Sau Livestage 1 của Anh Trai Say Hi, đội hình các Anh Trai sẽ rã nhóm và họ sẽ tiếp tục lập team với những đồng đội mới. Đội trưởng sẽ được quyết định dựa trên điểm số cá nhân, mặc dù chưa lộ diện nhưng có vẻ Anh Tú Atus chắc suất trở thành 1 đội trưởng trong đoạn teaser mớ nhất.

Sau phần công bố điểm cá nhân, các Anh Trai di chuyển về nhà chung và quá trình này cũng trở thành một “cuộc đua” gay cấn. Các Anh Trai không khỏi "xỉu lên xỉu xuống" khi chờ họ ở nhà chung chính là Lê Dương Bảo Lâm, đồng thời cũng là nhân vật khách mời đặc biệt của tập tuần này.

Màn chào đón hết sức "thân thiện" của các Anh Trai dành cho Quản gia Dương Lâm.

Fan “Lee Min Ho Đồng Nai” phấn khích giùm cho anh bởi sau 9981 lần gửi mail cho chương trình để xin ứng tuyển vào dàn Anh Trai, cũng như đã thẳng thừng yêu cầu “loại” Song Luân để mình thay vào vị trí trong Tập 1, cuối cùng Dương Lâm cũng đã được tham gia Anh Trai Say Hi Trước đó, trên page cá nhân, Dương Lâm cũng đã flexing đủ các thể loại chứng chỉ, bằng cấp và úp mở rằng mình đã được mời làm kế toán phát lương cho 30 Anh Trai.

Lê Dương Bảo Lâm qua đó được xác nhận sẽ giữ vị trí... quản gia nhà chung, hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều tiếng cười. Chương trình đã tiết lộ những hình ảnh hài hước của Lê Dương Bảo Lâm khi vừa xuất hiện tại nhà chung đã được Isaac, Gin Tuấn Kiệt chào đón với màn “đi đường quyền” cả “hội đồng” khiến anh trở tay không kịp. Liên tiếp sau đó là hàng loạt màn "quăng miếng" từ Dương Lâm đến HIEUTHUHAI, Song Luân, Isaac, Gemini Hùng Huỳnh,... và nhất là Anh Tú Atus!

Dương Lâm "ép cưới" Atus!

Trong đoạn teaser, Anh Tú Atus rơi vào thế khó khi quản gia nhà chung Dương Lâm công khai... so kè nhan sắc với Diệu Nhi và “dụ dỗ” Anh Tú Atus nếu công nhận Dương Lâm đẹp hơn thì sẽ được chấm điểm cao nhất. Dương Lâm còn đòi làm đám cưới với Anh Trai Atus khiến các Anh Trai "tá hỏa". Có thể thấy chỉ mới qua đoạn teaser, Lê Dương Bảo Lâm đã hứa hẹn những tràng cười "chấn động", cùng chờ xem tập 3 Anh Trai Say Hi ra mắt để xem sẽ "chấn động" đến mức nào nữa!