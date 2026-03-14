Lần đầu tiên có 1 nam thần có chiều cao vượt chuẩn, còn là ngoại lệ hiếm có của cả thế giới

Jacob Elordi là một trong những ngôi sao gen Z nổi bật nhất toàn cầu hiện nay. Mỹ nam sinh năm 1997 được nhiều nhà phê bình nhận xét sở hữu “khí chất điện ảnh cổ điển hiếm thấy”, với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu cuốn hút. Không chỉ đẹp trai như tượng tạc, Jacob Elordi còn sở hữu chiều cao vượt chuẩn không tưởng.

Mới đây, đoạn video mỹ nam này phô diễn chiều cao khủng khiếp của mình tại 1 sự kiện, đã viral khắp MXH. Người bình thường bắt ghế đứng chưa chắc cao bằng biển quảng cáo, nam diễn viên sinh năm 1997 này đứng thôi đã ngang ngửa, nhón chân phát là lú đầu nhẹ tênh qua biển quảng cáo.

Khoảnh khắc này của Jacob Elordi khiến ai cũng phải cảm thán "cao gì mà cao dữ thần", người đứng gần nam diễn viên chắc hẳn cũng áp lực vì sẽ bị biến thành người tí hon. Theo truyền thông Mỹ, Jacob Elordi cao tới 1m96. Anh là tài tử hiếm hoi có chiều cao nổi trội, gần 2m ở Hollywood. Tờ Page Six thậm chí còn bình luận mỹ nam này sở hữu chiều cao hơn hẳn phần còn lại của nhân loại, khiến ai cũng phải ngước nhìn mới thấy được anh.

Chiều cao khủng khiếp của mỹ nam gen Z. Nguồn: Instagram.

Với chiều cao 1,96 m, Jacob Elordi biến mọi đồng nghiệp thành người tí hon. Ảnh: Page Six.

Một đoạn video khác về Jacob Elordi cũng đang viral là khoảnh khắc nam diễn viên bẽn lẽn nhả bã kẹo cao su vào tay mẹ để bà vứt giúp trước khi lên thảm đỏ sự kiện quảng bá cho bộ phim Đồi Gió Hú. Không ai mắng Jacob Elordi, tất cả cư dân mạng xem khoảnh khắc này đều "tan chảy", khen nam diễn viên sao mà đáng yêu thế, lớn tướng nhưng vẫn vô tư, trông như 1 đứa trẻ con khi bên mẹ.

Khoảnh khắc Jacob Elordi bẽn lẽn nhả bã kẹo cao su đã nhai vào tay mẹ viral khắp MXH. Nguồn: Instagram.



Tất cả cư dân mạng xem khoảnh khắc này đều khen nam diễn viên sao mà đáng yêu thế, trông như 1 đứa trẻ con khi bên mẹ. Ảnh: X.

Jacob Elordi sinh năm 1997, tại Australia. Anh từng là ngôi sao tuổi teen thế hệ mới của Hollywood sau khi vụt sáng nhờ vai Noah Flynn trong The Kissing Booth (2018). Sau đó, Jacob Elordi tiếp tục ghi dấu ấn lớn về diễn xuất trong các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Euphoria, Saltburn, Priscilla và mới nhất là Wuthering Heights (Đồi Gió Hú).

Các nhà phê bình dự đoán trong tương lai tên của Jacob Elordi chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc tại các giải thưởng danh giá toàn cầu như Oscar hay Quả Cầu Vàng.

Jacob Elordi sở hữu visual đẹp trai như tượng tạc. Ảnh: Instagram.

