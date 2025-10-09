Lần ăn cắp ảnh nhớ đời của Nike khiến Cristiano Ronaldo bị ê chề

Cristiano Ronaldo là siêu sao bóng đá của thời đại. Không chỉ là chân sút huyền thoại, sự nghiệp sân cỏ đỉnh cao còn giúp anh trở thành gương mặt vàng trong làng quảng cáo - đặc biệt với những hợp đồng béo bở trong lĩnh vực thời trang, thể thao. Ronaldo là một trong số ít ngôi sao được Nike ký hợp đồng trọn đời, trở thành biểu tượng gắn liền với thương hiệu dấu Swoosh quyền lực. Nhưng có 1 câu chuyện thú vị từng xảy ra cách đây 8 năm khiến bộ đôi này cùng ê chề. Theo đó, mùa hè năm 2017, chính Nike từng "chơi dại" trong một pha quảng cáo tưởng như hoàn hảo, khiến Ronaldo vô tình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, còn adidas thì được một phen "hưởng ké" hài hước.

Chiến dịch tri ân siêu sao thành cú phốt khó đỡ

Một ngày tháng 6/2017, Ronaldo có một cuối tuần huy hoàng khi anh ghi 2 bàn trong trận chung kết Champions League, giúp Real Madrid giành cúp châu Âu. Ngay sau đó, Nike - nhà tài trợ chính của CR7 quyết định ăn mừng chiến tích bằng một chiến dịch nhỏ trên mạng xã hội.

Công ty chọn một bức ảnh thời thơ ấu của Ronaldo, khi anh còn là cậu bé nghèo ở Madeira, đứng sau lưới bóng trong chiếc áo đen, cùng dòng caption cảm động: "Không ai tin rằng một cậu bé đến từ Madeira có thể chạm tới những vì sao ngoại trừ chính cậu bé ấy." Chiến dịch nhanh chóng lan truyền. Ronaldo cũng tự hào chia sẻ lại bức ảnh trên Twitter (X) cùng khẩu hiệu quen thuộc của hãng: "Just Do It."

Nhưng chỉ vài giờ sau, người hâm mộ bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai. Bức ảnh gốc, vốn được chụp nhiều năm trước được tìm ra, người ta phát hiện Ronaldo thực chất khi đó đang mặc áo của adidas. Logo 3 đường kẻ nổi bật từng nằm ngay trước ngực cậu bé, nay đã bị Nike khéo léo xoá đi, thay bằng dấu Swoosh đặc trưng của mình và dòng chữ: This Boy Knew

Hành động photoshop này của Nike khiến cư dân mạng dậy sóng. Không ít người cho rằng Nike đã tự bắn vào chân mình khi cố tình chiếm dụng hình ảnh có thể xem là thuộc về đối thủ.

Đáng nói, dù là người được tôn vinh, Ronaldo trong tình thế này cũng vô tình trở thành kẻ bị liên luỵ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có lẽ cũng đã quên trong bức ảnh gốc ngày còn bé mình từng mặc gì. Việc nam danh thủ chia sẻ hình ảnh của Nike từ một lẽ thường tình, sau cùng thành ra chẳng khác nào đang gián tiếp quảng cáo cho một hành động không mấy đẹp đẽ.

Trong khi đó, adidas lại vô tình được nhắc tên khắp các mặt báo, còn được công chúng miễn phí đòi lại công bằng bằng hàng loạt bình luận trong bài đăng của Nike. Nhiều chuyên gia khi ấy nhận định, Nike có thể đã cố tình tạo ra cú lùm xùm này như một chiêu marketing "tự dìm mình" để hút chú ý. Nhưng dù có chủ ý hay không, đây vẫn là một trong những lần hiếm hoi "ông lớn" này đánh mất thế thượng phong, còn CR7 thì bị kẹt giữa hai làn đạn, chẳng khác nào chịu trận oan.