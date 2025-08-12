KIỂM TRA NGAY: Nốt ruồi mọc ở 6 vị trí này trên cơ thể rất dễ "biến hình" thành ung thư!

Hầu hết chúng ta đều có ít nhất 1 nốt ruồi trên cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rằng ngoài ảnh hưởng đến ngoại hình thì chúng còn có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Nhất là những nốt ruồi mọc ở 6 vị trí này trên cơ thể:

1. Vùng thắt lưng

Ma sát và chèn ép liên tục là một trong những yếu tố chính thúc đẩy nốt ruồi biến đổi thành ung thư da, đặc biệt ở các vùng da dễ bị kích thích từ quần áo hàng ngày.

Ảnh minh họa

Trong khi vùng thắt lưng thường xuyên chịu áp lực từ đồ lót, dây thắt lưng và quần áo bó sát, dẫn đến tình trạng bí bách, cọ xát mạnh mẽ. Ngoài ra, khu vực này còn dễ tích tụ mồ hôi, bụi bẩn, tạo môi trường ẩm ướt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển… Nhưng lại ít được chú ý kiểm tra hàng ngày, khó quan sát do vị trí phía sau, nên nguy cơ nốt ruồi ở đây chuyển thành ung thư hắc tố tăng cao đáng kể.

2. Khu vực đường viền cổ

Tiếp xúc với ánh nắng và ma sát từ phụ kiện là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương da, dẫn đến nguy cơ ung thư hắc tố trên nốt ruồi ở các vùng lộ thiên. Đường viền cổ hàng ngày phải chịu cọ xát từ cổ áo, dây chuyền hay vòng cổ, kết hợp với việc tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím từ mặt trời nhiều hơn so với các bộ phận khác.

Khu vực này cũng dễ bị bỏ qua khi thoa kem chống nắng hoặc vệ sinh… Nhưng lại khó tự kiểm tra do vị trí cao, ít được quan tâm định kỳ, nên nốt ruồi ở đây rất dễ biến đổi ác tính mà không được phát hiện kịp thời.

3. Lòng bàn tay

Ảnh minh họa

Ma sát hàng ngày và khó quan sát là yếu tố then chốt làm tăng rủi ro ung thư da ở các vùng da tiếp xúc thường xuyên với vật dụng. Trong khi lòng bàn tay phải chịu áp lực và cọ xát liên tục từ việc cầm nắm, làm việc, đặc biệt nốt ruồi ở rãnh móng tay nối liền với da dưới móng.

Nếu nốt ruồi mọc sâu dưới móng, chúng bị che lấp hoàn toàn, dễ bị bỏ sót khi thay đổi… Nhưng lại ít được kiểm tra kỹ lưỡng do tập trung vào các vùng khác, vệ sinh không triệt để, nên nguy cơ chuyển thành ung thư hắc tố ở vị trí này cao hơn hẳn.

4. Bàn chân

Áp lực cơ học và ma sát từ hoạt động di chuyển là nguyên nhân chính gây kích thích nốt ruồi, dẫn đến ung thư da ở các vùng chịu lực lớn. Bàn chân, đặc biệt lòng bàn chân, phải chịu sức ép và cọ xát không ngừng từ việc đi lại, chạy bộ hay mang giày dép chật hẹp.

Khu vực này còn dễ ẩm ướt do mồ hôi, bụi bẩn tích tụ trong giày… Nhưng lại khó nhìn thấy trực tiếp, ít được vệ sinh kỹ lưỡng hoặc kiểm tra định kỳ, nên nốt ruồi mọc ở đây có nguy cơ biến đổi thành ung thư da cao hơn nhiều so với các vị trí khác.

5. Vùng kín

Môi trường ẩm ướt và vi khuẩn là một trong những yếu tố hàng đầu thúc đẩy hình thành và biến đổi nốt ruồi thành ung thư hắc tố ở các vùng da nhạy cảm. Mà vùng kín được che chắn bởi nhiều lớp quần áo, tiếp xúc bề mặt khi ngồi nằm, dẫn đến cọ xát thường xuyên.

Da ở đây rất mỏng manh, dễ ẩm ướt do mồ hôi và vi khuẩn sinh sôi, tạo điều kiện lý tưởng cho tổn thương… Nhưng lại khó tự quan sát do vị trí riêng tư, ít được chú ý vệ sinh chuyên sâu hoặc kiểm tra y tế, nên nguy cơ nốt ruồi chuyển thành ung thư ở vị trí này cực kỳ cao.

6. Đỉnh đầu

Tổn thương mãn tính do ánh nắng mặt trời là 1 trong những nguyên nhân chính gây ung thư da, bao gồm cả ung thư hắc tố trên nốt ruồi.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, đỉnh đầu tiếp nhận nhiều tia cực tím từ mặt trời hơn trong cuộc sống. Cũng thường bị lực kéo do buộc tóc, dễ ẩm ướt khi đội mũ hoặc tác động gãi thường xuyên… Nhưng lại khó nhìn thấy, ít được quan tâm và vệ sinh thường xuyên hơn nên nguy cơ chuyển thành ung thư khi có nốt ruồi ở vị trí này rất cao.

Làm thế nào để nhận biết đó có phải nốt ruồi ung thư hay không? Nốt ruồi lành tính thường tròn, nhỏ dưới 8mm, màu hồng/nâu/rám nắng, phẳng hoặc hơi nhô, không đau ngứa, mọc khắp cơ thể. Hầu hết vô hại, chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, nhưng một số có thể là ung thư hắc tố do ma sát, ánh nắng, với 5 dấu hiệu: - To ra nhanh, viền không đều. - Cứng hoặc mềm bất thường. - Màu sắc loang lổ, đổi màu. - Hình dạng lạ (lõm, nhô, đa giác). - Sần, ngứa, chảy máu, sưng, loét. Để phòng ngừa ung thư hắc tố, hãy tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở cường độ cao, nhất là thời gian từ 11h - 13h dù trời có nhiều mây. Nếu phải ra ngoài nhớ dùng kem chống nắng, mang theo đồ chống nắng như ô, mũ hay kính râm. Ngoài ra, nên gặp bác sĩ da liễu ít nhất một lần một năm để kiểm tra.

Nguồn và ảnh: Lifetimes, HK01