Tối 18/12, cộng đồng Army - fandom BTS có phen nức nở khi Jung Kook bất ngờ lộ diện sau thời gian dài nhập ngũ. Kể từ tháng 12/2023, Jung Kook chính thức tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khác với các thành viên, Jung Kook rất hiếm online mạng xã hội để tương tác cùng fan. Do đó, việc Jung Kook bất ngờ livestream Weverse, xuất hiện công khai trước hàng triệu người hâm mộ có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.

Jung Kook điển trai đốn tim trong lần lộ diện mới nhất

Vẫn hài hước, đáng yêu như thường lệ

Trong buổi livestream, Jung Kook tiết lộ đã chuyển nhà và khoe không gian nhà mới với các Army. Em út nhóm nhạc toàn cầu dành nguyên buổi tối được nghỉ phép để giao lưu với người hâm mộ, vì anh biết mọi người nhớ mình. Sau 1 năm nhập ngũ, visual Jung Kook có phần trưởng thành, nam tính hơn nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu thường thấy.

Fan gọi đùa rằng, cơm quân đội nuôi Jung Kook quá tốt nên anh chàng càng ngày càng... "tròn ủm". Jung Kook mở livestream sau gần 1 năm, nhiều người không tin rằng đây là sự thật. Khi được hỏi "có phải Jung Kook" thật không, nam idol hài hước chọc ghẹo fan: "Không phải mình đâu, này mình giả á, là Jung Kook 'fake' (giả) đó".

Jung Kook trêu đùa fan

Trước khi nhập ngũ, Jung Kook thường có thói quen livestream xuyên đêm, nấu ăn, tâm sự và hát cùng fan. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh chàng mở luôn mini-concert vừa hát karaoke, vừa bật nhạc "quẩy". Số lượng bài hát lên đến 31 bài. Trong đó, có cả loạt hit đáng chú ý gần đây như Die With a Smile, To.X,... và loạt ca khúc của bản thân Standing Next to You, Still With You, 3D, Hate You, Too Sad to Dance, Yes or No,...

Jung Kook vừa hát vừa quẩy APT.

Đáng chú ý, Jung Kook còn vừa hát vừa quẩy theo siêu hit APT. của Rosé - Bruno Mars. Khi video này được đăng tải lên các nền tảng, fan Kpop được phen "chấn động". Bởi thời gian qua, Jung Kook vướng nghi vấn là bạn trai độc hại của Rosé. Những chia sẻ của Rosé về cảm hứng sáng tác album mới khiến nhiều nam nghệ sĩ vướng rắc rối, bao gồm cả em út BTS. Động thái thoải mái hát nhạc của cô bạn đồng niên cho thấy mối quan hệ giữa Jung Kook và Rosé không tồn tại khúc mắc căng thẳng nào. Cư dân mạng cũng rất thích thú trước việc nam idol toàn cầu thoải mái ủng hộ sản phẩm của các đồng nghiệp.

Jung Kook thoải mái hát nhạc Rosé

Đập tan tin đồn Jung Kook là bạn trai cũ độc hại của đoá hồng nước Úc

Bên cạnh đó, Jung Kook còn "bật mood" fanboy trước sự tái xuất của ông hoàng Kpop G-Dragon. Dù fandom BTS và BIGBANG cứ như nước với lửa thì quan hệ giữa các idol vẫn rất tích cực. Trong livestream, Jung Kook còn hát loạt ca khúc của G-Dragon như A Boy, Niliria, Who You và cả bài mới Home Sweet Home.

Jung Kook hát Home Sweet Home

Bận rộn trong quân ngũ, Jung Kook cũng không quên theo dõi màn comeback của idol G-Dragon. Anh cảm thán: "Các bạn Army đã biết mình từ khi còn nhỏ thì đều sẽ rõ mình là fan bự của các anh BIGBANG, fan cứng cựa luôn đó. Mình rất rất hạnh phúc vì nhóm đã comeback. Lúc Power và Home Sweet Home ra mắt, mình đã thử hát theo và quả nhiên, bị nổi da gà đấy."

Nam idol toàn cầu "bật mood" fanboy trước sự trở lại của ông hoàng Kpop

Chỉ livestream 1 buổi tối, Jung Kook đã làm nên kỷ lục mới trên nền tảng Weverse. Livestream của Jung Kook gây bão diện rộng. Jung Kook trở thành cá nhân đầu tiên vượt qua cột mốc 20 triệu người xem theo thời gian thực trên livestream của Weverse. Phiên live kết thúc với 20,2 triệu người xem và hơn 292 triệu lượt thả tim - một kỷ lục rất khó để phá vỡ.