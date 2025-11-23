Loại lá dân dã bị quên lãng, nay khiến thực khách săn lùng vì vị ngon "lạ thường"

Ở Tây Ninh, An Giang, từ lâu người dân đã sử dụng thứ lá rừng này trong bữa cơm hằng ngày. Theo đó, lá đọt mọt được ăn với cá bống, cá cơm, cá lòng tong và các món cá kho tiêu, kho tộ khác. Trong đó, món cá lòng tong kho tộ với đọt mọt là hấp dẫn nhất.

Lá đọt mọt có vị chua nhẹ, hơi chát, mấy năm gần đây được nhiều người tìm mua.

Mấy năm gần đây, lá đọt mọt được biết tới nhiều hơn, thành đặc sản có hương vị lạ lẫm được các du khách và người dân ở thành phố "săn lùng" để thưởng thức. Nắm bắt thị trường, một số hộ dân ở Tây Ninh cũng trồng cây đọt mọt để hái lá và đọt non để bán cho thương lái, nhập vào các nhà hàng, quán ăn để kiếm thêm thu nhập.

Trên chợ mạng và một số cửa hàng bán đặc sản vùng miền, lá đọt mọt được bán với giá khoảng 70.000-90.000 đồng/kg.

Cây đọt mọt thường được trồng nhiều ở khu vực Đông Á bao gồm các quốc gia như: Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Lào, Việt Nam,… Môi trường sống lý tưởng của loài cây này là ở vùng ven biển, ven rừng ngập mặn có thủy triều lên xuống.

Lá cây đọt mọt khi ăn sẽ thấy có vị hơi chua và chát rất đặc biệt.

Ở Việt Nam, chúng ta thường bắt gặp loại cây này ở những vùng rừng ngập mặn, dựa rạch nước lợ. Cây đọt mọt được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Tây Ninh, nơi nổi tiếng với các loại rau rừng.

Cây đọt mọt là loại cây thân gỗ to, có độ cao từ 15 - 30m. Loại cây này thường có tán lớn và có lá rũ xuống. Vỏ cây đọt mọt màu nâu đỏ, thường được sử dụng làm đồ nội thất. Lá cây đọt mọt là loại lá kép chẵn, hình lưỡi liềm, thường có màu hồng nhạt, màu trắng hoặc vàng xanh.

Hoa đọt mọt thường xuất hiện vào giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8. Hoa đọt mọt có sự chuyển biến màu sắc từ trắng sang nâu. Sau 1 - 2 tháng, hoa có thể nở ra quả dài từ 2 - 3cm, có lông và vỏ xù xì. Loại quả hạch này có từ 2 - 3 hạt.

Đọt mọt còn có tên gọi khác là đọt lụa bởi lá của cây này mỏng như lụa, mềm và mịn như nhung, phơn phớt vàng như màu tơ tằm. Khi ăn, lá đọt mọt có vị chua, hơi chát.

Lá cây đọt mọt là loại lá kép chẵn, hình lưỡi liềm.

Công dụng cây đọt mọt: Cây đọt mọt có rất nhiều công dụng khác nhau, không chỉ làm rau ăn mà còn có tác dụng chữa bệnh. Dưới đây là một vài công dụng nổi bật của cây đọt mọt:

Dùng làm rau ăn kèm trong bữa ăn: Lá cây đọt mọt có thể được sử dụng để làm rau sống ăn kèm trong các bữa ăn. Đặc biệt, lá đọt mọt rất thích hợp để ăn kèm với một số món ăn như: Lẩu mắm, bánh xèo hoặc cá kho. Lá có vị chua chua, chát chát nên sẽ giúp làm tăng hương vị cho món ăn.

Dùng làm thuốc trong Đông Y: Theo một bài viết đăng trêng trang Dự án điều tra sinh vật và dược liệu biển của Học viện Quân Y, lá đọt mọt được ứng dụng nhiều trong Đông Y như một loại thuốc chữa bệnh.

Người Ấn Độ thường đun sôi lá đọt mọt với sữa tươi, thêm chút mật ong để đắp lên những chỗ bị bệnh ngoài da. Ngoài ra, tinh dầu từ hạt cây đọt mọt cũng có công dụng chữa bệnh ngoài da. Bên cạnh đó, phần rễ cây cũng được điều chế và sử dụng như một loại thuốc xổ giun.

Những lưu ý quan trọng khi ăn lá đọt mọt Khi ăn lá cây đọt mọt, cần rửa sạch kỹ lưỡng để loại bỏ bụi bẩn, ký sinh trùng, và ăn với liều lượng phù hợp để tránh tác dụng phụ như khó tiêu. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt nếu có bệnh lý nền như huyết áp thấp, vì một số nghiên cứu cho thấy có thể ảnh hưởng đến tử cung và huyết áp.

(Theo kienthuc, baolamdong)