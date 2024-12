Kpop toả sáng trên các BXH thế giới cuối năm 2024

Năm 2024 có thể coi là một năm vô cùng bận rộn với các nghệ sĩ Kpop với những hoạt động solo và hoạt động nhóm sôi nổi. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi hàng loạt nhóm nhạc K-Pop và các nghệ sĩ nhận được sự công nhận trên các BXH âm nhạc cuối năm.

Cụ thể, aespa với album đầy đủ đầu tiên mang tên Armageddon đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Hai ca khúc chủ đề kép Supernova và Armageddon đã càn quét mọi BXH âm nhạc vào tháng 5. Tiếp nối thành công, 4 cô gái phát hành mini album Whiplash. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhóm được nêu tên trên nhiều BXH cuối năm do các báo nước ngoài công bố.

Trong đó, tạp chí NME của Anh xếp hạng Supernova ở vị trí thứ 9 trong danh sách 50 ca khúc hay nhất năm 2024. "Với nhịp điệu điện tử sôi động và đoạn điệp khúc bắt tai, Supernova khẳng định khả năng phát triển mạnh mẽ của nhóm nhạc nữ ở vùng đất chưa được khám phá", NME nhận xét. Ngoài ra, ca khúc cũng đứng đầu danh sách 25 bài hát K-Pop hay nhất năm nay do Billboard bình chọn.

(Ảnh: SM Entertainment)

Một nhóm nhạc nữ khác cũng vô cùng thành công trên thị trường quốc tế là ILLIT. Mặc dù là tân binh mới ra mắt nhưng ca khúc đầu tay Magnetic đã có bước đột phá lớn. Ca khúc xếp ở vị trí 61 trên BXH Billboard Toàn cầu 200, hạng 29 trên Toàn cầu trừ Mỹ và hạng 25 trên BXH Toàn cầu của Apple Music - đây cũng là vị trí cao nhất trong số các nhóm nhạc Kpop trên BXH. Chưa dừng lại ở đó, Magnetic cũng là bài hát Kpop duy nhất lọt vào danh sách 124 bài hát hay nhất năm 2024 của NPR.

NewJeans lọt vào danh sách Những bài hát hay nhất năm 2024 của New York Times với ca khúc chủ đề Supernatural. Một bài hát khác là How Sweet cũng đứng ở vị trí 35 trong danh sách 100 bài hát hay nhất của tạp chí Rolling Stone.

Năm 2024 cũng đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của IU khi cô trở thành nghệ sĩ đại diện cho Hàn Quốc trên BXH Billboard. Tạp chí này cho rằng thành công của cô đến từ âm nhạc và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với tư cách một nữ nghệ sĩ solo.

(Ảnh: EDAM Entertainment)

Về phía BTS, mặc dù vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng các thành viên vẫn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Jimin là ca sĩ Kpop duy nhất có mặt trên BXH NHững ca khúc được phát trực tuyến với Who đạt vị trí 74. Nam thần tượng cũng là nghệ sĩ Kpop duy nhất có hơn 1 bài hát lọt vào BXH Billboard Toàn cầu 200, bao gồm Who ở vị trí 106 và Like Crazy xếp hạng 154. Ngoài ra, Jimin cũng xếp ở vị trí 44 trong danh sách các nghệ sĩ toàn cầu của Billboard.

Jungkook cũng ghi nhận một số thành tích lớn, bao gồm vị trí 80 trên BXH Billboard 200 với album Golden. Đây cũng là vị trí cao nhất đối với các ngôi sao Kpop trong năm nay.