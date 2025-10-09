Suzy giảm cân thành công từ mốc 150kg, vợ chồng em trai muốn từ mặt vì chị gái bỏ cuộc?

Hiện tượng giảm cân Hàn Quốc biến mất bất ngờ

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, cái tên Park Suzy - chị gái của nam ca sĩ Ryu Phillip từng là hiện tượng truyền cảm hứng giảm cân cho phụ nữ. Qua kênh YouTube FeelMe Couple (필미커플), cặp vợ chồng nghệ sĩ đã cùng chị gái bước vào hành trình giảm cân ngoạn mục, từ 150kg xuống còn 78kg chỉ trong vài tháng.

Những video ghi lại khoảnh khắc Suzy đổ mồ hôi, bật khóc vì mệt hay hạnh phúc khi mặc vừa chiếc váy đầu tiên sau nhiều năm từng khiến hàng triệu khán giả xúc động. Câu chuyện về tình thân, nghị lực và hành trình thay đổi bản thân của cô gái quá khổ được truyền thông Hàn gọi là một trong những nội dung nhân văn nhất mạng xã hội Hàn Quốc năm 2024.

Thế nhưng câu chuyện lại rẽ sang hướng khác khi thời gian gần đây Suzy bất ngờ biến mất khỏi các video của FeelMe Couple, làm dấy lên tin đồn rạn nứt tình cảm gia đình. Mới đây, nhân vật chính đã gây chú ý khi xuất hiện trở lại, công khai cân nặng hiện tại là 108kg trên Instagram - tức đã tăng lại khoảng 30kg. Cùng với bức ảnh chiếc cân điện tử hiển thị con số 108, cô viết: "Dù mập hay ốm, tôi sẽ công khai cân nặng mỗi khi đo vào buổi sáng. Có lúc sẽ tăng, có lúc sẽ giảm, đó là cuộc sống."

Giữa lúc cư dân mạng lan truyền tin đồn mâu thuẫn giữa chị gái và vợ chồng em trai, ca sĩ Ryu Phillip đã lên tiếng làm rõ: "Suzy nói rằng cô ấy muốn nghỉ ngơi, không muốn tập nữa. Tôi cũng chỉ muốn chị sống thoải mái, nên không can thiệp thêm. Nếu tiếp tục gọi hay nhắc chuyện giảm cân, có khi lại khiến chị ấy căng thẳng hơn". Nam ca sĩ cũng khẳng định rằng không hề có chuyện gia đình anh tuyệt giao, đồng thời gửi lời cảm ơn đến vợ là ca sĩ Mina - người đã đồng hành, hỗ trợ chị gái mình trong suốt quá trình này.

Hiện tại, Park Suzy cho biết cô vẫn đang cố gắng tập luyện nhẹ nhàng tại nhà, ưu tiên sức khỏe tinh thần hơn là con số trên cân. Dù kết quả có thể không hoàn hảo, nhưng thái độ cởi mở và tự tin của cô đã khiến cộng đồng mạng cảm động.

Yoyo - Hiệu ứng bật ngược khi giảm cân thần tốc

Giảm cân không chỉ là câu chuyện thể chất mà còn là cuộc chiến tâm lý. Các chuyên gia dinh dưỡng gọi tình trạng mà Suzy đang trải qua là "hiệu ứng yo-yo" - hiện tượng cân nặng bật ngược trở lại sau giảm cân nhanh.

Đây là tình trạng phổ biến khi cơ thể tăng cân trở lại sau một thời gian ăn kiêng quá khắt khe hoặc giảm cân quá nhanh. Khi lượng calo nạp vào bị cắt giảm đột ngột, cơ thể sẽ rơi vào "chế độ sinh tồn" giảm tốc độ trao đổi chất, giữ lại năng lượng nhiều hơn. Kết quả là chỉ cần ăn uống bình thường trở lại, cân nặng sẽ bật lên gấp đôi, giống như một sợi dây cao su kéo căng rồi thả về vị trí cũ.

Với phụ nữ, đặc biệt là những ai đang ở độ tuổi từ 25 - 40, việc duy trì cân nặng ổn định còn khó hơn vì sự thay đổi hormone, giấc ngủ và stress đều ảnh hưởng đến việc tích mỡ và đốt năng lượng.

Các chuyên gia khuyên rằng thay vì tập trung vào việc giảm bao nhiêu ký, hãy tập trung vào việc sống bao nhiêu phần trăm lành mạnh. Ăn chậm hơn, ngủ sớm hơn, chọn vận động đều đặn thay vì đốt sức trong vài tuần, đó mới là cách duy nhất để thoát khỏi vòng lặp của hiệu ứng yoyo.