Làm thế nào để không mặc áo ngực vẫn đẹp?

Những thiết kế khoe vai trần, lưng thon hay đường cong cơ thể luôn nằm trong danh sách yêu thích của hội chị em muốn thể hiện phong thái tự tin, quyến rũ mà vẫn phải sang chảnh. Dù là áo hai dây, váy quây hay đầm hở lưng, tất cả đều dễ dàng mang đến sự hấp dẫn tuyệt đối cho người mặc. Thế nhưng, để diện đẹp những item "mảnh mai" ấy không chỉ cần vóc dáng hay gu thẩm mỹ, mà còn đòi hỏi 1 bí quyết riêng.

Bên dưới lớp vải mỏng nhẹ luôn cần những "trợ thủ thầm lặng", đó là miếng dán ngực, áo ngực dán cho tới băng dính thời trang... những món phụ kiện nhỏ có thể quyết định toàn bộ độ tinh tế của set đồ.

Điển hình như tại show Chanel thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week 2026, Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trong set đồ lụa xanh pastel mỏng gồm áo hai dây phối chân váy midi cùng màu. Vẻ ngoài tối giản mà vẫn gợi cảm của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội - không chỉ nhờ thần thái sang chảnh mà còn bởi cách nữ idol xử lý khéo léo không để lộ điểm nhảy cảm khi diện kiểu trang phục khó nhằn này.

Không chỉ ở show Chanel SS26, Jennie cũng từng nhiều lần tự tin diện các áo váy cúp ngực, 2 dây.

Vậy mới nói, những tưởng đơn giản nhưng việc chọn đúng loại phụ kiện đằng sau lớp áo lại là bước quyết định đến độ đẹp và sang cho diện mạo. Nếu chọn sai loại hoặc mặc chưa đúng cách, vòng 1 dễ bị mất phom, trở nên thiếu săn chắc và kém gọn gàng, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng thể outfit. Trên thị trường hiện nay, có không ít những "phụ kiện đồng hành" giúp chị em có thể tự tin diện mọi kiểu váy áo sexy mà vẫn giữ được vẻ tinh tế, chỉn chu.

Việc chọn "phụ tùng" phù hợp với từng dáng áo sẽ khiến chị em tự tin toả sáng hơn.

Miếng dán che nhũ hoa - nhỏ mà có võ

Đây là loại phụ kiện cơ bản và dễ dùng nhất. Miếng dán che nhũ hoa (nipple cover) thường có dạng tròn, mỏng, chất liệu silicone hoặc vải, giúp che đi vùng nhạy cảm và tạo bề mặt mịn dưới lớp áo mỏng. Dù diện áo quây, croptop hay váy dây, chỉ cần dán đúng vị trí là nàng có thể thoải mái vận động mà không sợ lộ hàng. Các tín đồ thời trang thường chọn loại silicone màu da để tạo cảm giác tự nhiên, hoặc vải mỏng cho những buổi chụp hình, quay video cần lên hình nhẹ nhàng.

Áo ngực dính (sticky bra) – trợ thủ của outfit sexy

Nếu miếng dán chỉ có tác dụng che, thì sticky bra lại giúp định hình vòng một. Với thiết kế hai cúp ngực có keo dính ở mặt trong, sản phẩm này giúp nâng nhẹ và gom ngực, tạo form đầy đặn hơn. Một số loại còn có phần dây rút giữa hai cup để nâng cấp độ quyến rũ, rất được ưa chuộng khi mặc váy cúp ngực hay áo cổ chữ V sâu. Tuy nhiên, loại này chỉ nên dùng trong những dịp ngắn vài giờ, vì keo có thể giảm độ bám khi cơ thể tiết mồ hôi.

Fashion tape – cứu tinh của những pha "suýt lộ"

Những miếng băng dính hai mặt chuyên dụng cho thời trang (fashion tape) chính là "bảo hiểm" cho các outfit táo bạo. Chúng giúp cố định mép áo, giữ nếp cổ áo không xê dịch và đặc biệt hiệu quả khi diện đồ cắt xẻ. Stylist quốc tế thường luôn mang theo vài cuộn tape trong túi hậu trường vì chỉ một miếng nhỏ cũng đủ cứu cả set đồ trên thảm đỏ.



