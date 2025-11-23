Dậy sớm làm việc nhà, người phụ nữ nguy kịch vì thói quen tưởng vô hại

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa tiếp nhận trường hợp bà N.T.S (80 tuổi, ngụ Hóc Môn, Tp.HCM), người có thói quen quét sân và tưới cây mỗi sáng. Gần đây, trong lúc quét sân, bà bất ngờ té ngã và xuất hiện dấu hiệu méo miệng, nói khó rõ.

Người thân phát hiện kịp thời và đưa bà đến một bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Tuy nhiên, cơ sở này chưa được trang bị đầy đủ phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên bà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bà yếu liệt hoàn toàn nửa người trái, nói đớ và méo miệng. Bệnh nhân có tiền sử rung nhĩ và tăng huyết áp. Các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu của một cơn đột quỵ cấp.

Sau khi thăm khám và chụp CT, bác sĩ cho thấy một vùng nhồi máu não đang chiếm diện tích rất lớn kèm tăng quang động mạch não giữa. Đây là dấu hiệu có một mạch máu rất lớn đang bị tắc nghẽn, gây thiếu máu hơn 2/3 bán cầu não. Với trường hợp này, tiên lượng thường rất nặng và thậm chí bệnh nhân có nguy cơ tử vong trong vòng 1 - 2 ngày.

Các bác sĩ tính toán bệnh nhân vào viện ở giờ thứ 4 còn trong "thời gian vàng" để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân được chụp CTA (CT mạch máu não) để khảo sát mạch máu, kết quả xác định có sự tắc nghẽn ngay đoạn đầu của động mạch não giữa.

Ê-kíp tiếp tục đưa ra phương án can thiệp mạch máu não cho bệnh nhân và chỉ sau 20 phút mạch máu đã được tái thông hoàn toàn.

Sau can thiệp ghi nhận sức cơ của bà cải thiện rõ rệt, ngay trên bàn mổ bà đã có thể tự cử động tay, chân, giọng nói rõ hơn và tiếp tục được chuyển đến khoa Nội thần kinh để theo dõi. Trải qua 10 ngày nằm viện, bà S. đã hồi phục rất tốt, đi lại bình thường và được xuất viện.

Theo BS Võ Minh Thiện, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhồi máu não ở cụ S. nhiều khả năng liên quan đến rung nhĩ. Đây là tình trạng tim đập không đều tạo điều kiện hình thành cục máu đông, dễ trôi lên não gây tắc mạch. Để tránh bệnh tái phát, sau xuất viện, cụ S. được bác sĩ khuyến cáo uống thuốc kháng đông đều đặn để ngăn ngừa tái phát

Bác sĩ Thiện lưu ý thêm, những dấu hiệu theo đột quỵ theo quy tắc FAST:

F (Face): Méo miệng hoặc mặt bị lệch sang một bên.

A (Arms): Liệt hoặc yếu tay (không thể giơ hoặc giữ thẳng cả hai tay).

S (Speech): Nói khó, nói đớ hoặc không thể nói được.

T (Time): Xác định thời gian và đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất.

Do đó, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào của đột quỵ cần đưa cấp cứu ngay bởi vì thời gian là sự sống.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên "3 nửa phút" khi ngủ dậy tránh cơn đột quỵ vào sáng sớm

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học Cổ truyền – Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, khuyến cáo, mỗi sáng sau khi thức dậy, hãy dành 1–2 phút thực hiện 3 "nửa phút" sau đây:

- Nửa phút thứ nhất: Mở mắt, nhìn quanh, định hình lại không gian và để cơ thể thích nghi dần với trạng thái tỉnh táo.

- Nửa phút thứ hai: Từ từ ngồi dậy, chống tay làm điểm tựa, vận động nhẹ nhàng để máu lưu thông.

- Nửa phút thứ ba: Đứng yên tại chỗ, giữ thăng bằng, có thể vịn vào thành giường hoặc bàn, sau đó mới bắt đầu di chuyển.

- Những động tác nhẹ nhàng này giúp cơ thể "khởi động" an toàn, đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi, người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống cổ – lưng, hoặc trong thời tiết lạnh.

Bác sĩ Vũ nhấn mạnh, từ độ tuổi 35 trở lên, quá trình thoái hóa tự nhiên đã bắt đầu diễn ra dù chưa có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, các động tác nhanh, mạnh, đột ngột không còn phù hợp và có thể gây hại.

Vị chuyên gia này khuyến cáo mọi người khi rời khỏi giường không vội vàng, hãy dành 3 "nửa phút" đơn giản mỗi sáng giúp cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang vận động một cách an toàn, phòng tránh được nhiều rủi ro về tim mạch, thần kinh.

(Theo Vietnamnet, Tiền Phong)