Biết được 5 lọ kem chống nắng không gây bít tắc lỗ chân lông, chị em lười mấy cũng chăm bôi mỗi ngày

Với làn da dễ nổi mụn hoặc thường xuyên đổ dầu, kem chống nắng đôi khi trở thành "con dao hai lưỡi": bảo vệ da khỏi tia UV nhưng lại dễ gây bí da, sinh mụn ẩn nếu chọn sai sản phẩm. Tin vui là hiện nay có rất nhiều dòng kem chống nắng được thiết kế riêng cho da dầu mụn, kết cấu mỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông mà vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ da tối ưu. Dưới đây là 5 cái tên nổi bật, được giới làm đẹp và bác sĩ da liễu đánh giá cao.

EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46

EltaMD UV Clear SPF 46 từ lâu đã là "người quen" trong danh sách khuyên dùng của các bác sĩ da liễu, đặc biệt với làn da mụn và da nhạy cảm. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm nằm ở kết cấu cực kỳ nhẹ, thoa lên da gần như "vô hình", không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng mặt. Công thức chứa lactic acid giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và hạn chế tình trạng bóng dầu trong ngày. Bên cạnh đó, niacinamide có trong bảng thành phần hỗ trợ làm dịu da, giảm đỏ và mang lại hiệu ứng da sáng khỏe tự nhiên. Nhờ vậy, EltaMD UV Clear phù hợp cho cả da mụn đang treatment lẫn da khô dễ kích ứng.

Nơi mua: Ed Beauty

Dermalogica Porescreen SPF 40 Mineral Sunscreen

Dermalogica Porescreen SPF 40 là lựa chọn lý tưởng cho những ai vừa muốn chống nắng, vừa muốn cải thiện bề mặt da. Sản phẩm thuộc dòng kem chống nắng khoáng, nổi bật với hiệu ứng làm mờ lỗ chân lông như một lớp primer mỏng nhẹ. Niacinamide giúp làm dịu tình trạng viêm do mụn hoặc rosacea, trong khi vitamin E và squalane hỗ trợ làm mềm và dưỡng ẩm da. Công thức còn bổ sung lactic acid – một AHA nhẹ giúp bề mặt da mịn màng hơn theo thời gian. Kem có khả năng che phủ nhẹ, giúp da đều màu và rạng rỡ nhưng vẫn rất tự nhiên, không gây bí da hay nặng mặt.

Nơi mua: Dermalogica

Eucerin Sun Dry Touch Oil Control SPF 50+

Được phát triển riêng cho làn da nhờn mụn, Eucerin Sun Dry Touch Oil Control SPF 50+ ghi điểm nhờ khả năng kiểm soát dầu vượt trội. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Spectral với khả năng bảo vệ da toàn diện trước tia UVA, UVB và cả ánh sáng xanh. Thành phần Carnitine giúp kiểm soát bã nhờn lên đến 8 giờ, mang lại bề mặt da khô thoáng rõ rệt. Licochalcone A có tác dụng làm dịu các phản ứng tiền viêm dưới da, hỗ trợ ngăn ngừa mụn quay trở lại. Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh và đã được chứng minh lâm sàng về độ an toàn cho da mụn nhạy cảm.

Nơi mua: EUCERIN

Innisfree Daily UV Defense Broad Spectrum SPF 36

Nếu bạn yêu thích cảm giác da ẩm mịn, căng bóng nhẹ sau khi thoa kem chống nắng, Innisfree Daily UV Defense SPF 36 là gợi ý rất đáng thử. Sản phẩm có kết cấu mỏng, thấm nhanh như kem dưỡng, không gây nhờn rít và không để lại vệt trắng. Công thức chứa trà xanh, cica và dầu hạt hướng dương giúp làm dịu, cấp ẩm và nuôi dưỡng da suốt cả ngày. Kem phù hợp để dùng hằng ngày, dễ dàng layer dưới lớp trang điểm mà không bị vón cục hay trượt nền.

Nơi mua: Sephora

Beauty of Joseon Daily Tinted Fluid Sunscreen

Beauty of Joseon Daily Tinted Fluid Sunscreen là sự kết hợp thú vị giữa kem chống nắng và lớp nền nhẹ. Sản phẩm sử dụng zinc oxide và iron oxides để bảo vệ da, đồng thời mang lại độ che phủ từ trung bình đến khá, thích hợp cho những ngày hè không muốn trang điểm cầu kỳ. Kết cấu dạng fluid lỏng, dễ tán bằng tay hoặc cọ, tiệp đều vào da và để lại lớp finish bán lì, không bị bóng dầu về cuối ngày. Với da dầu, đây là lựa chọn tiện lợi khi vừa chống nắng vừa giúp da trông đều màu, mịn màng hơn mà vẫn dễ làm sạch vào cuối ngày.

Nơi mua: BumHouse Cosmetics

Ảnh: Sưu tầm