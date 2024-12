Lộ bằng chứng bóc trần BTS gian lận?

Mới đây, trên các diễn đàn Kpop tại Hàn Quốc lan truyền trở lại một đoạn chụp email yêu cầu quyết toán thuế và tin nhắn được cho là liên quan đến cáo buộc gian lận nhạc số của BTS năm 2017. Tin nhắn cho thấy Big Hit thuê 1 công ty thao túng, tăng stream cho BTS. Vụ việc bị lộ ra khi một người tên A - bị truy tố vì tống tiền các quan chức cấp cao. Nội dung tống tiền là "dữ liệu về hoạt động marketing bất hợp pháp của Big Hit".

Thời điểm bị lộ, Big Hit đã phủ nhận cáo buộc gian lận nhạc số. Nhưng 7 năm sau, ồn ào bị khơi lên sau họp báo của Min Hee Jin hồi tháng 4/2024.

Lùm xùm lại bủa vây BTS

Một đoạn tin nhắn và email bị lan truyền trên các diễn đàn Kpop

Lược dịch nội dung tin nhắn: Giám đốc Big Hit: Họ nói sẽ đến trưa mai. CEO (công ty được thuê thao túng nhạc số): Được rồi, tôi sẽ cố gắng tăng số lượng stream thêm một chút. Giám đốc Big Hit: Team của CEO Lee đang làm rất tốt. CEO: Không phải đâu, là nhờ Big Hit đãi ngộ tốt cho chúng tôi. Giám đốc Big Hit: Ngày mai hãy liên lạc nhé. Giờ tôi đi đây. CEO: Vâng, anh nghỉ ngơi đi ạ. CEO: Chúng ta đã lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ #2. Chúng ta làm được rồi. Tất cả các bài hát đã lọt top 20. Big Hit: Cứ như phim bom tấn. CEO: Vốn dĩ là thế, trò chơi nhanh mắt thôi. Big Hit: Xong vụ doanh số album thì hãy đi nhậu nhé. Chắc tuần này sẽ bận nhất đấy. Nếu ổn thỏa thì tôi sẽ gọi cho anh. CEO: Vâng CEO: Giám đốc ơi, chúng tôi sẽ bắt đầu dần dần loại bỏ việc phát trực tuyến vào ngày mai, nhưng thứ hạng sẽ không giảm đáng kể.

Đoạn tin nhắn và email bị lộ khiến dân tình xôn xao. Nhiều cư dân mạng Hàn khẳng định đây chính là bằng chứng xác đáng chứng minh BTS từng gian lận nhạc số năm 2015. Năm 2015, BTS vẫn còn là nhóm nhạc kém nổi đến từ công ty nhỏ. Album The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 với ca khúc chủ đề I Need U là bước đệm giúp nhóm được công chúng biết đến. I Need U đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc và là tiền đề cho BTS phát triển nhanh chóng những năm sau đó.

Song, việc BTS vượt lên quá nhanh sau era này vướng nhiều nghi vấn. Năm ấy, EXO phát hành Call Me Baby và Love Me Right. BIGBANG phát hành album MADE với liên hoàn 5 hit. 2 nhóm nam này hoàn toàn áp đảo BTS về mặt thành tích.

Năm 2017, A - nhân vật bị truy tố về tội tống tiền liên quan đến hoạt động marketing bất hợp pháp cho Big Hit. Vụ kiện kéo theo cáo buộc BTS gian lận nhạc số. Theo báo cáo vào thời điểm năm 2017, A bị truy tố 8 lần với tội danh đe dọa các quan chức công ty để chiếm đoạt 57 triệu won: "Tôi có dữ liệu về hoạt động marketing bất hợp pháp. Nếu không đưa tiền, tôi sẽ tiết lộ thông tin cho giới truyền thông".

