Loại cá "quý tộc” ngon nhất biển cả, giàu đạm gấp đôi trứng gà, ít chất béo xấu: Nấu cực đơn giản vẫn ngon tròn vị

Bên cạnh các loại thịt và rau xanh quen thuộc, cá luôn được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong bữa cơm của gia đình Việt. Không chỉ cung cấp protein chất lượng cao, nhiều loài cá còn sở hữu ngoại hình đặc biệt, tên gọi thú vị và giá trị dinh dưỡng vượt trội. Trong số đó, cá chim vàng anh là cái tên nổi bật – thuộc nhóm “tứ quý ngư” bên cạnh cá chim, cá thu, cá nụ và cá đé – bốn loài cá biển được đánh giá ngon và lành tính bậc nhất.

“Cá quý tộc” của miền biển

Cá chim vàng anh được người miền biển ưu ái gọi là “cá quý tộc”, không chỉ bởi vẻ ngoài ánh bạc pha ánh vàng đẹp mắt, mà còn vì độ ngon và giá trị của nó. Loại cá này có thịt trắng, thớ săn, ngọt tự nhiên và đặc biệt ít tanh – một ưu điểm khiến nó phù hợp với trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay những người nhạy cảm với mùi hải sản.

Không nhiều loại cá biển được đánh giá “dễ nấu” như cá chim vàng anh. Cá ít xương dăm, thân dày thịt, có thể chế biến đa dạng từ nướng, hấp, chiên sốt đến kho. Các đầu bếp nhà hàng cho biết chỉ cần nêm nếm rất ít gia vị, hương vị vốn có của cá đã đủ để làm nên một món ăn tuyệt vời.

Trên thị trường, cá chim vàng anh có giá khoảng 250.000 – 350.000 đồng/kg, cao hơn so với các loài cá phổ biến như cá nục, cá trích hay cá dìa. Tuy nhiên, theo nhiều bà nội trợ, mức giá này hoàn toàn xứng đáng với chất lượng, đúng nghĩa “đắt nhưng xắt ra miếng”.

Thực phẩm vàng cho cả gia đình

Không chỉ ngon, cá chim vàng anh còn đặc biệt giàu dinh dưỡng. Theo phân tích từ Oregon State University, 100g thịt cá cung cấp khoảng 19–20g protein, cùng 5–6g chất béo tốt, các vitamin A, D, nhóm B và nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, phốt pho. Cá chim là một nguồn cung cấp Omega-3 tự nhiên dồi dào, tốt cho tim mạch và não bộ, cùng với lượng protein chất lượng cao, hơn hẳn so với trứng gà (khoảng 13g protein/100g).

Điểm nổi bật nhất của cá chim vàng anh chính là hàm lượng Omega-3 dồi dào – nhóm axit béo có vai trò quan trọng trong:

- Hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh

- Tăng cường trí não, thị lực

- Giảm viêm, tốt cho hệ miễn dịch

- Giúp trẻ em phát triển chiều cao và trí tuệ

- Hỗ trợ người lớn tuổi ăn uống lành mạnh, tiêu hóa nhẹ nhàng

Nhờ đặc tính ít béo xấu và dễ tiêu hóa, cá chim vàng anh được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên trong thực đơn gia đình.

Món ngon từ cá chim vàng anh

Cá chim vàng anh phân bố nhiều ở miền Trung, đặc biệt tại vùng duyên hải Phú Yên, Khánh Hòa. Những vùng biển nước trong, giàu sinh vật phù du, giúp cá phát triển tự nhiên với chất thịt săn chắc và hương vị đậm đà đặc trưng.

1. Nướng muối ớt

Cá được làm sạch, ướp muối ớt vừa phải rồi nướng trên than hồng đến khi lớp da vàng giòn, dậy mùi thơm nức. Thịt cá bên trong vẫn mềm ngọt, chấm muối ớt xanh là chuẩn vị.

2. Cá hấp cuốn bánh tráng thanh vị

Cá đem hấp cùng hành, gừng, sau đó cuốn bánh tráng với rau sống, chấm nước mắm chua ngọt. Cách chế biến này giữ trọn vị ngọt tự nhiên và phù hợp với người ăn uống lành mạnh.

3. Cá chiên sốt mắm tỏi đậm đà, đưa cơm

Phần sốt mắm tỏi làm dậy lên vị béo nhẹ của cá, rất hợp với bữa cơm gia đình.

4. Cá sốt cà chua

Món cá sốt cà chua kiểu truyền thống giúp thịt cá săn chắc, thấm đậm gia vị nhưng vẫn giữ được độ thanh của cá biển tươi.

Nếu có dịp đến Tuy Hòa, Vũng Rô hay Nha Trang, du khách còn có thể trải nghiệm “tự tay bắt cá – tự chọn món” tại các lồng bè hải sản, nơi cá được chế biến ngay khi vừa bắt lên, giữ trọn độ tươi ngon mà cá đông lạnh khó sánh kịp.

Giàu dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, dễ chế biến và tốt cho sức khỏe – cá chim vàng anh đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình Việt. Dù giá thành có phần nhỉnh hơn, nhưng với những giá trị mà nó mang lại, loại cá này hoàn toàn xứng đáng được xem là “cá quý tộc” của biển Việt Nam.

