Lộ ảnh Suni Hạ Linh mặc áo dài ghi hình Đạp Gió ở Trung Quốc, nghi vấn được lọt nhóm thành đoàn giống Chi Pu

Ngày 11/5, các diễn đàn MXH chia sẻ loạt ảnh của Suni Hạ Linh trong tạo hình mới khi ghi hình cho Đạp Gió 2024. Theo đó, ống kính "team qua đường" bắt gặp hình ảnh Suni Hạ Linh mặc áo dài truyền thống, tay cầm quạt đang chuẩn bị lên xe ra về sau khi xong công việc. Khi có ống kính hướng về mình, Suni Hạ Linh thân thiện vẫy chào lại. Nữ ca sĩ ghi điểm với thần thái tươi tắn, nhan sắc ngọt ngào.

Hình ảnh Suni Hạ Linh trong bộ áo dài ghi hình tại Trung Quốc nhanh chóng gây sốt. Nhiều người dành lời khen trước tinh thần mang văn hóa Việt Nam quảng bá với bạn bè thế giới của giọng ca Cứ Chill Thôi. Ngoài ra, cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao về buổi ghi hình này của Suni Hạ Linh.

Trước đó, MXH lan truyền thông tin Suni Hạ Linh đã ghi hình cho Công 4 ở Đạp Gió và nhiều khả năng vào Chung kết. Với việc Suni Hạ Linh vẫn ở lại Trung Quốc liên tục quay hình mới và xuất hiện với bộ trang phục có ý nghĩa mới đây thì nhiều người đặt nghi vấn nữ ca sĩ có thể tái lập thành tích mà Chi Pu đã làm được ở Đạp Gió 2023.

Fan bắt gặp hình ảnh Suni Hạ Linh mặc áo dài, ghi hình cho tập mới Đạp Gió 2024

Nữ ca sĩ ghi điểm với thần thái tươi tắn và nhan sắc ngọt ngào

Nhiều người cho rằng Suni Hạ Linh đang đi khá sâu tại Đạp Gió năm nay và có khả năng tái lập thành tích lọt vào nhóm thành đoàn như Chi Pu

Đạp Gió (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) là một trong những chương trình âm nhạc hot ở Trung Quốc quy tụ nhiều nghệ sĩ trên 30 tuổi hoạt động nhiều lĩnh vực trong làng giải trí châu Á tham dự. Ở mùa thứ 4, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tranh tài cùng các "chị đẹp" khác. Hành trình của giọng ca Đóa Hoa Hồng không chỉ được người hâm mộ Việt Nam theo dõi mà còn nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan quốc tế. Có thể nói, việc tham gia Đạp Gió chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chi Pu.

Suni Hạ Linh là đại diện Việt Nam tại Đạp Gió 2024. Thời gian qua, Suni Hạ Linh có lịch trình bận rộn bay đến Trung Quốc để quay hình cho chương trình. Diễn biến hiện tại, nữ ca sĩ Việt đã tiến đến Công 2 và theo nhiều nguồn tin, Suni Hạ Linh đang có màn thể hiện tốt và đi khá sâu tại chương trình năm nay.

Suni Hạ Linh đang tất bật ghi hình tại Đạp Gió 2024

Suni Hạ Linh tên thật là Ngô Đặng Thu Giang, từng tham gia chương trình Kpop Star Hunt 2012 tại Việt Nam, và đoạt giải Á quân. Sở hữu chất giọng ngọt ngào và theo đuổi phong cách hơi hướng Kpop, Suni Hạ Linh nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ yêu thích. Sau nhiều năm ca hát, cô bỏ túi riêng cho mình nhiều bản hit như Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi, Chẳng Thể Là Ai Khác, Em Đã Biết, Say Yes, Không Sao Mà Em Đây Rồi, Cứ Chill Thôi...

Nhận lời tham gia Đạp Gió, Suni Hạ Linh vướng không ít ý kiến trái chiều. Không những vậy, Suni Hạ Linh còn liên tục bị mang ra so sánh với người tiền nhiệm là Chi Pu. Chia sẻ với chúng tôi, nữ ca sĩ thẳng thắn: "Mọi người so sánh Suni và Chi Pu là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy có gì phải lo lắng hết. Suni và Chi Pu hay bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào khác đều không giống nhau, thế nên mọi so sánh đều khập khiễng.

Bật mí với các bạn là trước lúc đi thi, Suni đã nhắn tin cho Chi để hỏi thăm kinh nghiệm và Chi cũng rất nhiệt tình chia sẻ với mình. Vậy nên, Suni hy vọng rằng thay vì đặt các nữ nghệ sĩ khác nhau lên bàn cân và tạo ra những tranh cãi không cần thiết, khán giả có thể ủng hộ những nỗ lực và cố gắng của tất cả mọi người trong việc mang đến những màn trình diễn tốt nhất".