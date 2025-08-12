Loại rau dại từng không ai "ngó" đến, nay thành đặc sản 39 triệu đồng/kg

Nhắc đến các loại nông sản nổi tiếng, chúng ta không thể bỏ qua chồi hoa bia. Đây là một trong những loại rau đắt đỏ nhất thế giới.

Loại rau dại từng bị nhổ bỏ nay hoá đặc sản đắt đỏ bậc nhất thế giới. Với hương vị đặc biệt, loại rau đắt đỏ này được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn đặc sản đẳng cấp tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Từng bị xem là phế phẩm nhưng nay chồi hoa bia có giá đắt đỏ.

Hoa bia (danh pháp khoa học là Humulus lupulus) là thực vật dạng dây leo trong họ Cannabaceae. Hoa bia được miêu tả khoa học lần đầu tiên vào năm 1753.

Thông thường hoa bia là loại cây sống lâu năm, có chiều cao trung bình từ 10 đến 15m. Hoa bia có hoa đực và cái riêng cho từng cây. Nguồn gốc đầu tiên của hoa bia là mọc hoang tại một số nơi ở châu Âu, từ ven bờ sông đến vào tận trong rừng. Về sau người dân đã đưa chúng về trồng và chăm sóc trong vườn nhà.

Nó được dùng để tạo vị đắng cho bia kể từ thế kỷ 17, tuy nhiên người ta chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn. Hoa bia có các hiệu ứng kháng sinh giúp cho hoạt động của men bia tốt hơn trước các loại vi sinh vật không mong muốn.

Trước đây, khi ngành công nghiệp bia trên thế giới mới phát triển, những chồi non này thường bị coi là đồ thừa và bị vứt bỏ. Nhưng bất ngờ, hiện nay, chồi hoa bia lại trở thành một trong những loại rau có giá thành cao nhất thế giới từ 1.000-1.500 USD (khoảng 26 triệu đồng -399 triệu đồng) mỗi kg.

Chồi hoa bia là một bộ phận của cây hoa bia. Chúng là những chồi non không nở thành hoa. Chồi hoa bia có màu xanh pha đỏ.

Không chỉ là món ăn ngon chồi hoa bia còn có rất tốt cho sức khỏe như hỗ trợ trong việc điều trị lo lắng, bồn chồn, mất ngủ. Nó còn tác dụng điều hòa mỡ máu, chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, ức chết hoạt động của tế bào ung thư.

Có nhiều lý do khiến chồi hoa bia trở nên đắt đỏ. Thứ nhất, loại nông sản này mỗi năm chỉ nở 1 lần. Thứ 2, hoa bia chỉ đâm chồi chủ yếu vào mùa xuân, trong giai đoạn khoảng giữa tháng 2 và tháng 3.

Đặc biệt, chồi hoa bia chủ yếu phát triển ở những vùng lạnh và cần khoảng 5 đến 6 tuần ở nhiệt độ gần như đóng băng để phát triển tối ưu. Chúng chủ yếu được trồng ở Hà Lan, Anh và Bỉ.

Hơn nữa, thời gian sống của chồi hoa bia không dài. Nếu không được thu hoạch kịp thời, chồi hoa bia có thể bị hỏng và không sử dụng được nữa. Thường người trồng sẽ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để có lịch thu hoạch hợp lý trong vòng 14 ngày kể từ khi hoa bia đâm chồi.

Chồi hoa bia không mọc theo hàng đồng nhất nên phải thu hoạch hoàn toàn bằng tay và mất nhiều công sức.

Để thu hoạch chồi hoa bia, người ta phải cúi người xuống để tìm ra những chồi non trong các tán lá. Đặc biệt, kích thước của chúng khá nhỏ nên người nông dân phải nhặt lượm rất lâu mới có thể thu hoạch được một lượng khá nhỏ.

Bên cạnh đó, chồi hoa bia cũng cần được bảo quản trong môi trường tốt và phù hợp mới có thể giữ nguyên chất lượng đến tay khách hàng.

Loại hoa này khi chế biến thành món rau mang đến hương vị "thiên nhiên" độc nhất vô nhị.