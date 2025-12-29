5 thứ tuyệt đối không được đổ xuống bồn rửa bát

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2025. Khi năm mới 2026 và Tết Bính Ngọ đến gần, nhiều gia đình bắt đầu tất bật chuẩn bị cho các bữa tiệc tất niên và các buổi liên hoan, tụ họp ấm cúng bên bạn bè và người thân.

Do đó, dịp cuối năm thường là thời gian bếp núc phải hoạt động liên tục, chịu áp lực lớn từ việc sử dụng rất thường xuyên. Chỉ một sai lầm khi sử dụng bếp cũng ó thể khiến quá trình nấu nướng của bạn bị cản trở, thậm chí trì hoãn và ảnh hưởng đến lịch trình của rất nhiều người.

Mới đây, các chuyên gia tại tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? (Vương quốc Anh) đã khuyến cáo các hộ gia đình nên tránh mắc phải những sai lầm tốn kém và có thể gây hư hại cho nhà bếp khi liên hoan cuối năm.

Trong một video TikTok gần đây, các chuyên gia đã liệt kê một số loại thực phẩm mà mọi người không nên đổ xuống bồn rửa bát, dù việc đó có tiện lợi đến đâu. Vì vậy, nếu bạn đang sắp tổ chức các buổi tiệc linh đình, hãy nhớ rằng những món sau đây không nên cho xuống bồn rửa.

Năm loại thực phẩm bạn không nên đổ xuống bồn rửa bát

Chất béo, dầu và mỡ

Đây có lẽ là loại thực phẩm phổ biến nhất cần tránh đổ xuống bồn rửa. Những chất này có thể tạo ra các điểm tắc nghẽn, làm “gián đoạn nghiêm trọng” dòng chảy nước thải trong ống thoát nước của bồn rửa.

Để tránh rắc rối với bồn rửa, Which? khuyên nên thu gom bất kỳ loại dầu hoặc mỡ nấu ăn nào, thậm chí cả nước sốt, vào một chiếc lọ hoặc hộp đựng, để chúng nguội và đông lại. Khi đã nguội, dầu và mỡ có thể được vứt vào thùng rác.

Bã cà phê

Bã cà phê cũng có thể gây ra vấn đề vì chúng không hoàn toàn tan trong nước. Sau khi pha cà phê xong, tốt nhất bạn nên để bã cà phê khô lại.

Nếu bạn là người yêu thích cây trồng, bạn có thể rắc bã cà phê lên cây trồng trong nhà và ngoài trời để dùng làm phân bón.

Vỏ trứng

Vỏ trứng cũng có thể gây tắc nghẽn bồn rửa, hoặc tệ hơn là làm hỏng đường ống thoát nước. Thay vào đó, các chuyên gia tại Which? gợi ý nên cho vỏ trứng vào thùng ủ phân hữu cơ (compost).

Mì và cơm

Cả mì và cơm đều chứa nhiều tinh bột, có thể nở ra khi gặp nước và gây tắc nghẽn. Thay vào đó, khi đổ mì và cơm, hãy dùng rổ lọc để giữ lại chúng. Phần mì và cơm còn sót lại sau đó có thể được vứt vào thùng rác.

Bột mì

Khi bột mì trộn với nước, chúng có thể tạo thành một hỗn hợp sệt như hồ. Đừng bao giờ đổ hỗn hợp này xuống cống.