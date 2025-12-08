Vài ngày trước, dàn diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) 96 Phút Sinh Tử đã có dịp ghé thăm TP.HCM cho buổi họp báo ra mắt phim ở Việt Nam. Giữa từng mỹ nam mỹ nữ Đài - Việt, Lâm Bách Hoành nổi bật với nhan sắc trẻ trung, điển trai ở tuổi 37. Làn da trắng phát sáng, mịn màng của mỹ nam khiến không ít người phải trầm trồ. Được khán giả Việt yêu mến qua nhiều dự án, đặc biệt là Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà, mọi nhất cử nhất động của Lâm Bách Hoành được dân tình đặc biệt quan tâm.

Mới đây, anh chàng đã tung ra bộ ảnh vi vu phố phường, tạt vào chợ Bến Thành ngó nghiêng. Mỹ nam họ Lâm khoe ra vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, tạo dáng trước ống kính. Lấy bối cảnh là cuộc sống sinh hoạt ồn ã và vội vàng của người dân thành phố, cùng với màu phim gợi lên sự hoài cổ, Lâm Bách Hoành phong cách và thần thái chả khác gì chụp ảnh cho bìa tạp chí nổi tiếng.

Thoát vai, nam diễn viên nhâm nhi cốc chè thập cẩm ngon lành, còn đi lựa trái cây trên xe chở hàng. Qua cam thường, visual của Lâm Bách Hoàng vẫn “bén đét”, các đường nét trên khuôn mặt không hề bị lu mờ. Mỗi nơi anh chàng đặt chân đến chụp hình, người hâm mộ đều nhận ra và vây quanh khắp góc phố.

Môt số bình luận của netizern: - Ôi trời, nhìn ảnh mà cứ ngỡ phim Đài ý nhỉ. - Ảnh không hòa nhập nữa, ảnh hòa tan luôn. - Anh này 37 mà như 27 vậy, chỉ có mỗi fan bọn tui già đi - Ngồi ăn chè cũng đẹp trai, đi chợ mà chụp hình như lên bìa tạp chí. - Mấy ảnh chụp thường vậy mà visual vẫn quá là okela, chắc ai gặp ngoài đời chết mê chết mệt mất thôi. - Ủa ảnh này là trước khi họp báo phải không ta.

96 Phút Sinh Tử vừa ra mắt phòng vé Việt, với sự góp mặt của dàn lồng tiếng Việt siêu hot như Thái Hoà, Tiến Đạt, Thanh Sơn, Tiểu Vy, Thiên Ân, Tuấn Ngọc, Phương Nam… Bộ phim gốc, chỉ trong tuần đầu công chiếu tại tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đã xuất sắc cán mốc hơn 18 triệu Đài tệ (khoảng 14 tỷ đồng), đây cũng là con số mở màn cao nhất trong năm 2025. Tác phẩm còn nhanh chóng chiếm giữ vị trí số 1 phòng vé nội địa suốt nhiều tuần liền và hiện đã vượt mốc 205 triệu Đài tệ (khoảng 160 tỷ đồng), trở thành dự án ăn khách nhất năm 2025 của thị trường này.

Lấy bối cảnh trên chuyến tàu cao tốc từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), 96 Phút Sinh Tử là cuộc chạy đua sinh tử thực sự khi một quả bom hẹn giờ được cài trên tàu và tất cả mọi người chỉ có đúng 96 phút để xử lý trước khi đến ga cuối. Cựu chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành đóng) từng mang mặc cảm tội lỗi suốt 3 năm vì không ngăn được một vụ nổ kinh Hoàng, một lần nữa phải đối mặt với quá khứ, tìm cách giải cứu mẹ, vị hôn thê Huỳnh Hân (Tống Vân Hoa) cùng hàng trăm hành khách khác. Sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có, Khang Nhân sẽ phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn thêm một thảm kịch khác cũng như tìm kiếm sự chuộc tội cùng một tia hy vọng le lói giữa cơn hỗn loạn.

Lâm Bách Hoành là diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) sinh năm 1988, lớn lên với niềm đam mê nghệ thuật từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thử sức trong lĩnh vực ca hát thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng One Million Star.

Anh đã tham gia nhiều phim như Somewhere I Have Never Traveled, Hẹn Em Nơi Ấy (At Cafe 6)… nhưng tác phẩm giúp tên tuổi lan xa là Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà. Tác phẩm này cũng mang về cho Lâm Bách Hoành đề cử Ảnh đế thứ hai tại Kim Mã, cũng như đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) lần thứ 25.