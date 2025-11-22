Tôi ngỡ ngàng khi nghe những người từng trải TIẾT LỘ 8 dấu hiệu ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng là "sát thủ thầm lặng" vì triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa hoặc rối loạn nội tiết thông thường. Trên toàn thế giới, ước tính có khoảng 240.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng mỗi năm. Riêng tại Hoa Kỳ, căn bệnh này ước tính gây ra khoảng hơn 19.700 ca mắc mới mỗi năm, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến ung thư phụ khoa. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu là vô cùng quan trọng.

Dưới đây là 8 dấu hiệu bất thường mà những người phụ nữ (Mỹ) từng chiến đấu với căn bệnh này đã tiết lộ, giúp cảnh báo chị em cần hết sức cảnh giác:

1. Chướng bụng dai dẳng

Đây là một trong những triệu chứng phổ biến nhất và thường bị bỏ qua, nhầm lẫn với tăng cân hoặc đầy hơi. Bệnh nhân Ashley (29 tuổi) và Sheryl (55 tuổi) đều chia sẻ họ bị chướng bụng trong thời gian dài. Trường hợp của Ashley, khối u đã phát triển bằng kích cỡ một trái dưa hấu. Hiện tượng chướng bụng này là do khối u lớn hoặc do sự tích tụ dịch nhầy bất thường trong khoang bụng (báng bụng). Nếu bụng to lên nhanh chóng và không cải thiện, cần đi khám ngay.

2. Cảm giác no bụng hoặc chán ăn đột ngột

Bệnh nhân Kimberly Singleton (32 tuổi) cho biết cô đột nhiên cảm thấy no rất nhanh khi ăn. Thay vì ăn hết một suất salad như bình thường, cô chỉ ăn được một nửa. Cảm giác no nhanh hoặc không thèm ăn xảy ra do sự tích tụ dịch nhầy hoặc khối u buồng trứng đã chèn ép lên dạ dày và các cơ quan tiêu hóa khác, khiến bệnh nhân có cảm giác dạ dày đã đầy dù chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn.

3. Đau bụng hành kinh bất thường

Bệnh nhân Sheryl chia sẻ, ban đầu bà chỉ thấy cơn đau bụng dưới, tương tự như đau bụng kinh nguyệt nên đã chủ quan. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn trong khung xương chậu, nó gây ra cơn đau hành kinh hoặc đau bụng dưới kéo dài, khác biệt so với cơn đau sinh lý thông thường. Cơn đau này có tính chất dai dẳng hơn và không chỉ giới hạn trong chu kỳ kinh nguyệt.

4. Đau lưng dưới dữ dội

Cảm giác đau lưng dưới, đặc biệt là đau đến mức không thể ngồi hoặc đứng lâu và gây mất ngủ vào ban đêm, là một dấu hiệu cảnh báo thường bị bỏ qua. Cả bà Sheryl và cô Kimberly đều trải qua cơn đau lưng dữ dội trước khi được chẩn đoán. Nguyên nhân là do khối u lớn hoặc dịch nhầy tích tụ đã chèn ép các dây thần kinh và mô ở vùng xương chậu hoặc khi khối u bắt đầu di căn đến vùng xương.

5. Kinh nguyệt không đều (Kể cả trong giai đoạn mãn kinh)

Rối loạn kinh nguyệt thường gặp ở phụ nữ trẻ, nhưng nếu chu kỳ kinh nguyệt xuất hiện bất thường ở phụ nữ gần hoặc đã mãn kinh (như trường hợp của bà Sheryl, bị xuất huyết hai tuần một lần khi đã mãn kinh 9 tháng), đó là dấu hiệu nguy hiểm. Trường hợp này thường liên quan đến khối u stroma (một loại ung thư buồng trứng hiếm gặp) tiết ra hormone estrogen, làm chu kỳ kinh nguyệt tiếp diễn bất thường.

6. Chứng khó tiêu, ợ nóng thường xuyên

Cô Ashley chia sẻ cô bị chứng ợ nóng thường xuyên kéo dài suốt sáu tháng. Các vấn đề tiêu hóa như khó tiêu, ợ nóng, và táo bón thường xuyên xảy ra ở bệnh nhân ung thư buồng trứng. Những triệu chứng này là do khối u đã làm rối loạn chức năng của đường tiêu hóa, gây chướng bụng và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn.

7. Khó thở, đặc biệt khi nằm

Khi ung thư buồng trứng ở giai đoạn 3 hoặc 4, nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp. Bệnh nhân Sheryl cảm thấy áp lực trong phổi và rất khó thở khi nằm xuống. Hiện tượng này xảy ra là do dịch nhầy tích tụ trong ổ bụng hoặc khối u đã chèn ép lên phổi và cơ hoành, cản trở quá trình hít thở.

8. Tiểu tiện thường xuyên bất thường

Bệnh nhân Kimberly thường xuyên đi tiểu tiện, khoảng 30 phút một lần, thậm chí có hiện tượng tiểu nhỏ giọt. Theo các chuyên gia, tiểu tiện nhiều lần là do tế bào ung thư buồng trứng phát triển đã chèn ép hoặc xâm lấn vùng ngoài thành bàng quang. Tình trạng này dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bàng quang hoạt động quá mức.

Nguồn và ảnh: New York Times, Express