Là ớt nhưng không cay lại tốt cho mắt, ngừa thiếu máu, bệnh mãn tính: chợ Việt bán nhiều, đủ loại màu sắc

Ớt chuông là loại rau thuộc họ cà dược, có màu sắc thay đổi tùy theo độ chín của chúng. Ớt chuông xanh là loại ít chín nhất và có vị nhẹ, hơi đắng. Ớt vàng, cam, tím và đỏ, đôi khi được gọi là ớt ngọt, là những loại ớt chín nhất và có hương vị trái cây ngọt ngào.



Ớt chuông có thể được ăn sống hoặc nấu chín, khiến chúng trở thành một loại thực phẩm cực kỳ linh hoạt và là nguồn bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn uống cân bằng. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trên toàn cơ thể.

Dưới đây là nhiều cách mà việc ăn ớt chuông có thể có lợi cho sức khỏe của bạn.

1. Hỗ trợ sức khỏe mắt

Ớt chuông là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tuyệt vời, carotenoid có thể có lợi cho sức khỏe của mắt thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Lutein và zeaxanthin là thành phần chính của sắc tố điểm vàng của mắt, khiến chúng cần thiết cho sức khỏe của mắt.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung lutein hàng ngày có thể làm tăng mật độ quang sắc tố ở điểm vàng và cải thiện chức năng thị giác ở những bệnh nhân có dấu hiệu thoái hóa điểm vàng sớm do tuổi tác. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc hấp thụ nhiều lutein, zeaxanthin và các carotenoid khác có thể làm giảm lâu dài nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Nhìn chung, chế độ ăn giàu lutein và zeaxanthin có thể là một chiến lược phòng ngừa để giảm sự xuất hiện của bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Một số loại trái cây và rau quả có chứa các carotenoid này, nhưng ớt chuông có hàm lượng carotenoid đặc biệt cao.



2. Giúp ngăn ngừa thiếu máu

Bệnh thiếu máu được đặc trưng bởi tình trạng không đủ huyết sắc tố - các tế bào hồng cầu khỏe mạnh mang oxy đi khắp cơ thể. Nó có thể dẫn đến những thiếu hụt chức năng khác nhau, bao gồm rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, suy giảm khả năng miễn dịch, kiểm soát nhiệt độ cơ thể kém và giảm chức năng nhận thức. Thật không may, thiếu máu là một chẩn đoán phổ biến và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng một nửa trong số 1,62 tỷ trường hợp thiếu máu trên toàn thế giới là do thiếu sắt.

Sắt là thành phần thiết yếu của huyết sắc tố, giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các mô của cơ thể. Ớt chuông chứa một lượng sắt ấn tượng và chứa nhiều vitamin C, khiến chúng trở thành thực phẩm tuyệt vời để ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Một quả ớt đỏ lớn chứa 0,705 miligam sắt, xấp xỉ 4% lượng khuyến nghị cho phụ nữ trưởng thành và 9% cho nam giới trưởng thành. Tuy nhiên, cùng một khẩu phần ớt chuông cũng chứa 210 miligam vitamin C, cao hơn gấp đôi lượng khuyến nghị hàng ngày.

Vitamin C cũng cải thiện sự hấp thu sắt từ thực vật, tăng cường hơn nữa tác dụng của nó. Ớt chuông tươi là thực phẩm tuyệt vời cho những người có nguy cơ thiếu máu, bao gồm trẻ nhỏ, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và phụ nữ mang thai.

3. Cung cấp hỗ trợ chống oxy hóa

Ớt chuông chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin A và vitamin C, beta carotene và các hợp chất phenolic có tính axit và trung tính khác. Cùng với nhau, các thành phần mạnh mẽ này giúp bảo vệ cơ thể chống lại tổn thương tế bào do oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong ớt chuông có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng viêm nhiễm, chẳng hạn như một số bệnh ung thư, bệnh tim mạch và bệnh thần kinh.

Điều thú vị là nghiên cứu cho thấy ớt vàng có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các giống. Tuy nhiên, bất kỳ màu ớt chuông nào cũng là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống nhằm chống lại các gốc tự do và giảm căng thẳng oxy hóa.



4. Giảm viêm khớp

Ớt chuông chứa các hợp chất ấn tượng, chẳng hạn như vitamin C và beta-cryptoxanthin, có liên quan đến nhiều đặc tính chống viêm khác nhau. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như quercetin và luteolin. Những chất dinh dưỡng mạnh mẽ này có thể giúp giảm viêm liên quan đến viêm khớp, do đó làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và giảm bớt sự khó chịu mãn tính.

Kết hợp ớt chuông vào chế độ ăn uống cân bằng sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi có thể hỗ trợ nỗ lực kiểm soát các triệu chứng viêm khớp. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả giảm đau tối đa, điều quan trọng là phải bổ sung nhiều loại thực phẩm chống viêm và làm theo lời khuyên y tế của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Lưu ý khi ăn ớt chuông

Mặc dù ớt chuông thường được coi là an toàn cho người trưởng thành khỏe mạnh nhưng chúng có thể gây ra tác dụng phụ ở một số người. Mặc dù cực kỳ hiếm nhưng một số người lại bị dị ứng với ớt chuông. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị dị ứng phấn hoa có thể nhạy cảm với các hợp chất trong ớt chuông do phản ứng dị ứng chéo.

Tiêu thụ một lượng lớn ớt chuông cũng có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng do hàm lượng chất xơ cao. Hãy lưu ý đến khẩu phần ăn của bạn và thảo luận về mọi mối lo ngại tiềm ẩn với bác sĩ trước khi kết hợp một loại thực phẩm mới vào chế độ ăn uống của bạn.

