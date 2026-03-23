Linh Ka công khai làm 1 điều liên quan đến Dương Domic

Ngày 22/3, buổi họp báo giới thiệu MV VI VU kết hợp fan meeting đầu tiên của Mason Nguyễn đã diễn ra ở TP.HCM, thu hút gần 1.500 khán giả tham dự. Đây là sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Mason Nguyễn và CONGB, vốn là OTP mạnh nhất Anh Trai Say Hi mùa 2. Vì vậy, VI VU nhận được sự kỳ vọng lớn từ đông đảo người hâm mộ

Có mặt tại đây là sự xuất hiện của nhiều gương mặt đang đươc yêu thích trong Vbiz như B Ray, Pháo, buitruonglinh, CONGB, Hải Nam, Sơn.K, TEZ, Linh Ka… Đáng chú ý, khoảnh khắc Linh Ka phản ứng khi chương trình bất ngờ mở một đoạn nhạc remix lại Mất Kết Nối đã thu hút lượt tương tác lớn trên MXH.

Nhạc bật lên, Linh Ka nhún nhảy, giơ tay phiêu theo giai điệu sôi động như những người xung quanh. Cô nàng không ngần ngại hát nhép theo lời Mất Kết Nối, đồng thời được cho là thể hiện biểu cảm tự hào. Hành động này không chỉ gây chú ý, lôi kéo nhiều camera chạy bằng cơm mà còn tạo chấn động trên sóng mạng.

Ngoài ra, ngoại hình của Linh Ka cũng nhận về cơn mưa lời khen. Mỹ nhân sinh năm 2002 diện bộ váy 2 dây đen cá tính, khoe làn da trắng hồng cực nịnh mắt. Mái tóc nhuộm vàng cùng lớp makeup trung tính giúp tạo điểm nhấn trên khuôn mặt. Có thể thấy Linh Ka ngày càng trưởng thành ở cả sự nghiệp lẫn nhan sắc, visual thăng hạng vèo vèo theo thời gian.

Dương Domic và Linh Ka từng vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục bị soi loạt “hint” đáng chú ý như sử dụng đồ đôi, theo dõi nhau trên mạng xã hội hay nhiều lần xuất hiện cùng nhau trên phố. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi, khi không ít ý kiến cho rằng những động thái úp mở của cả hai có thể chỉ là chiêu thức nhằm thu hút sự chú ý từ công chúng.

Tại concert 3 Anh Trai Say Hi diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình vào cuối năm 2024, Dương Domic đã trực tiếp lên tiếng về chuyện tình cảm. Khi được MC Trấn Thành hỏi liệu đã có bạn gái Hà Nội hay chưa, nam ca sĩ thẳng thắn trả lời: “Dạ chưa anh ơi”, đồng thời cho biết bản thân đang “tràn bộ nhớ”, muốn tập trung hoàn toàn cho âm nhạc thay vì yêu đương.

Dù vậy, đến đầu tháng 12/2025, cả hai tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Pháp với nhiều cử chỉ thân mật, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò trở lại. Trước những hình ảnh lan truyền, Dương Domic và Linh Ka vẫn giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận mối quan hệ.

Ảnh: Tổng hợp