Việc BTS vượt lên quá nhanh sau era này vướng nhiều nghi vấn

Sau đó A bị tuyên án 1 năm tù, Big Hit phủ nhận việc thuê bên thứ ba thao túng nhạc số nhưng dân tình vẫn chỉ ra điểm mâu thuẫn giữa tuyên bố của toà án và lời giải thích từ phía công ty. Cáo buộc gian lận gây tranh cãi dữ dội, khiến dân tình hoài nghi thành công của BTS thời kỳ đầu. Bẵng đi nhiều năm, cáo buộc gian lận nhạc số lần nữa bị đào lại vì đấu tố nội bộ với Min Hee Jin. Tháng 5/2024, tranh cãi này bùng phát tới mức Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố sẽ xem xét tái điều tra hành vi nghi gian lận nhạc số bởi công ty quản lý HYBE của BTS vào năm 2017.

Thời điểm ấy, Big Hit phủ nhận cáo buộc

Nửa năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ. Cáo buộc gian lận nhạc số của BTS vẫn là một "ẩn số" với nhiều suy đoán xoay quanh. Một cựu nhân viên từ công ty được Big Hit thuê trong quá khứ hé lộ nhiều vấn đề, nhưng đã bị fandom BTS tấn công. Do đó, người này đăng tải ảnh tin nhắn và email làm bằng chứng. Trên các diễn đàn Kpop, cư dân mạng "ném đá" BTS và HYBE, đồng thời cảm thấy khó hiểu vì vụ việc lớn như thế này lại chỉ bị lan truyền trên mạng.

Trên các diễn đàn Kpop, cư dân mạng "ném đá" BTS và HYBE

Phản ứng Knet:

- Vụ sajaegi (gian lận, thao túng nhạc số) bị bóc không chỉ 1 2 lần, nhưng fan nhóm nhạc đó vẫn chôn vùi được tất cả. Fandom như cục đờm vậy.

- Bài viết lên rồi mà sao vẫn im ắng đến đáng sợ thế nhỉ?

- Nổi da gà. Này là nội bộ bóc ra à?

- Họ không thể làm rõ vấn đề này được sao? Tôi thật sự hy vọng họ sẽ làm rõ vụ này.

- BTS Jin đã nhắc đến vấn đề sajaegi tại lễ trao giải MAMA vào ngày 4 tháng Mười Hai. Khi phát biểu nhận giải, anh nói: 'Sử dụng các phương pháp tiêu cực thì cũng được thôi, nhưng tại sao không tạo ra âm nhạc theo cách trung thực hơn một chút'. Sốc thật. Thế mà mấy thành viên nhóm này cứ tỏ ra mình oan ức lắm?

- Kể cả khi giới truyền thông im lặng, tại sao các thành viên BTS lại không xin lỗi về hành động này???

- Năm 2015, EXO phát hành Call Me Baby và Love Me Right. BIGBANG phát hành Loser và Bang Bang Bang. Đó là khoảng thời gian chúng ta đang nói đến.

- Cú lừa quốc gia. Hãy điều tra vụ này đi.

- Đang nói đến BTS đúng không? Trả lại giải thưởng đi.

Ở diễn biến khác, fan BTS cho rằng không thể dựa vào một đoạn tin nhắn và vài tấm ảnh trôi nổi trên các diễn đàn để cáo buộc gian lận nhạc số thành sự thật. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã công bố xem xét tái điều tra vụ việc, cần phải chờ kết quả từ cơ quan có thẩm quyền mới có thể xác nhận. Thời điểm thông tin nhiễu nhương, tin tưởng vào các bài đăng MXH sẽ trở thành "con mồi" của các chiêu trò truyền thông.

BTS tổn thất nghiêm trọng khi bị cuốn vào drama tập đoàn

Tranh đấu giữa HYBE và Min Hee Jin vẫn chưa kết thúc, trong câu chuyện này, BTS đã tổn thất danh tiếng không ít. Các Army muốn được yên bình chờ BTS xuất ngũ, comeback vào năm 2025.