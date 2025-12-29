BỎ NGAY kiểu nấu ăn này kẻo tiền bạc khó tụ lâu trong nhà!

Nhiều gia đình ăn uống không hề thiếu thốn, mâm cơm ngày nào cũng đủ món, nhưng tiền bạc lại khó tích lũy. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở thu nhập, mà đến từ chính cách nấu ăn lặp lại mỗi ngày. Những bữa cơm được nấu quá nhanh, thiên về chiên xào lửa lớn, nêm đậm để “đã miệng” thường tạo cảm giác thỏa mãn ngắn hạn. Ăn xong no bụng nhưng cảm giác đủ lại đến chậm, khiến cơ thể dễ mệt và tâm lý muốn tìm thêm sự bù đắp ở những khoản chi nhỏ khác.

Ảnh minh họa

Một thói quen khác là lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn. Đồ đông lạnh, sốt pha sẵn, món mua về chỉ cần làm nóng giúp tiết kiệm thời gian, nhưng lâu dần làm bữa cơm mất đi cảm giác được chăm chút. Khi con người quen tiêu thụ sự tiện lợi, họ cũng dễ chi tiền cho sự tiện lợi trong nhiều mặt khác của đời sống. Từ bếp núc đến tài chính, thói quen “mua cho nhanh” rất dễ kéo theo nhau.

Ngược lại, những cách nấu cần thời gian như kho, hầm hay nấu canh lâu lửa lại mang đến cảm giác ăn chắc và no lâu hơn. Thực phẩm giữ nguyên miếng, vị ngấm từ từ, bữa cơm vì thế bớt vội. Khi cảm giác đủ xuất hiện sớm và rõ, nhu cầu ăn vặt, ăn ngoài hay chi tiêu theo cảm xúc cũng giảm đi. Tiền bạc không vì thế mà sinh thêm, nhưng ít bị rò rỉ hơn.

Phong thủy gọi việc này là giữ khí trong bếp, còn khoa học gọi là hình thành thói quen kiểm soát và trì hoãn hợp lý. Dù gọi theo cách nào, điểm chung vẫn là: cách nấu ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người tiêu tiền .

Cách giúp bữa cơm ngon hơn và tiền bạc “ở lại” lâu hơn

Ảnh minh họa

Ưu tiên món nấu chậm như kho, hầm, canh ninh vì kiểu nấu này giúp món ăn chắc bụng, no lâu, giảm nhu cầu ăn vặt và gọi đồ bên ngoài sau bữa chính.

Giảm tần suất chiên xào lửa lớn, nhất là các món nêm quá đậm, vì dễ kích thích ăn nhiều nhưng nhanh đói, từ đó phát sinh chi tiêu thêm không cần thiết.

Giữ thực phẩm ở miếng vừa , hạn chế băm nhỏ hoặc cắt vụn quá mức để ăn chậm hơn và cảm nhận vị rõ hơn, giúp cảm giác “đủ” đến sớm.

Nêm gia vị vừa tay , ưu tiên vị ngọt tự nhiên từ thịt, xương, rau củ thay vì phụ thuộc vào sốt pha sẵn, vừa dễ ăn vừa tránh thói quen “ăn mạnh tay”.

Nấu đủ cho 1–2 bữa , tránh kiểu nấu thiếu phải mua thêm hoặc dư quá nhiều rồi bỏ phí, giúp kiểm soát chi tiêu bếp núc tốt hơn.

Mỗi bữa có một món chính chắc bụng kèm một món nhẹ, tạo cảm giác cân bằng sau khi ăn, hạn chế tâm lý “ăn chưa đã” dẫn đến tiêu tiền bù cảm xúc.