Hòa Minzy lộ rõ vẻ bất lực trước giọng hát của mỹ nam Việt được đề cử đẹp nhất thế giới

Mới đây, Hùng Huỳnh đã tung ra MV Đẹp Mã, đánh dấu lần đầu tiên kết hợp với người chị thân thiết Hòa Minzy. Thay vì tiếp tục phát huy thế mạnh performance, Hùng Huỳnh lựa chọn dòng nhạc mang chất liệu dân gian đương đại, vô tình đẩy giọng hát làm yếu tố trọng tâm. Lựa chọn này gây bất ngờ lớn bởi anh chàng từ lâu được biết đến với ngoại hình điển trai và khả năng vũ đạo nổi bật nhưng không phải giọng hát. Vì thế, ngay khi ra mắt, Đẹp Mã đã nhận về không ít tranh cãi.

Chính lựa chọn này lại đặt anh chàng vào thế khó, khi phải đứng cạnh một giọng ca dày dạn kinh nghiệm như Hòa Minzy, người đã có nhiều năm gắn bó và thể hiện tốt dòng nhạc mang âm hưởng dân gian. Dù có thể nhận thấy nỗ lực cải thiện trong cách xử lý, giọng hát của Hùng Huỳnh vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ rệt. Thiếu sự mềm mại và chiều sâu cần thiết, phần thể hiện của anh dễ bị lép vế, thậm chí trở nên nhạt nhòa trong tổng thể ca khúc.

Mới đây, một vài đoạn clip ghi lại hậu trường thu âm và luyện hát của Hùng Huỳnh đã được truyền tay trên MXH. Đứng trong phòng thu âm, Hùng Huỳnh được Hòa Minzy trực tiếp chỉ dạy cách hát cho chuẩn bài. Có thể thấy, Hùng Huỳnh chưa thuần thục trong việc nắm bắt đúng cao độ và phát âm, nên câu hát còn lấp lửng và bị nuốt chữ. Ngôi sao Bắc Bling tận tình hướng dẫn từng chút để cậu em cải thiện yếu điểm, đến mức cô nàng biểu cảm đăm chiêu, nhăn mặt khi tập trung cao độ.

Đoạn clip Hòa Minzy dạy Hùng Huỳnh hát khi thu âm ca khúc Đẹp Mã

Nữ ca sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực

Qua một đoạn clip khác, Hòa Minzy chỉ rõ: "Con đang chạy theo nhịp bài. Giờ con phải phiêu theo nhịp bài bởi vì bài này chủ yếu là rap melody, chứ không phải pop/ballad nên phải có nhịp trong cơ thể mình. Mình phải chơi trên beat." Nữ ca sĩ hiểu rõ tinh thần bài hát, nên nhấn nhả ở đoạn nào và luyến láy ra sao. Dù nghiêm túc kèm cặp nhưng bầu không khí vẫn vui vẻ giữa 2 chị em và ekip.

Hoà Minzy nghiêm túc kèm cặp Hùng Huỳnh nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ

Nhiều khán giả nhận ra Hòa Minzy đôi lúc lộ rõ biểu cảm "đau đầu", bất lực khi liên tục phải chỉnh sửa lỗi sai cho đàn em. Những biểu cảm đăm chiêu, thậm chí có phần mệt mỏi của nữ ca sĩ khiến netizen vừa thương vừa buồn cười. Bên cạnh những bình luận trêu chọc, phần đông ý kiến vẫn dành lời khen cho sự tận tâm và tư duy âm nhạc của Hòa Minzy. Cách cô phân tích bài hát, hướng dẫn Hùng Huỳnh cho thấy sự hiểu biết rõ ràng về cấu trúc và tinh thần của ca khúc.

Bên cạnh những bình luận trêu chọc, phần đông ý kiến vẫn dành lời khen cho sự tận tâm và tư duy âm nhạc của Hòa Minzy

Về phía Hùng Huỳnh, những đoạn clip này phần nào cho thấy anh vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt ở kỹ năng thanh nhạc và khả năng làm chủ nhịp điệu. Dù vậy, khán giả cũng ghi nhận tinh thần cầu thị và sự nghiêm túc học hỏi của nam ca sĩ khi sẵn sàng lắng nghe, chỉnh sửa theo góp ý. Một số bình luận hài hước còn hỏi vui Hùng Huỳnh "muốn đi làm văn phòng không", ẩn ý giọng hát của anh chàng còn thiết sót.