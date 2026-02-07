Cà phê giúp kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa hàng loạt bệnh tật: Đây là thời điểm tốt nhất để uống

Cà phê là thức uống quen thuộc của hàng tỷ người trên thế giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu uống đúng cách, cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả hơn, đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, điều ít người để ý là thời điểm uống cà phê có thể quyết định phần lớn lợi ích này.

Vậy, nên uống cà phê vào lúc nào?

Một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu cho biết, uống cà phê vào buổi sáng có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn so với uống rải rác vào các thời điểm khác trong ngày.

Nên uống cà phê vào buổi sáng (Ảnh minh họa).

Theo phân tích dữ liệu từ hơn 40.000 người trưởng thành, những người có thói quen uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 31% so với những người không uống cà phê. Đáng chú ý, nhóm uống cà phê suốt cả ngày không đạt được mức bảo vệ tương tự.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị, khung giờ lý tưởng để uống cà phê là từ khoảng 8 - 11 giờ sáng, tức là sau khi vừa thức dậy và trước buổi trưa.

Theo các chuyên gia, buổi sáng là thời điểm cơ thể có sự tăng tự nhiên về năng lượng và hoạt động thần kinh. Uống cà phê lúc này giúp hỗ trợ sự tỉnh táo mà không làm rối loạn nhịp sinh học.

Ngược lại, uống cà phê vào chiều muộn hoặc tối có thể khiến hệ thần kinh bị kích thích khi lẽ ra cơ thể cần thư giãn. Điều này dễ làm rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học và sức khỏe tim mạch về lâu dài. Đây cũng là lý do nhiều người uống cà phê cả ngày thường khó ngủ dù cảm thấy “quen cà phê”.

Không chỉ tỉnh táo, cà phê còn giúp phòng bệnh

Có nhiều loại cà phê khác nhau (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia nhận định, caffeine cùng hàng trăm hợp chất sinh học khác trong cà phê có tác dụng tích cực lên não bộ. Cà phê giúp tăng khả năng tập trung, cải thiện tâm trạng và cảm giác dễ chịu.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy, uống cà phê đều đặn còn có thể giảm nguy cơ trầm cảm, Parkinson và Alzheimer. Đáng chú ý, những người uống khoảng 4 tách cà phê, cả loại có caffeine lẫn loại đã khử caffeine, đều có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 thấp hơn so với nhóm uống dưới 1 tách mỗi ngày.

Một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện bởi Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, việc uống khoảng 4 - 5 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân, bao gồm bệnh tim, bệnh hô hấp, đột quỵ, tiểu đường và nhiễm trùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mức tiêu thụ này chỉ phù hợp với người trưởng thành khỏe mạnh, không nhạy cảm với caffeine và không mắc các bệnh cần hạn chế chất kích thích.

Nhìn chung, cà phê có thể là “người bạn tốt” của sức khỏe, nếu được uống đúng thời điểm. Các bằng chứng hiện nay cho thấy, uống cà phê vào buổi sáng giúp tận dụng lợi ích tim mạch, chuyển hóa và bảo vệ giấc ngủ tốt hơn so với uống rải rác cả ngày.