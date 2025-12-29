5 việc nên làm với bàn thờ trước ngày 31/12

Cuối năm, khi nhịp sống chậm lại đôi chút, nhiều gia đình bắt đầu nhìn quanh nhà và nhận ra có những góc đã lâu chưa được chăm sóc đúng mực. Bàn thờ là một trong số đó. Đây không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên, mà còn là không gian mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, gắn với sự an yên của cả gia đạo. Trước ngày 31/12, nếu có thời gian, nên làm lại năm việc dưới đây để bàn thờ bước sang năm mới trong trạng thái trang nghiêm và gọn gàng nhất.

Thứ nhất, lau dọn bàn thờ một cách cẩn trọng và có chừng mực

Việc lau dọn bàn thờ cuối năm không phải chuyện mới, nhưng cách làm lại rất quan trọng. Không nên dọn cho xong hay làm vội vàng. Trước khi lau, cần mở cửa cho không gian thoáng đãng, chuẩn bị khăn sạch riêng cho bàn thờ, tránh dùng chung với đồ sinh hoạt. Khi lau, nên bắt đầu từ phía ngoài rồi mới vào trong, từ trên xuống dưới, thao tác nhẹ tay, tránh xô lệch bát hương hay đồ thờ tự.

Thứ hai, xem lại bát hương và chân nhang cho gọn gàng

Sau một năm thắp hương, bát hương thường đầy chân nhang, nếu để quá nhiều sẽ vừa mất thẩm mỹ vừa tạo cảm giác nặng nề. Trước ngày 31/12, nên tỉa bớt chân nhang, chỉ giữ lại số lẻ vừa phải. Khi làm việc này, cần thái độ nghiêm túc, không vừa làm vừa nói chuyện hay cười đùa.

Tro trong bát hương nếu bị xô lệch hoặc quá đầy cũng nên chỉnh lại cho bằng phẳng. Tuyệt đối không đổ tro cũ một cách tùy tiện. Những chi tiết nhỏ này tuy không ai nhìn thấy ngay, nhưng lại tạo nên cảm giác gọn gàng, thanh thoát cho toàn bộ bàn thờ.

Thứ ba, kiểm tra và sắp xếp lại đồ thờ cho ngay ngắn

Qua thời gian, nhiều gia đình để thêm đồ lên bàn thờ mà không để ý, từ lọ hoa, chân nến đến các vật trang trí nhỏ. Trước cuối năm, nên dành thời gian nhìn lại tổng thể: món nào cần thiết thì giữ, món nào dư thừa thì nên cất bớt. Bàn thờ càng đơn giản, càng dễ giữ được sự trang nghiêm.

Đồ thờ bị sứt mẻ, nứt vỡ cũng nên thay thế. Không nhất thiết phải mua mới đồng loạt, chỉ cần đảm bảo những vật đang đặt trên bàn thờ còn nguyên vẹn, sạch sẽ. Sự chỉnh chu này thể hiện lòng thành, hơn là giá trị vật chất.

Thứ tư, thay nước, hoa và vệ sinh khu vực xung quanh bàn thờ

Nước trên bàn thờ nếu để lâu ngày sẽ đục, hoa héo cũng làm không gian trở nên nặng nề. Trước ngày 31/12, nên thay nước mới, bỏ hoa cũ và nếu có điều kiện thì cắm hoa tươi, màu sắc nhẹ nhàng, không quá sặc sỡ. Việc này không cần làm quá sớm, chỉ cần trước khi kết thúc năm là được.

Ngoài mặt bàn thờ, khu vực xung quanh cũng nên được dọn gọn. Tránh để đồ đạc linh tinh phía dưới hoặc cạnh bàn thờ, vì lâu dần sẽ tạo cảm giác bừa bộn, thiếu tôn nghiêm.

Thứ năm, giữ cho bàn thờ không gian yên tĩnh và sáng sủa

Một điều nhiều người hay bỏ qua là ánh sáng và sự yên tĩnh của khu vực thờ cúng. Trước ngày 31/12, nên kiểm tra lại đèn bàn thờ, đảm bảo ánh sáng đủ, không quá tối cũng không chói gắt. Nếu bàn thờ đặt gần loa, tivi hoặc lối đi lại ồn ào, nên hạn chế bật âm thanh lớn, đặc biệt trong những ngày cuối năm.

Bàn thờ cần sự tĩnh lặng để tạo cảm giác an yên cho cả ngôi nhà. Chỉ cần không gian này được giữ đúng mực, tự khắc tinh thần của các thành viên trong gia đình cũng nhẹ nhàng hơn khi bước sang năm mới.

Năm việc trên không quá cầu kỳ, cũng không đòi hỏi tốn kém. Quan trọng nhất là làm bằng sự cẩn trọng và thành tâm. Trước ngày 31/12, khi bàn thờ được chăm sóc đúng cách, đó cũng là lúc mỗi người tự nhắc mình khép lại năm cũ một cách gọn gàng, để đón năm mới trong tâm thế yên ổn và trọn vẹn hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm