LIKE JENNIE là MV Kpop được xem nhiều nhất năm 2025 trên YouTube

Bằng chứng là album của Jennie đã liên tục phá vỡ các kỷ lục mới và mở rộng các kỷ lục hiện có của thành viên BLACKPINK này trên các nền tảng âm nhạc lớn toàn cầu.

Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, một trong những bản hit lớn nhất của Jennie, LIKE JENNIE, đã vượt qua mốc 107 triệu lượt xem và được vinh danh là video ca nhạc được xem nhiều nhất được phát hành vào năm 2025 của một nghệ sĩ K-pop trên YouTube.



(Ảnh: Allkpop)

Với con số ấn tượng trên, LIKE JENNIE đã chính thức vượt qua LIKE JENNIE của BABYMONSTER. Ca khúc của nhóm này hiện có 105 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Chưa hết, LIKE JENNIE cũng đã vượt qua 3 triệu lượt thích, trở thành video ca nhạc được yêu thích nhất năm 2025 của một nghệ sĩ nữ trên YouTube.