Loại quả giá thành rẻ, quen thuộc với người Việt giúp hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Theo trang WebMD, bưởi là một loại trái cây có múi lớn, thịt quả có thể có màu xanh hoặc vàng, trong khi vỏ dày và có màu nhạt. Một quả bưởi có thể rất to - to bằng quả dưa đỏ hoặc đôi khi lớn hơn một chút. Nó có hình giọt nước (nhọn ở đầu và tròn ở thân) và có vị ngọt hoặc chua ngọt, tùy loại. Bưởi chứa khá nhiều chất dinh dưỡng có thể bổ sung tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm cả chất chống oxy hóa chống ung thư.



Lợi ích sức khỏe của quả bưởi

Một quả bưởi cung cấp đủ lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày trong vài ngày, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó cũng giàu một số vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng khác, bao gồm đồng, chất xơ và kali.



Những chất dinh dưỡng này và một số chất khác có trong bưởi mang lại lợi ích cho sức khỏe con người.



1. Hỗ trợ tiêu hóa

Bưởi có 6 gam chất xơ mỗi khẩu phần. Hầu hết mọi người cần khoảng 25 gam mỗi ngày, vì vậy một khẩu phần bưởi có thể cung cấp cho bạn gần một phần tư lượng chất xơ hàng ngày.

Chất xơ giúp di chuyển phân qua hệ thống tiêu hóa của bạn bằng cách làm nó phình to, cuối cùng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng đã được chứng minh là thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong ruột của bạn bằng cách đóng vai trò là nguồn thức ăn cho vi khuẩn đó.

Chất xơ trái cây như chất xơ có trong quả bưởi cũng có liên quan đến các yếu tố sức khỏe khác như cải thiện mật độ xương, duy trì cân nặng hợp lý và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính.

2. Giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh



Protein và chất xơ trong bưởi giúp bạn no lâu. Điều đó làm giảm cảm giác thèm ăn và cuối cùng có nghĩa là bạn hấp thụ ít calo hơn.



Bưởi cũng chứa tương đối ít calo mỗi khẩu phần. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, các loại thực phẩm như bưởi có thể giúp bạn tăng lượng thức ăn nạp vào mà không làm tăng lượng calo.



3. Giàu chất chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa, chống ung thư



Các gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào của chúng ta, đặc biệt là khi có rất nhiều gốc tự do trong cơ thể của bạn. Chất chống oxy hóa giúp chống lại thiệt hại đó, và do đó giúp giảm nguy cơ ung thư.



Bưởi có nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, cũng như một số hợp chất chống oxy hóa khác. Naringenin và naringin là những chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong bưởi và thường được tìm thấy trong trái cây có múi.

Chất lycopene chống oxy hóa cũng được tìm thấy trong quả bưởi. Lycopene là chất chống viêm, và cũng thường được tìm thấy trong cà chua.

4. Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ăn bưởi có thể có lợi cho tim của bạn bằng cách giảm lượng cholesterol và chất béo trung tính trong máu.

Một nghiên cứu được thực hiện với chiết xuất bưởi cô đặc cho chuột ăn cho thấy giảm chất béo trung tính (lên đến 21%) và LDL - cholesterol xấu (lên đến 41%). Một nghiên cứu khác cho thấy bưởi có thể làm giảm chất béo có hại trong máu bằng cách ngăn chúng hấp thụ trong quá trình tiêu hóa.

Lưu ý khi ăn bưởi

Cũng theo WebMD, mặc dù ăn bưởi có thể giúp ích cho tim nhưng bạn nên cẩn thận nếu đang dùng thuốc statin để điều trị cholesterol cao. Các hợp chất trong quả bưởi có tên là furanocoumarins có thể cản trở quá trình chuyển hóa statin của cơ thể bạn. Những hợp chất tương tự cũng có trong bưởi.

Nếu bạn mua bưởi sấy khô để làm đồ ăn nhẹ, hãy lưu ý rằng nó có thể có nhiều đường bổ sung hơn và lượng calo cao hơn so với quả bưởi tươi.



Nguồn và ảnh: WebMD, Medical News Today