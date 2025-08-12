Miễn phí khám Nhi chào năm học mới tại 5 Phòng khám Hồng Ngọc

Mùa tựu trường - Cảnh giác bệnh lý hô hấp & truyền nhiễm ở trẻ em

Theo thống kê của Bộ Y Tế, từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm - thời điểm trẻ quay trở lại trường học - số ca bệnh hô hấp và truyền nhiễm ở trẻ tăng 20 - 30% so với các tháng hè trước đó. Nguyên nhân là do thời tiết chuyển mùa kèm theo việc trẻ quay lại môi trường học tập đông đúc, tiếp xúc gần với bạn bè, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Các bệnh lý thường gặp trong giai đoạn này gồm: Cúm mùa (A, B), tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết, các bệnh đường hô hấp do virus RSV, Adenovirus: viêm phế quản, viêm phổi,... Đặc biệt là tay chân miệng, theo báo cáo, trong tháng 9/2024, một số tỉnh thành đã ghi nhận hơn 6.000 ca, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Thăm khám sớm giúp phát hiện kịp thời, rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế tối đa biến chứng, đồng thời ngăn ngừa lây lan trong lớp học, tránh bùng phát thành các đợt dịch ngoài cộng đồng.

Tay chân miệng - bệnh lý thường gặp ở trẻ vào mùa tựu trường

Miễn phí khám Nhi - Hồng Ngọc đồng hành chăm sóc trẻ vì một năm học mới vui khỏe

Chia sẻ từ BS.Phạm Thị Ngọc (Trưởng Khoa Nhi, BVĐK Hồng Ngọc): "Chương trình Miễn phí khám Nhi giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý cấp tính và theo dõi, dự phòng bệnh lý mãn tính ở trẻ, đồng thời thể hiện sứ mệnh của Hồng Ngọc trong việc sát cánh cùng gia đình giúp các em nhỏ có thể trạng tốt nhất để học tập, hòa nhập và phát triển toàn diện. Với tiêu chí đặt sức khỏe của trẻ ở vị trí trung tâm trong mùa tựu trường - khi phụ huynh phải lo hàng loạt khoản chi như học phí, sách vở, đồng phục - chúng tôi hy vọng có thể san sẻ một phần gánh nặng đó."

Khám miễn phí 1:1 với bác sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm

Thực tế, khi đến 5 PKĐK Hồng Ngọc, trẻ được thăm khám 1:1 miễn phí với các bác sĩ chuyên khoa Nhi - đội ngũ bác sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm, từng công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương. Tất cả các bệnh lý như viêm mũi họng cấp mủ, viêm amidan, viêm phổi, hen phế quản, rối loạn tiêu hóa do rotavirus, norovirus, adenovirus, sốt phát ban, sốt xuất huyết, viêm da dị ứng, viêm đa cơ,... đều được thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ chú trọng khai thác tiền sử và ưu tiên điều trị hạn chế kháng sinh để bảo vệ sức khỏe lâu dài và hệ miễn dịch của trẻ.

Khử khuẩn liên tục hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo

Không chỉ được phụ huynh tin tưởng về chất lượng khám & điều trị, 5 PKĐK Hồng Ngọc còn được đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi, sạch sẽ, khử khuẩn liên tục từ ngoài vào trong, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Tại đây trang bị đa dạng thiết bị chẩn đoán hiện đại, có khu vui chơi riêng cho trẻ, sẵn nhà hàng phục vụ đồ ăn nhẹ và các thủ tục khám, thủ tục bảo hiểm bảo lãnh đều được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho phụ huynh và các bé nhỏ.

5 PKĐK Hồng Ngọc đều có khu vui chơi rộng rãi cho các bé

Ngoài việc khám và điều trị bệnh lý, 5 PKĐK Hồng Ngọc còn cung cấp dịch vụ tiêm chủng theo quy định Bộ Y Tế với đầy đủ các loại vắc-xin, bảo đảm an toàn và tuân thủ đúng lịch khuyến cáo cho từng độ tuổi. Toàn bộ thông tin và lịch sử khám chữa được lưu trữ, đồng bộ trên toàn hệ thống Hồng Ngọc, giúp bác sĩ thuận tiện theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch chăm sóc lâu dài, kể cả khi trẻ thăm khám ở cơ sở khác hoặc cần chuyển tiếp điều trị nội trú.

Chương trình Miễn phí Khám Nhi tại 5 PKĐK Hồng Ngọc không chỉ là cơ hội để trẻ được chăm sóc y tế chất lượng cao ngay trước thềm năm học mới, mà còn là lời cam kết đồng hành dài lâu cùng các gia đình. Từ nay đến hết 15/9/2025, phụ huynh có thể đưa trẻ đến thăm khám miễn phí và nhận thêm các phần quà giá trị, để các em sẵn sàng bước vào năm học mới khỏe mạnh, tự tin và tràn đầy năng lượng.