Loại lá ở Việt Nam rụng đầy gốc, "trời Tây" bán 7 triệu đồng vẫn hút khách

Lá chanh rất quen thuộc thường được dùng để rắc lên món gà luộc như một loại gia vị. Ở nhiều nơi, lá chanh không được đem bán hoặc có bán thì cũng có giá "rẻ như cho". Tuy nhiên ở nước ngoài, trên trang bán hàng trực tuyến Amazon, lá chanh có thời điểm được với giá khoảng 7 USD/1 oz, 100g lá chanh có giá vào khoảng 28 USD (hơn 720.000 đồng), 1kg sẽ có giá vào khoảng 7 triệu đồng.

Ở nước ngoài giá chanh rất đắt đỏ. Ảnh minh họa.

Lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn có tác dụng hoà đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm, dùng chữa ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản...

Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin C dồi dào trong lá chanh giúp tăng cường sản xuất bạch cầu, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus. Không chỉ vậy, tinh dầu tự nhiên trong lá chanh còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giúp giảm ho, long đờm hiệu quả. Uống nước lá chanh ấm mỗi ngày có thể giúp phòng ngừa cảm cúm, cảm lạnh hiệu quả.

Chống viêm: Không chỉ vậy, lá chanh còn rất tốt cho việc chống viêm, chống nhiễm khuẩn, cân bằng tinh thần, giúp tăng cường hệ thống tiêu hóa và khử mùi. Đặc biệt, lá chanh tươi có nhiều tinh dầu với mùi thơm dễ chịu nên thường được sử dụng làm nguyên liệu cho nồi xông giải cảm rất hiệu quả.

Chất kháng sinh tự nhiên: Lá chanh có chứa các chất kháng sinh tự nhiên, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý. Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc hệ miễn dịch có dấu hiệu bị suy yếu, hãy thử đun sôi lá chanh với nước và uống khi còn ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng cường năng lượng cho một ngày mới.

Thư giãn đầu óc và giảm căng thẳng: Nhờ vào loại dầu atsiri trong lá chanh nên khi uống nước lá chanh đun sôi hoặc ăn kèm trong các món salad sẽ giúp tâm trạng được tốt hơn và giảm tải căng thẳng.

Tốt cho xương: Lá chanh là một nguồn canxi tốt. Canxi là chất cần thiết để duy trì răng, xương chắc khỏe và chức năng cơ bắp. Bổ sung canxi đầy đủ có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, tình trạng xương trở nên yếu và dễ gãy do mật độ xương thấp.

Bổ sung sắt cho cơ thể: Sắt là một khoáng chất thiết yếu khác có trong lá chanh. Sắt giúp vận chuyển oxy từ phổi đến tất cả các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cơ, não và tim.

Tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể: Lá chanh có khả năng ngăn ngừa các loại vi rút có thể khiến cơ thể bị bệnh hoặc phá hủy các tế bào khỏe mạnh. Ngoài ra, tiêu thụ loại lá này cũng có thể giúp hồi sinh các tế bào cơ thể và sản sinh ra nhiều tế bào khỏe mạnh hơn, từ đó thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể.

Lá chanh không chỉ mang đến hương vị thơm ngon cho món ăn mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Ảnh minh họa.

Chữa bệnh ho: Chiết xuất vitamin C có trong lá chanh sẽ giúp cho cổ họng đỡ ngứa, khó chịu và tránh được những cơn ho khan. Để giải quyết tình trạng này, hãy uống nước lá chanh đun sôi kết hợp với mật ong hoặc đường thốt nốt.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Lá chanh có khả năng cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón do khó tiêu hoặc chán ăn vì chúng chứa một số hợp chất có thể có tác dụng nhuận tràng, bao gồm flavonoid, dầu dễ bay hơi và tanin.

Một số bài thuốc dân gian từ lá chanh

- Nước xông hơi giải cảm: Sử dụng lá chanh cùng lá bưởi, cúc tần, lá tre, bạc hà, sả, tỏi. Đem tất cả đun sôi, sau đó xông hơi cho ra mồ hôi.

- Cách giảm ho do cảm lạnh: Sử dụng 5g lá chanh tươi, 3g gừng tươi. Tất cả đem rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước còn 100ml, khi uống cho thêm ít đường. Dùng trong 3-5 ngày để thấy hiệu quả.

- Giảm cảm không ra mồ hôi: Dùng 30g lá chanh khô hoặc 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày.

- Hỗ trợ điều trị hen phế quản: Sử dụng 35g lá chanh khô, 15g dây tơ hồng, đem tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần. Dùng liên tục trong 10 ngày.

Lưu ý: Các bài thuốc này chỉ mang tính hỗ trợ điều trị, không thay thế được các chỉ định của bác sĩ. Để đảm bảo dùng bài thuốc đúng bệnh và an toàn, trước khi áp dụng các bài thuốc này, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.