bù nước hằng ngày.

Nên hiểu về lợi ích của nước ép nha đam và những nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý để tránh tác dụng phụ.

Nước ép nha đam giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng, giảm tình trạng viêm loét miệng (nhiệt miệng) và hỗ trợ điều trị xơ hóa dưới niêm mạc miệng.

Bổ sung nước ép nha đam hàng ngày có thể giúp thúc đẩy sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ngoài việc bôi ngoài da để trị vảy nến, chàm, việc uống đúng cách cũng giúp da sáng khỏe hơn.

Tiến sĩ Sohaib Imtiaz, Giám đốc Y khoa tại một trung tâm y tế ở Hoa Kỳ, người thẩm định y khoa bài viết, cho rằng nước ép lô hội có thể là lựa chọn cấp nước hợp lý nếu chọn loại đã tinh chế và không thêm đường.

Ở góc nhìn quốc tế, Tiến sĩ Edzard Ernst - chuyên gia y học bổ sung tại University of Exeter, cảnh báo rằng bằng chứng về hiệu quả đường uống của lô hội vẫn còn hạn chế và cần thêm thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn để xác nhận tính an toàn lâu dài.

Tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng sai cách

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc lạm dụng hoặc chế biến nước ép nha đam không đúng cách có thể dẫn đến những hệ lụy sức khỏe đáng ngại:

Rối loạn tiêu hóa: Hợp chất anthraquinone trong lớp vỏ nha đam có tác dụng nhuận tràng cực mạnh, dễ gây đau bụng, chuột rút và tiêu chảy nghiêm trọng.

Mất cân bằng điện giải: Sử dụng liều cao kéo dài có thể làm hạ kali máu, dẫn đến tình trạng yếu cơ, mệt mỏi và rối loạn nhịp tim.

Tương tác thuốc nguy hiểm: Nha đam có thể làm giảm tác dụng hoặc gây phản ứng ngược với các loại thuốc chống đông máu, thuốc lợi tiểu và thuốc điều trị tiểu đường (gây hạ đường huyết đột ngột).

Ảnh hưởng gan, thận: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ nha đam không kiểm soát có khả năng gây áp lực lên gan, dẫn đến viêm gan nhiễm độc hoặc gây kích ứng thận.

Lưu ý những người tuyệt đối không nên uống nước ép nha đam? Nước ép nha đam không phải là thức uống an toàn cho tất cả mọi người. Dù tốt nhưng một số người nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Nếu thuộc các nhóm đối tượng sau, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng: - Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nha đam có khả năng kích thích co bóp tử cung, dễ gây sảy thai hoặc sinh non. Ngoài ra, các hoạt chất nhuận tràng có thể truyền qua sữa mẹ gây hại cho trẻ sơ sinh. - Người mắc bệnh lý về gan, thận và tim mạch: Do khả năng gây viêm gan và mất cân bằng điện giải, những người có tiền sử suy thận hoặc bệnh tim nên đặc biệt cẩn trọng. - Người bị rối loạn chảy máu hoặc sắp phẫu thuật: Nha đam có thể làm chậm quá trình đông máu, gây nguy hiểm trong và sau phẫu thuật. - Bệnh nhân đang bị trĩ hoặc các bệnh viêm loét đại tràng: Tác dụng nhuận tràng của nha đam sẽ làm trầm trọng thêm các vết loét và tình trạng chảy máu. - Người có cơ địa dị ứng: Những người dị ứng với các cây họ hành (như tỏi, hành tây, hoa tulip) thường có nguy cơ cao dị ứng với nha đam.

