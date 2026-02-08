3 loại quả "đại bổ" cho gan, nhất cái số 1 mùa này ở Việt Nam rất nhiều

Những lợi ích "vàng" ăn hoa quả thường xuyên

Ăn trái cây cũng là cách đơn giản để chúng ta bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho xơ thể như: Vitamin A, C, D, E, K, kali, kẽm, magie, sắt, natri, folate…

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có nhiều trong các loại trái cây giàu vitamin A, C, E, beta-carotene, lycopene và selen giúp ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh: ung thư, đái tháo đường, bệnh tim và đột quỵ.

Với những lợi ích đã được chứng minh thì ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị chung về lượng trái cây và rau quả nên ăn ít nhất mỗi ngày là 400g hoặc năm khẩu phần 80g.

Một số loại quả "đại bổ" cho gan, đặc biệt tốt với người hay uống rượu bia

Bưởi: Loại quả này chứa hai hợp chất sinh học mạnh là naringenin và naringin, đã được nghiên cứu là có khả năng giảm viêm, chống oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương tế bào gan.

Naringenin giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan và cải thiện hoạt động của enzym giải độc gan.

Cách dùng: Ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước bưởi, dùng sau bữa ăn 30 phút để hỗ trợ gan chuyển hóa hiệu quả.

Chanh: Quả chanh giàu vitamin C và acid citric, có tác dụng kích thích gan tiết mật và thúc đẩy quá trình thải độc rượu ra khỏi cơ thể.

Theo European Liver Journal, việc bổ sung vitamin C thường xuyên giúp giảm chỉ số men gan ALT và AST ở người sử dụng rượu lâu dài.

Cách dùng: Pha chanh ấm uống vào buổi sáng khi bụng đói hoặc sau khi uống rượu 1-2 tiếng để hỗ trợ gan.

Đu đủ: Không chỉ giúp tiêu hóa tốt mà còn chứa chất chống viêm tự nhiên, làm dịu tổn thương gan do cồn.

Một nghiên cứu từ Asian Pacific Journal of Tropical Medicine cho thấy, đu đủ giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện chức năng chuyển hóa.

Cách dùng: Ăn vào buổi tối hoặc sau bữa ăn có rượu, giúp gan phân giải thức ăn hiệu quả hơn.

