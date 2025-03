Loại rau có vitamin C cao gấp 3 lần chanh, giúp quý ông ngừa ung thư, “cứu” gan: Cứ ra chợ là thấy

Loại rau có vitamin C cao gấp 3 lần chanh

Vitamin C, hay còn gọi là axit ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước, đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin C mà phải được cung cấp qua chế độ ăn uống.

Khi nhắc tới các thực phẩm giàu vitamin C, mọi người thường nghĩ ngay đến các loại trái cây như cam, chanh, quýt, ổi, bưởi,... Tuy nhiên, thực tế có một loại rau quen thuộc, chứa hàm lượng vitamin C cao. Đó chính là súp lơ xanh.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g súp lơ xanh có chứa 89,2mg vitamin C. Trong khi đó, 100g chanh chỉ chứa 29,1mg vitamin C. Như vậy, có thể thấy rằng súp lơ xanh có hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần chanh.

Súp lơ xanh có hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần chanh.

Ngoài vitamin C, súp lơ xanh còn cung cấp nhiều dưỡng chất khác đặc biệt tốt cho sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Jennifer Weis chia sẻ trên trang Real Simple: “Súp lơ xanh là một lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn vì nó ít carbohydrate, nhiều chất xơ và cung cấp một lượng vitamin A, vitamin K đáng kể cùng các chất dinh dưỡng như folate, kali , phốt pho và selen”.

Với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, súp lơ xanh đem đến một số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Lợi ích sức khỏe của súp lơ xanh

1. Súp lơ xanh tăng cường miễn dịch

Ăn nhiều súp lơ xanh giúp cơ thể bổ sung vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Loại cây họ cải này cũng chứa chất chống oxy hóa giúp các tế bào bị tổn thương phục hồi nhanh chóng, ngăn ngừa bệnh tật.

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Sara Peternell giải thích với trang Real Simple: “Súp lơ xanh chứa nhiều hai loại chất chống oxy hóa mạnh là sulforaphane và indole, có tác dụng điều hòa các enzyme giải độc, giúp bảo vệ tế bào”.

2. Súp lơ xanh “đại bổ” với gan

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Hepatology phát hiện ra rằng, hàm lượng sulforaphane cao trong súp lơ xanh có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh các enzyme giải độc trong cơ thể, cải thiện chỉ số men gan, tăng cường khả năng giải độc của gan.

Thường xuyên ăn súp lơ xanh cũng giúp ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ và sự tích tụ độc tố trong gan, từ đó giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh gan mạn tính.

Súp lơ xanh chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp cải thiện chỉ số men gan và tăng khả năng giải độc của gan.

3. Súp lơ xanh “chống” ung thư

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn chế độ ăn nhiều súp lơ xanh (khoảng 400g mỗi tuần) có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn, trang Telegraph đưa tin.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này là do isothiocyanates (hợp chất do cơ thể tạo ra khi tiêu hóa súp lơ xanh). Những hợp chất này đã được chứng minh là có tác dụng như chất chống oxy hóa; giúp loại bỏ chất độc hại có thể gây ung thư khỏi cơ thể và ngăn ngừa viêm nhiễm hiệu quả.

Một nghiên cứu khác từ Đại học Hoàng gia London cũng phát hiện ra rằng bổ sung 260mg folate (chất dinh dưỡng có trong súp lơ xanh) vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giảm 7% nguy cơ mắc ung thư ruột kết.

4. Súp lơ xanh tốt cho tim mạch

Súp lơ xanh có chứa chất xơ và các chất chống oxy hóa mạnh, có thể ngăn ngừa tình trạng lắng đọng chất béo trong thành động mạch, ngăn ngừa mảng bám gây xơ cứng, hẹp động mạch, từ đó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Một nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng những người tham gia ăn súp làm từ súp lơ xanh và các loại rau họ cải khác vào bữa trưa trong 2 tuần đã có chỉ số huyết áp giảm đáng kể và giảm 5% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Chất xơ và chất chống oxy hóa trong súp lơ xanh giúp ngăn ngừa tình trạng lắng đọng chất béo trong thành động mạch, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Kết luận

Súp lơ xanh là loại rau giàu vitamin và chất dinh dưỡng. Tại Việt Nam, súp lơ xanh được trồng nhiều ở các khu vực như Đà Lạt - Lâm Đồng, Mộc Châu – Sơn La, Sapa – Lào Cai và nhiều khu vực tại miền Bắc vào mùa đông - xuân. Người dân có thể dễ dàng mua súp lơ xanh tại các chợ và các siêu thị.

Súp lơ xanh có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, xào, nấu, luộc,... tuy nhiên nghiên cứu chỉ ra rằng hấp là cách chế biến giúp giữ lại tối đa dưỡng chất trong loại rau này. Do đó, mọi người có thể hấp súp lơ xanh và ăn thường xuyên để bổ sung chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng sức khỏe.