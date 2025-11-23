Mới ngoài 30 nhưng thận yếu như người gần 70 tuổi, bác sĩ thở dài: "Lười như hủi" cũng không được lười làm 4 việc

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng bệnh lý về thận đang ngày càng thích "tấn công" người trẻ tuổi. Trong khi đó, những người trẻ lại sinh hoạt theo sở thích, chủ quan với các bất thường của cơ thể. Đến khi phát hiện bệnh tật thì "hối không kịp", rất khó để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Một nữ bệnh nhân ngoài 30 tuổi ông vừa tiếp nhận cách đây vài ngày cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đó là một nữ nhân viên văn phòng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Nhập viện trong tình trạng xanh xao và sốt lên đến 39,5 độ. Sau khi khám, phát hiện các triệu chứng như tiểu máu, tiểu gấp, tiểu nhiều lần... Cuối cùng được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu nặng, viêm thận cấp tính. Chức năng thận của người phụ nữ này chỉ tương đương với người già 60 - 70 tuổi. Nếu không can thiệp y tế và thay đổi lối sống sớm, việc chạy thận để duy trì sự sống là khó tránh khỏi.

Ảnh minh họa

Sau khi thăm hỏi các thói quen sinh hoạt hàng ngày, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường phát hiện chị này thường lười uống nước và đi vệ sinh. Cuối cùng dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông cho biết, số liệu WHO chỉ ra mỗi năm có hơn 2 triệu người trên thế giới chết vì các bệnh do lối sống lười biếng gây ra, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, bệnh thận và cả ung thư. Với thận, ông cảnh báo dù lười mấy cũng tuyệt đối không được lười làm 4 việc này:

1. Lười đi tiểu

Đây là thói quen đầu tiên hủy hoại thận. Việc nhịn tiểu khiến nước tiểu bị giữ lại quá lâu, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Sự tắc nghẽn và nhiễm trùng có thể lan ngược từ bàng quang lên niệu đạo và cuối cùng là đến thận, gây viêm thận cấp tính và nhiễm trùng nặng như trường hợp của cô gái 35 tuổi. Lâu dài, thói quen này còn làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

2. Lười uống nước

Ảnh minh họa

Cơ thể người lớn phụ thuộc vào nước để duy trì hoạt động. Lười uống nước không chỉ làm giảm lưu thông máu, ảnh hưởng đến não bộ mà còn trực tiếp gây hại cho thận. Uống ít nước làm nước tiểu cô đặc, tăng nồng độ độc tố và khoáng chất, gây áp lực lớn lên thận và làm tăng nguy cơ sỏi thận. Người trưởng thành nên uống đủ 6-8 cốc nước (khoảng 240ml/cốc) mỗi ngày, uống thành từng ngụm nhỏ và đều đặn.

3. Lười vận động

Thói quen ngồi hoặc nằm dài một chỗ sau giờ làm, giờ học là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến béo phì. Việc thiếu vận động đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường - những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra bệnh thận mạn tính. Đi bộ là hình thức đơn giản và hiệu quả nhất. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần tăng cường đi bộ, ví dụ như đi thang bộ thay vì thang máy, đã có thể giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và cải thiện sức khỏe tổng thể.

4. Lười đi ngủ sớm

Ảnh minh họa

Thức khuya thường xuyên gây rối loạn nghiêm trọng nhịp sinh học và hệ thống hormone, làm suy giảm lưu lượng máu cung cấp đến thận - cơ quan cần máu để lọc. Sự thiếu hụt nghỉ ngơi này ngăn cản quá trình tự phục hồi tế bào thận diễn ra trong đêm, khiến thận liên tục hoạt động trong trạng thái căng thẳng. Tình trạng kéo dài này sẽ tích lũy tổn thương mạn tính, đẩy nhanh quá trình lão hóa và suy giảm chức năng thận.

Ngoài ra, bác sĩ Hồng khuyến nghị không nên lười khám sức khỏe định kỳ. Bởi nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư hay suy thận thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, dễ bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị.

Nguồn và ảnh: EDH, Sohu