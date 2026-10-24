Lo âu và nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản

Lo âu kéo dài có thể làm trầm trọng triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, trong khi các triệu chứng dai dẳng của bệnh cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe tinh thần.

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Hệ tiêu hóa và sức khỏe tâm thần có mối liên hệ hai chiều. Căng thẳng, lo âu có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đường tiêu hóa, làm tăng cảm nhận về các triệu chứng khó chịu; ngược lại, tình trạng trào ngược kéo dài có thể khiến người bệnh mất ngủ, mệt mỏi và lo lắng nhiều hơn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện E, khi lo lắng hoặc căng thẳng kéo dài, hoạt động của hệ thần kinh và trục não - ruột có thể thay đổi, ảnh hưởng đến nhu động thực quản, hoạt động của dạ dày và cảm nhận đau. Những yếu tố này có thể làm triệu chứng trào ngược nặng hơn ở một số người.

Ở chiều ngược lại, các biểu hiện như ợ nóng, ợ chua, đau rát ngực, buồn nôn, cảm giác nghẹn hoặc ho về đêm có thể gây khó ngủ, khiến người bệnh mệt mỏi và lo lắng về tình trạng sức khỏe. Nếu kéo dài, hai vấn đề có thể tác động qua lại, làm giảm chất lượng cuộc sống.

Một số nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản có kèm triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm tương đối cao. Tuy nhiên, tỷ lệ cụ thể khác nhau tùy nhóm nghiên cứu và phương pháp đánh giá; sự đồng thời xuất hiện của hai tình trạng không đồng nghĩa lo âu luôn là nguyên nhân trực tiếp gây trào ngược.

Người bệnh có thể gặp các triệu chứng tiêu hóa như ợ nóng, ợ chua, ợ hơi, buồn nôn, khó nuốt, đắng miệng; một số trường hợp có ho kéo dài hoặc khàn tiếng. Các biểu hiện đi kèm về tinh thần có thể gồm mất ngủ, dễ căng thẳng, lo lắng kéo dài và triệu chứng tăng lên khi gặp áp lực.

Khi có triệu chứng kéo dài hoặc tái phát, người bệnh nên khám chuyên khoa tiêu hóa để được đánh giá và lựa chọn xét nghiệm phù hợp. Nếu đồng thời có lo âu, mất ngủ hoặc căng thẳng kéo dài, việc thăm khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần cũng cần được cân nhắc.

Theo các bác sĩ, việc đánh giá đầy đủ các vấn đề sức khỏe liên quan giúp xây dựng hướng điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Người bệnh không nên tự chẩn đoán hoặc tự ý dùng thuốc. Nếu đau ngực dữ dội, khó thở, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá khẩn cấp.