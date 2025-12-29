Loại quả xưa mọc hoang dại đầy đường, cho không ai lấy, giờ thành đặc sản "ăn là nhớ mãi", nườm nượp người mua

Trước đây, quả cọ là hình ảnh quen thuộc đến mức bình thường ở nhiều vùng trung du Bắc Bộ. Mỗi độ vào mùa, dưới những sườn đồi Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang hay Hòa Bình, quả cọ rụng lộp bộp đầy gốc, đầy lối đi. Người lớn tiện tay nhặt về làm thức ăn, trẻ con coi việc đi nhặt cọ là một thú vui dân dã. Ít ai ngờ rằng, thứ quả từng mọc hoang, cho không ai lấy, nay lại trở thành đặc sản được nhiều người săn đón, tìm mua mỗi khi vào mùa.

Cọ là loài cây bản địa, sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt, thường mọc thành từng đám trên đồi đất khô. Quả cọ có hình bầu dục, vỏ ngoài sẫm màu, bên trong là lớp thịt béo ngậy, bùi và thơm rất đặc trưng. Cọ không nên ăn sống mà phải qua chế biến, phổ biến nhất là om hoặc rang để giảm vị chát. Khi om đúng cách, lớp vỏ ngoài mềm ra, phần thịt bên trong chuyển sang màu vàng nâu óng, ăn vào vừa béo, vừa bùi, có vị ngậy rất riêng, không lẫn với bất kỳ loại quả nào khác.

Ở thời điểm hiện tại, quả cọ không còn là thứ quà quê chỉ để ăn chơi cho vui mà đã trở thành đặc sản được nhiều người săn tìm. Trên các chợ mạng lẫn chợ quê, cọ tươi hoặc cọ om sẵn thường được bán với giá dao động 60.000-120.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Đáng chú ý, loại quả dân dã này còn từng gây sốt trên MXH khi hàng loạt food blogger, reviewer ẩm thực thi nhau đăng video trải nghiệm, càng khiến nhiều người tò mò tìm mua để thử hương vị từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

TikTok @bongmiaiu, @angithuongoi

Điều khiến quả cọ giữ được sức hút có lẽ nằm ở hương vị rất riêng. Cọ béo nhưng không ngấy, bùi mà không khô, càng nhai càng dậy mùi thơm đặc trưng rất khó lẫn. Với người lần đầu thưởng thức, vị cọ có thể hơi lạ miệng, thậm chí chưa quen ngay từ miếng đầu tiên, nhưng ăn chậm rãi sẽ dần cảm nhận được cái béo ngậy dịu nhẹ hòa cùng vị bùi mộc mạc, để rồi càng ăn càng thấy cuốn, dễ gây "nghiện" lúc nào không hay.

Tổng hợp