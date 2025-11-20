Thời điểm chơi thể thao, đánh pickleball bào mòn sức khỏe, phá giấc ngủ: Bác sĩ cảnh báo

Pickleball là môn thể thao đang được nhiều người ưa chuộn, vì vậy mà ngay cả đêm khuya vẫn còn người đánh trên sân. Là người chơi thể thao và pickleball, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, nhận được nhiều câu hỏi như: “Chơi thể thao, đánh pickleball muộn vậy có ổn không?”; “Đánh từ 11 giờ đêm đến 1–2 giờ sáng có ảnh hưởng xấu không?”; hay “Chơi xong mà mắt mở thao láo, mãi không ngủ được, có cách nào xử lý không?”.

Theo bác sĩ Hoàng, không thể phủ nhận lợi ích của việc chơi thể thao, đánh pickleball: cơ thể linh hoạt, phản xạ nhanh, tim mạch khỏe, giảm stress. Tuy nhiên, khi chơi thể thao, đánh pickleball quá muộn (nhất là sau 23h - thời điểm cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi), mọi thứ bắt đầu "lệch pha". Bạn vẫn thấy sung sức, nhưng thực chất đang lấy sức của ngày hôm sau và phá vỡ giấc ngủ.

Bác sĩ Hoàng cho biết khi chơi thể thao, cơ thể bước vào trạng thái hưng phấn: tim đập nhanh, hơi thở gấp, đầu óc tập trung tối đa. Kết thúc trận đấu muộn, cơ thể vẫn “năng lượng dồi dào”, trong khi đồng hồ sinh học yêu cầu chuyển sang chế độ ngủ sâu. Hậu quả, khi về nhà, mọi người nằm mãi không ngủ, hoặc ngủ nông, sáng hôm sau dễ rơi vào trạng thái hụt hơi, đầu óc không sắc bén, hiệu suất làm việc và chơi thể thao giảm.

Mệt mỏi về tinh thần mới là nguy hiểm nhất: ngủ không sâu nhiều ngày khiến dễ cáu gắt, khó tập trung và phản xạ chậm.

Đánh pickleball vào buổi tối, thậm chí là khuya.

Việc chơi thể thao hay đánh pickleball quá muộn sẽ làm rối loạn nhịp sinh học vì đêm là thời điểm cơ thể giảm nhiệt, thả lỏng và tiết các chất giúp ngủ sâu. Chơi thể thao muộn làm đảo lộn quá trình này: tim vẫn nhanh, cơ bắp căng, ánh đèn sân làm cơ thể “tưởng” đang ban ngày.

Nếu kéo dài, người chơi có thể xuất hiện các rối loạn nhỏ nhưng khó chịu: ngủ khó, dễ tỉnh giữa đêm, sáng dậy nặng đầu, trong ngày dễ buồn ngủ hoặc cáu gắt. Một số người còn thèm ăn đồ ngọt hơn bình thường. Chỉ 3–5 đêm như vậy, cơ thể xuống phong độ nhanh chóng, vòng bụng tăng lên. Sức khỏe bào mòn, chất lượng giấc ngủ đi xuống.

Ngoài ra, việc chơi thể thao, đánh pickleball muộn có thể xảy ra chấn thương do phản xạ chậm, tư thế lệch, kỹ thuật mất ổn định. Gân Achilles, mắt cá, đầu gối, vai, khuỷu tay, cổ tay và lưng dưới là những vị trí dễ tổn thương nhất. Nhiều chấn thương xảy ra từ những pha bóng tưởng như đơn giản nhất.

Khung giờ lý tưởng để chơi thể thao

Bác sĩ Hoàng khuyên nên kết thúc buổi tập trước 21h là tốt nhất. Nếu không, mọi người nên kết thúc trước nửa đêm. Tần suất chơi 2 giờ mỗi buổi, 3 buổi/tuần là hợp lý, đủ để tiến bộ mà không quá tải, giữ phong độ và tránh chấn thương.

Để giảm rủi ro khi chơi thể thao nói chung và pickleball nói riêng, mọi người cần lưu ý:

- Khởi động: dù đến sân muộn, không bao giờ bỏ qua 10 phút xoay các khớp, chạy bước nhỏ, bật nhẹ.

- Giảm nhiệt sau tập: đi bộ chậm, giãn cơ tĩnh 5–10 phút, thở chậm để cơ thể dịu lại; ngâm chân nước ấm nếu chưa quá muộn; tránh uống nhiều nước trước khi ngủ.

- Dinh dưỡng phục hồi: sinh tố nhẹ bụng, chuối, yến mạch, sữa chua hoặc sữa hạnh nhân kèm protein; hạt óc chó hoặc hạnh nhân giúp thư giãn và dễ ngủ.

- Theo dõi cơ thể: đồng hồ thông minh, nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng; kết hợp cảm giác cơ thể để nhận biết cảnh báo quá sức.