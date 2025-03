Loại nước được ví như "thuốc bổ" tự nhiên, giúp ngăn ngừa sỏi thận, giảm cân

Uống một ly nước dừa mỗi ngày có thể cung cấp cho cơ thể rất nhiều chất dinh dưỡng. Là một loại thức uống điện giải tự nhiên, nước dừa chứa nhiều chất chống oxy hóa và các khoáng chất quan trọng như kali, canxi và magie, có thể giúp bạn trẻ hóa, cân bằng huyết áp và kiểm soát lượng cholesterol.

Nước dừa có thể được uống trước hoặc sau khi tập luyện, khi bụng đói hoặc thậm chí như một phần của chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Nó cũng được khuyến khích cho những người đang hồi phục sau các bệnh như sốt xuất huyết.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của nước dừa:

Ngăn ngừa sỏi thận

Nước dừa giúp tăng cường lượng nước tiểu, giúp đào thải các chất cặn bã, khoáng chất có thể tạo thành sỏi thận. Các khoáng chất như kali, magie trong nước dừa giúp hòa tan các tinh thể oxalat canxi, một trong những nguyên nhân chính gây sỏi thận. Những bệnh nhân khi bị sỏi thận nhẹ cũng có thể dùng nước dừa để hỗ trợ điều trị. Người có tiền sử bị sỏi thận nên uống nước dừa thường xuyên để ngăn ngừa tái phát. Uống đủ nước, kết hợp với nước dừa, giúp duy trì sức khỏe đường tiết niệu.

Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Đây cũng là một trong những lợi ích tuyệt vời của nước dừa đối với sức khỏe mà bạn cần biết. Trong quá trình trao đổi chất hoặc khi bị chấn thương, căng thẳng, cơ thể sẽ sản xuất ra nhiều gốc tự do gây hư hại các tế bào dẫn đến nhiều bệnh tật trong cơ thể.

Đặc tính chống oxy hóa tự nhiên của nước dừa có khả năng ức chế sự phát triển của các gốc tự do, bảo vệ các tế bào khỏi bị xâm hại.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước dừa đã được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu, nước của loại quả này có thể giảm mức cholesterol và giúp ngăn ngừa đau tim và đột quỵ.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Theo nghiên cứu của Viện Y tế tại Đại học California, Irvine (Mỹ), các đặc tính dinh dưỡng của nước dừa bao gồm acid lauric, giúp loại bỏ vi khuẩn, ký sinh trùng khỏi cơ thể và có thể giúp chống lại cảm lạnh.

Nước dừa còn chứa vitamin C, mặc dù hàm lượng không quá cao nhưng góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo các phân tích dinh dưỡng, một cốc nước dừa tươi (khoảng 240ml) chứa khoảng 24mg vitamin C. Lượng vitamin C này có thể thay đổi tùy thuộc vào độ tươi và loại dừa.

Khi uống vào buổi sáng sớm, nó giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Các chất chống oxy hóa trong nước dừa cũng đóng vai trò trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, thúc đẩy phản ứng miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Cung cấp năng lượng tức thì

Nước dừa là một loại nước tăng lực tự nhiên. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng chất điện giải cao, đặc biệt là kali và magie, mang lại tác dụng tăng cường năng lượng tức thì. Đây là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung năng lượng sau khi tập thể dục hoặc trong thời gian mệt mỏi.

Kiểm soát huyết áp

Nhiều người bị chứng huyết áp cao có thể bị đau tim và đột quỵ. Nước dừa tươi chứa một lượng lớn kali và magiê có thể hạ thấp mức huyết áp đến mức đáng kể, do đó ngăn ngừa được nhiều bệnh liên quan huyết áp.

Giúp giảm cân

Theo Times of India, uống nước dừa, đặc biệt là vào buổi sáng khi bụng đói, có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình hydrat hóa, tăng cường trao đổi chất và ổn định mức điện giải.

Uống nước dừa, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân nhờ các lợi ích như ít calo, tăng cường trao đổi chất, tạo cảm giác no và cân bằng điện giải. Nó có tác dụng cung cấp nước tự nhiên và có thể kiềm chế cơn thèm ăn không cần thiết bằng cách giúp lâu hơn. Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong nước dừa giúp cân bằng chất điện giải trong cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Uống nước dừa khi bụng đói giúp tránh ăn quá nhiều, giảm lượng calo tiêu thụ.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Nước dừa có chỉ số đường huyết thấp (GI), giúp kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến. Các nghiên cứu cho thấy nước dừa có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. vì vậy nước dừa rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường loại 2. Người bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng nước dừa phù hợp. Kết hợp nước dừa cùng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.