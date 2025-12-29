Chàng trai sống “trần trụi” giữa sàn vữa tường xi măng hút 500.000 like

Giữa vô số căn hộ hoàn thiện chỉn chu, một chàng trai trẻ ở Hồ Nam (Trung Quốc) lại bất ngờ gây chú ý khi lựa chọn dọn vào sống trong một căn nhà thô gần như nguyên bản với tường xi măng sàn vữa. Không sơn sửa cầu kỳ, không nội thất đồng bộ nhưng chỉ với một ý tưởng xuyên suốt - mang biển về nhà, không gian sống của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 500.000 lượt yêu thích và cả nghìn bình luận.

Thay vì coi nhà thô là chưa hoàn thiện, chàng trai xem đó như một tấm nền để có thể decor thoải mái như ý muốn. Sàn xi măng, trần bê tông, tường chưa trát hết… được giữ lại toát lên vibe nguyên bản mà phóng khoáng, mộc mạc.

Điểm khiến căn nhà này khác biệt là ý tưởng biển được đưa biển vào không gian sống. Giữa phòng khách, một chiếc thuyền kayak màu xanh được đặt thẳng trên sàn, có thể nằm hoặc ngồi lên đó thay cho sofa.

Trên nền sàn đã được xử lý bằng lớp phủ bảo vệ, chủ nhà còn vẽ trực tiếp hình sóng biển kết hợp bọt trắng và gam xanh dịu. Không cầu kỳ nhưng đủ để khi bước vào nhà, người ta lập tức liên tưởng đến cát, gió và mùi mặn của biển. Trên mảng tường khác, hình cá voi xanh xuất hiện giữa những khối màu cơ bản, tạo điểm nhấn thị giác mạnh nhưng không phá vỡ tổng thể thô mộc.

Không có phòng ngủ riêng biệt, nơi nghỉ ngơi của gia chủ chỉ là một tấm nệm đặt trên sàn, đủ dùng, đúng chuẩn phong cách sống của hầu hết đàn ông con trai khi ở một mình. Không gian trống không bị xem là thiếu thốn mà đơn giản chỉ là vì chủ nhà muốn thế.

Thật vậy, chính chủ nhân căn nhà cũng chia sẻ rằng anh không thiếu khả năng tài chính để hoàn thiện nhà nhưng đã quá quen và thấy nhàm chán mới những kiểu căn hộ giống nhau. Nên việc dọn vào sống trong một ngôi nhà thô giúp anh dần dần điều chỉnh từng chi tiết theo đúng nhịp sống và cá tính của mình.

Không đèn chùm, không đá marble, không gỗ óc chó, nhưng căn nhà này vẫn khiến nhiều người phải nhận xét là rất nghệ, rất "chill". Cảm giác sang trọng ở đây không đến từ vật liệu mà đến từ sự tự do trong cách sống.

Nguồn: post.smzdm