5 việc nam giới TUYỆT ĐỐI đừng làm sau khi vừa quan hệ, càng trẻ càng dễ mắc!

Thực tế, "chuyện ấy" là hoạt động tốn sức và làm thay đổi nhiều thứ trong cơ thể, cả thể chất lẫn tinh thần. Ngay sau quan hệ, nhịp tim vẫn cao, huyết áp dao động và hormone chưa ổn định. Đây là lúc cơ thể khá nhạy cảm, nên nếu duy trì các thói quen xấu vào lúc này, sức khỏe tim mạch, sinh lý và thể lực đều có thể bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, những sai lầm sau chuyện ấy lại thường gặp ở người trẻ vì chủ quan với thể trạng.

Dưới đây là 5 việc dù có vội mấy, nam giới cũng không nên vội vã làm ngay sau khi quan hệ:

1. Tắm nước lạnh ngay sau quan hệ

Sau quan hệ, thân nhiệt thường cao hơn và lỗ chân lông đang mở. Việc dội nước lạnh đột ngột khiến mạch máu co nhanh, làm tuần hoàn bị “khựng lại”.

Ảnh minh họa

Hậu quả thường gặp là chóng mặt, mệt lả, thậm chí ngất nhẹ. Với người có vấn đề tim mạch tiềm ẩn, thói quen này còn làm tăng nguy cơ co thắt mạch. Các chuyên gia khuyên nên chờ ít nhất 10 đến 15 phút sau "chuyện ấy' rồi tắm nước ấm để cơ thể thích nghi dần.

2. Nhịn tiểu sau "chuyện ấy"

Đây là sai lầm liên quan trực tiếp đến sức khỏe tiết niệu nhưng lại cực kỳ phổ biến. Sau quan hệ, vi khuẩn có thể bị đẩy vào niệu đạo. Nếu nhịn tiểu, chúng sẽ có thời gian sinh sôi. Nhưng vì mệt hoặc lười, sợ đau nên nhiều nam giới bỏ qua.

Đi tiểu giúp “rửa trôi” phần lớn vi khuẩn, giảm nguy cơ viêm niệu đạo hoặc nhiễm trùng đường tiểu. Nam giới trẻ thường bỏ qua bước này vì nghĩ chỉ phụ nữ mới dễ viêm, nhưng thực tế nam giới vẫn có thể gặp cảm giác buốt, tiểu rắt hoặc khó chịu kéo dài nếu duy trì thói quen xấu sau quan hệ.

3. Hút thuốc để “thư giãn”

Một điếu thuốc sau quan hệ tưởng giúp thả lỏng nhưng lại là cú đánh mạnh vào hệ tim mạch. Nicotine làm mạch máu co lại trong khi tim vẫn đang đập nhanh sau chuyện ấy.

Lặp lại thói quen này sau mỗi lần quan hệ có thể làm giảm lưu lượng máu đến dương vật, từ đó tăng nguy cơ rối loạn cương. Nhiều bác sĩ cho rằng hút thuốc ngay sau quan hệ khiến cơ thể giống như vừa chạy nước rút rồi bị chặn lại đột ngột.

4. Uống rượu hoặc bia sau chuyện ấy

Ảnh minh họa

Một số người thích uống thêm rượu sau quan hệ để kéo dài cảm giác hưng phấn. Nhưng cồn khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, trong khi bạn đã tiêu hao khá nhiều năng lượng khi quan hệ.

Gan và tim phải hoạt động nhiều hơn để xử lý lượng cồn, dễ gây mệt mỏi kéo dài, đau đầu hoặc buồn nôn. Nếu trước đó đã uống, việc tiếp tục nạp cồn sau chuyện ấy càng khiến huyết áp biến động mạnh.

5. Ngủ ngay khi cơ thể còn đẫm mồ hôi

Ảnh minh họa

Cảm giác buồn ngủ sau quan hệ là hoàn toàn tự nhiên do hormone thư giãn tăng cao. Tuy nhiên, nằm ngủ luôn khi mồ hôi chưa khô và vùng kín chưa được vệ sinh tạo môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn phát triển.

Điều này dễ gây ngứa, kích ứng da, thậm chí viêm bao quy đầu ở một số nam giới. Tốt nhất nên lau khô người, vệ sinh nhẹ nhàng rồi hãy ngủ sau chuyện ấy.

Nguồn và ảnh: Zhihu, Aoluowang