Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày: Ai thấy cũng nhớ tới thực đơn giảm cân kinh điển của cô, giảm 4-7kg nếu nghiêm túc làm theo

Sau khi sinh con thứ 3 chưa lâu, Nhã Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều chị em phải "thở dài ghen tị" không chỉ là gương mặt mộc vẫn trong veo, vóc dáng gọn gàng, mà còn là tốc độ về dáng đáng kinh ngạc.

Mới đây nhất, chỉ sau 14 ngày sinh, Nhã Phương đã cập nhật hình ảnh đời thường không chỉnh sửa, để lộ rõ vùng bụng phẳng lì, thậm chí nổi hẳn cơ bụng săn chắc. Cô thừa nhận đây là kết quả của việc "chỉ ăn và cho em ti". Trong bối cảnh nhiều mẹ bỉm vẫn đang loay hoay với mỡ bụng, rạn da sau sinh, hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên câu hỏi: Nhã Phương đã ăn uống như thế nào để có thể "lấy lại form" nhanh đến vậy?

Thực đơn giảm 4-7kg của Nhã Phương từng cực sốt, chứng tỏ là người có chế độ ăn uống chuẩn khoa học để vừa chăm con vừa nhanh về dáng

Điều cần nhấn mạnh, thực đơn này thực chất không phải chế độ ăn sau sinh lần 3 của Nhã Phương, mà là một trong những thực đơn cô từng áp dụng từ thời son rỗi. Tuy nhiên, nó vẫn được xem là "chìa khóa nền tảng" giúp Nhã Phương duy trì tỷ lệ mỡ thấp, cơ bụng rõ, để rồi khi sinh nở, cơ thể có khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường.

Cụ thể, thực đơn 7 ngày giúp Nhã Phương giảm từ 4-7kg được xây dựng như sau:

Ngày 1: Thanh lọc bằng trái cây

Bữa sáng: 1 bát dâu tây

Bữa phụ: 1 quả lê

Bữa trưa: 1 quả táo

Bữa phụ: 1 bát dưa hấu

Bữa tối: 1 quả cam

Bữa phụ: 1 bát dưa hấu

Ngày đầu tiên gần như chỉ nạp trái cây giàu nước và vitamin, giúp cơ thể thải độc, giảm tích nước nhanh.

Ngày 2: Rau củ hấp nhẹ nhàng

Bữa sáng: 1 củ khoai lang luộc

Bữa phụ: 1 chén cà rốt hấp

Bữa trưa: 1 bát bông cải xanh luộc

Bữa phụ: 1 chén cà chua bi

Bữa tối: 5 cây măng tây hấp, 1 chén rau xà lách rocket

Bữa phụ: 1/3 quả dưa chuột

Ngày này giúp bổ sung chất xơ, giữ cảm giác no nhưng năng lượng nạp vào vẫn rất thấp.

Ngày 3: Salad và trái cây xen kẽ

Bữa sáng: 1 quả táo

Bữa phụ: 1 chén cà chua bi

Bữa trưa: Salad cải bó xôi, dưa chuột và cà chua

Bữa phụ: 1 quả cam

Bữa tối: Salad cải xoăn, bơ và dâu tây

Bữa phụ: 1/2 bát dâu tây

Sự kết hợp giữa rau lá xanh và trái cây giúp da không bị xấu khi giảm cân nhanh.

Ngày 4: Chuối và sữa không đường

Bữa sáng: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Bữa trưa: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Bữa tối: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Ngày này cung cấp kali, giúp hạn chế chuột rút và mệt mỏi khi ăn kiêng.

Ngày 5: Bắt đầu bổ sung đạm

Bữa sáng: 3 quả cà chua

Bữa trưa: Khoảng 284g thịt bò bít tết và 1 quả cà chua

Bữa tối: Khoảng 284g cá rô phi hấp và 2 quả cà chua

Đạm xuất hiện trở lại để tránh mất cơ.

Ngày 6: Đạm nạc và chất béo tốt

Bữa sáng: 1 bát dưa hấu

Bữa trưa: Khoảng 284g ức gà nướng măng tây, ăn kèm cà chua bi

Bữa tối: Khoảng 284g cá hồi nướng và salad cải xoăn cùng dầu ôliu

Đây là ngày giúp cơ thể "lấy lại sức" sau nhiều ngày cắt giảm calo.

Ngày 7: Quay về chế độ cân bằng

Bữa sáng: 1 bát cơm gạo lứt và rau củ luộc

Bữa trưa: 1 chén cơm gạo lứt, bông cải xanh luộc, 1 ly nước ép trái cây

Bữa tối: 1 bát cơm gạo lứt và salad rau củ

Ngày cuối cùng giúp cơ thể thích nghi trước khi quay về ăn uống bình thường.

Cần nhấn mạnh rằng, cơ bụng rõ sau sinh của Nhã Phương không phải kết quả của việc ép cân cấp tốc ngay sau khi sinh, mà là thành quả tích lũy từ việc ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn trước đó, thậm chí cả trong thai kỳ với các bài tập phù hợp.

Lưu ý, đây không phải chế độ ăn để Nhã Phương giảm cân sau sinh nhưng một nền tảng cơ tốt, mỡ thấp trước đó sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn rất nhiều sau sinh.

Lưu ý quan trọng nếu chị em muốn giảm cân theo kiểu Nhã Phương để đón Tết

Thực đơn giảm cân của Nhã Phương tập trung chủ yếu vào rau củ quả nên giúp giảm cân nhanh, hạn chế mệt mỏi, da dẻ ít xuống sắc. Tuy nhiên, đây không phải chế độ ăn nên duy trì lâu dài, bởi việc cắt giảm năng lượng quá mạnh có thể gây tụt huyết áp, rối loạn chuyển hóa nếu kéo dài.

Chị em chỉ nên áp dụng trong khoảng 7 ngày, sau đó quay lại chế độ ăn cân bằng hơn, vẫn ưu tiên rau xanh, đạm nạc, tinh bột tốt và hạn chế dầu mỡ, đường, đồ ngọt.

Trong những thời điểm cần ép cân nhanh, đặc biệt là giai đoạn cận Tết, thực đơn giảm 4-7kg của Nhã Phương vẫn là một gợi ý đáng để chị em "ghim lại" tham khảo, miễn là áp dụng thông minh và lắng nghe cơ thể mình.

