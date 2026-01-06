Làm "chuyện ấy" hàng ngày có hại?

"Bao nhiêu là đủ?" - câu hỏi tưởng chừng riêng tư này lại khiến không ít người băn khoăn, nhất là khi đời sống hiện đại ngày càng cởi mở hơn với sức khỏe tình dục. Vậy khoa học nói gì về việc làm "chuyện ấy" mỗi ngày?

Làm "chuyện ấy" hàng ngày: Có thực sự đáng lo?

Theo các chuyên gia y khoa, làm "chuyện ấy" hàng ngày không hề có hại nếu các cặp đôi đều cảm thấy thoải mái và chú trọng đến an toàn tình dục.

Bác sĩ Kelly Brown, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu người Mỹ, cho biết "chuyện ấy" là một hoạt động sinh học bình thường. Với những người khỏe mạnh, tần suất quan hệ hoàn toàn có thể linh hoạt theo nhu cầu cá nhân, không có một "chuẩn mực vàng" nào áp dụng cho tất cả.

Làm "chuyện ấy" hàng ngày liệu có hại hay không? (Ảnh minh họa).

Các nghiên cứu hiện nay chưa tìm thấy bằng chứng khoa học cho thấy "yêu" thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe, ngoại trừ những vấn đề rất cơ bản như đau mỏi cơ hoặc mất nước nhẹ nếu vận động quá sức.

Việc gần gũi thường xuyên không chỉ là sự gắn kết cảm xúc mà còn được ghi nhận có thể mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần.

Cụ thể, "chuyện ấy" giúp tim đập nhanh hơn, tương tự một bài vận động nhẹ, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có thể góp phần giảm huyết áp. Trong lúc gần gũi, cơ thể tiết ra endorphin và oxytocin - những hormone giúp giảm đau, xoa dịu căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy "yêu" trước giờ ngủ có thể giúp ngủ sâu và dễ ngủ hơn. Ngoài ra, việc tiêu hao năng lượng khi làm "chuyện ấy" cũng đóng góp phần kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe hệ miễn dịch.

Nhiều người truyền tai nhau rằng: Làm "chuyện ấy" quá nhiều có thể dẫn tới tình trạng "trên bảo dưới không nghe". Tuy nhiên, đó là thông tin không hề chính xác. Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Medicine cho thấy, nam giới làm "chuyện ấy" thường xuyên - cụ thể là từ 1 lần trở lên mỗi tuần - có nguy cơ rối loạn cương dương khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi thấp hơn đáng kể.

Khi nào "chuyện ấy" trở thành vấn đề?

Dù không có hại về mặt y học, "chuyện ấy" vẫn có thể gây phiền toái nếu diễn ra với cường độ quá cao, chẳng hạn nhiều lần mỗi ngày. Khi đó, các cặp đôi có thể gặp tình trạng đau rát, trầy xước nếu thiếu chất bôi trơn hoặc hoạt động quá mạnh.

Quan trọng hơn, chuyện chăn gối chỉ thực sự đáng lo khi trở thành nỗi ám ảnh, ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và đời sống tinh thần. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng nghiện "yêu" là một vấn đề có thật và cần được hỗ trợ chuyên môn nếu người trong cuộc cảm thấy mất kiểm soát.

Tóm lại, điều quan trọng nhất không nằm ở con số, mà ở cảm nhận của chính những người trong cuộc. Sử dụng biện pháp bảo vệ, chú ý đến sự thoải mái của cả hai, nghỉ ngơi khi cơ thể mệt mỏi và sẵn sàng tìm đến chuyên gia y tế khi có dấu hiệu bất thường, đó mới là nền tảng của một đời sống chăn gối khỏe mạnh.

Nguồn: Hims