Muốn mổ cận nhưng “choáng” vì quá nhiều phương pháp, nghe bác sĩ nói để chọn cho đúng, trúng, đủ

Mổ cận là một quyết định lớn, mang tính "cách mạng" với mỗi người. Bởi tìm lại đôi mắt sáng sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống và cả ngoại hình, tương lai của bạn. Nhưng chọn mổ thế nào để hiệu quả cao, sau này không hối hận? Câu trả lời sẽ được bật mí trong cuộc trò chuyện với Ths.Bs Đặng Thị Như Quỳnh- PGĐ chuyên môn của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Xin chào bác sĩ Quỳnh! Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương pháp mổ cận cũng ngày càng đa dạng. Vậy hiện nay có các nhóm phương pháp chính nào ạ?

Hiện nay, có thể chia thành hai nhóm chính là laser trên bề mặt giác mạc và đặt kính nội nhãn. Trong đó, nhóm laser trên bề mặt giác mạc phổ biến hơn và có thể chia nhỏ thành laser có tạo vạt giác mạc với những công nghệ như LASIK, Femto-LASIK… và laser không tạo vạt giác mạc như ReLEx SMILE, SmartSurface, CLEAR, SMILE Pro.

Tương tự, đặt kính nội nhãn cũng được chia nhỏ ra thành 2 phương pháp. Một là Phakic ICL - tức đặt thêm kính vào trong mắt mà không can thiệp tới thủy tinh thế. Hai là Phaco với hình thức loại bỏ thủy tinh thể bị đục và thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo.

Như bác sĩ có nói, nhóm phẫu thuật laser trên bề mặt giác mạc phổ biến hơn. Vậy lý do tại sao, những ưu điểm và nhược điểm nào tạo ra sự khác biệt này ạ?

Nhìn chung, nhóm laser trên bề mặt giác mạc ít can thiệp vào chức năng bên trong của mắt hơn, thời gian mổ và hồi phục nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn và chi phí hợp lý hơn. Đặc biệt, laser không tạo vạt giác mạc càng ưu việt hơn, giảm thiểu biến chứng như lệch hay nhăn vạt, giảm khô mắt và giúp mắt hồi phục nhanh, khỏe hơn về sau.

Nhưng bù lại, nhóm đặt kính nội nhãn lại là giải pháp cho các ca có độ cận - loạn cao tới rất cao, thậm chí tới 25 độ. Hoặc là các trường hợp giác mạc quá mỏng, không đủ điều kiện để làm laser. Kính nội nhãn không bào mòn giác mạc và có thể tháo bỏ. Tuy nhiên đây là nhóm phương pháp phẫu thuật xâm lấn nhiều hơn, đi kèm chi phí cao và yêu cầu khắt khe về sự chuẩn bị, tay nghề bác sĩ.

Vâng. Vì có quá nhiều phương pháp mà không ít người khó tránh khỏi hoang mang khi lựa chọn. Theo bác sĩ, cần đáp những những tiêu chí gì để tìm được phương pháp tốt nhất?

Đầu tiên, tôi phải khẳng định là không có phương pháp tốt nhất mà chỉ có phương pháp phù hợp nhất. Tốt với bác sĩ là đúng chuẩn về chuyên môn nhưng có thể với bệnh nhân này tốt là ít xâm lấn, bệnh nhân kia lại cần tiết kiệm chi phí tối đa. Vì vậy, để đánh giá phương pháp mổ cận phù hợp cho từng người thì phải là tổng hòa của cả 5 yếu tố sau:

- Tình trạng tật khúc xạ và cấu trúc giác mạc.

- Sức khỏe tổng thể và các bệnh lý về mắt, liên quan tới mắt.

- Lối sống hàng ngày như đặc thù công việc, thói quen sử dụng mắt.

- Kỳ vọng, nỗi lo cá nhân khi mổ cận. Ví dụ như sợ đau, muốn nhanh hồi phục…

- Chi phí dự trù cho ca mổ cận đó.

Quy trình thăm khám, tư vấn, đánh giá 5 yếu tố này đã được gói gọn trong giải pháp có tên là Customize Sight và thực hiện rất nhiều năm nay tại DND. Nó hướng tới cá nhân hóa trong mổ cận bằng cách tìm ra "dấu vân tay thị giác" của mỗi người, thậm chí là của mỗi mắt trên cùng một người để có phương pháp mổ phù hợp.

Lấy ví dụ, cùng là mổ SMILE nhưng mắt người A đủ độ dày giác mạc trong khi người B giác mạc mỏng và có nguy cơ giãn phình tiềm ẩn. Vậy thì người B sẽ cần chỉ định thêm công nghệ Cross-Linking (làm bền vững giác mạc) trong khi mổ.

Vậy phải làm gì để chúng ta tìm ra "dấu vân tay thị giác" này thưa bác sĩ?

"Dấu vân tay thị giác" trong Customize Sight trọng tâm nói về sự khác biệt của mỗi đôi mắt, mỗi con mắt là một bản thể riêng biệt. Chúng tôi sẽ thực hiện quy trình khám 8 bước chuyên sâu chuẩn quốc tế kéo dài 2 - 3 giờ đồng hồ để tìm ra sự khác biệt này. Thông qua hệ thống máy móc tân tiến nhất, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và lắng nghe chia sẻ cá nhân của người bệnh.

Ở mỗi bước trên lại được chia ra thêm từng bước nhỏ. Trong đó, 2 công nghệ quan trọng nhất để tìm ra "dấu vân tay thị giác" và lựa chọn phương pháp mổ phù hợp là: bản đồ giác mạc, sinh trắc học giác mạc.

Xin bác sĩ chia sẻ kỹ hơn về bản đồ giác mạc và sinh trắc học giác mạc. Tại sao chúng là "chìa khóa" cá nhân hóa hóa mổ cận - Customize Sight ạ?

Bản đồ giác mạc (Corneal Topography) là một phân tích 3D bề mặt giác mạc, cho biết độ cong, hình dạng và các bất thường dù nhỏ nhất. Còn sinh trắc học giác mạc (Corneal Biometry) lại cho thấy độ dày, độ đàn hồi và sức bền cơ học của giác mạc.

Hai công nghệ này không chỉ giúp hình thành "bản mô tả" chi tiết từng con mắt mà còn giúp đánh giá những bất thường dù là nhỏ nhất. Từ đó giúp bác sĩ chọn được phương pháp mổ cận đạt hiệu quả cao, đưa ra tiên lượng về biến chứng và khả năng tái cận ở mỗi người sau mổ. Chưa kể, dữ liệu này còn được truyền trực tiếp vào máy như Amaris 1050 hay VisuMax 800, giúp phác đồ điều trị chuẩn từng micromet và điều chỉnh cá nhân hóa ca mổ ngay cả khi bệnh nhân cử động mắt, lệch trục nhãn cầu trong khi mổ.

Bác sĩ có lời khuyên gì cho các bạn cận thị nhưng chưa đủ điều kiện mổ hoặc chưa chọn được phương pháp mổ phù hợp không ạ?

Điều quan trọng nhất là khám mắt định kỳ 6 tháng/lần để theo dõi độ cận có ổn định không, từ đó kiểm soát tăng độ và chuẩn bị tốt cho ca mổ sau này. Tiếp theo là sử dụng mắt và chăm sóc mắt đúng cách. Ví dụ như giảm thiểu các thiết bị điện tử, nhìn đúng khoảng cách, cho mắt nghỉ ngơi đều đặn, dùng nước mắt nhân tạo, bổ sung dinh dưỡng tốt cho mắt…

Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ bổ ích và lời khuyên thiết thực từ bác sĩ!