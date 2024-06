Chiều 10/6, BELIFT LAB - công ty con trực thuộc HYBE hiện đang quản lý nhóm tân binh ILLIT bất ngờ đăng tải video dài 27 phút, với tựa đề “Quan điểm về cáo buộc đạo nhái". Đây được cho là động thái đáp trả cáo buộc “ILLIT sao chép NewJeans" mà Min Hee Jin làm nổi cộm thời gian qua. BELIFT LAB trích dẫn lại đoạn ghi hình của CEO ADOR Min Hee Jin trong họp báo ngày 25/4 từ đó tổng hợp luận điểm, hình ảnh chứng minh không có sự sao chép nào giữa hai nhóm nhạc ILLIT và NewJeans như lời tố cáo.

BELIFT LAB - công ty con trực thuộc HYBE hiện đang quản lý nhóm tân binh ILLIT đăng tải video dài 27 phút, với tựa đề “Quan để về cáo buộc đạo nhái" đáp trả Min Hee Jin

Từ cuối tháng 4, nội chiến tập đoàn HYBE phơi bày những mặt trái của Kpop, mà vấn nạn bị “ném đá" nhiều nhất chính là sao chép concept giữa hai nhóm nhạc cùng tập đoàn. Việc cho debut ILLIT là “giọt nước tràn ly" làm dấy lên cuộc đấu tố nội bộ giữa Min Hee Jin và HYBE.

Min Hee Jin "chỉ đích danh" ILLIT đạo nhái NewJeans

MV Magnetic - ILLIT

ILLIT được ra mắt dưới trướng BELIFT LAB vào ngày 25/3/2024, với MV chủ đề Magnetic và E.P Super Real Me. Nhóm theo hình tượng trẻ trung, mơ mộng và nữ tính. Phần hình ảnh được đảm nhận bởi cựu giám đốc sáng tạo Vogue Korea - Serian Heu. Ngay từ đầu, ILLIT đã bị so sánh với NewJeans vì sự tương đồng quá lớn từ độ tuổi, đội hình 5 thành viên cho đến các đặc trưng về mặt sáng tạo concept, vũ đạo. Việc bị Min Hee Jin chỉ trích thẳng mặt là “nhóm nhạc đạo nhái" khiến ILLIT danh tiếng sụt giảm nghiêm trọng.

BELIFT LAB miêu tả ILLIT: Những cô gái yêu những gì còn dang dở, không phải cô gái trong ảo mộng do người lớn tạo ra

Trong video dài 27 phút, BELIFT LAB nhắc đi nhắc lại vấn đề “không sao chép concept". Đáng chú ý, công ty này còn phân tích hình ảnh của loạt nhóm nữ hàng đầu như BLACKPINK, NewJeans, IVE,... Việc này nhằm khẳng định ILLIT có hình tượng, đường dây câu chuyện, cảm hứng riêng, không trùng lặp với NewJeans.

Cụ thể, BELIFT LAB nhận định concept của 4 nhóm nhạc như sau: NewJeans: Dù còn là thanh thiếu niên nhưng là đối tượng lãng mạn trong trí tưởng tượng của người lớn. BLACKPINK: Người nổi tiếng hoàn hảo mà bạn không thể chạm tới. IVE: Mọi thành viên đều giống như búp bê, đáng để ghen tị như một nàng công chúa. ILLIT: Những cô gái yêu những gì còn dang dở, không phải cô gái trong ảo mộng do người lớn tạo ra.

BELIFT LAB còn phân tích hình ảnh của BLACKPINK

NewJeans

và IVE để chứng minh ILLIT không đạo nhái

Chưa dừng lại, BELIFT LAB còn cắt ghép một loạt chi tiết hình ảnh - vũ đạo của NewJeans để so sánh với những nghệ sĩ khác trong Kpop. Đặc biệt là với nhóm Jeans của Mexico. Trước đó, NewJeans bị loạt chi tiết “vay mượn" từ phong cách Y2K của nhóm nữ Mexico, tạo nên cuộc tranh luận gay gắt trên MXH.

Theo công ty chủ quản ILLIT, NewJeans hẳn cũng có sự tham khảo từ nhiều nghệ sĩ khác. “Nếu mà nói đó là đạo nhái thì chẳng phải NewJeans cũng lấy cảm hứng hay học hỏi từ những nhóm BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, LE SSERAFIM, GFRIEND, IZ*ONE, Sunmi, IVE, NMIXX, Oh My Girl, Triple S, VIVIZ, LABOUM, DIA, PRISTIN… này sao?” , BELIFT LAB đặt câu hỏi.

BELIFT LAB cho rằng NewJeans cũng tham khảo những nghệ sĩ khác, điển hình như BTS

NewJeans từng dính cáo buộc đạo phong cách nhóm nữ Mexico Jeans

Sau khi tung video minh oan, công ty chủ quản ILLIT tuyên bố đệ đơn kiện Min Hee Jin: “Sau khi xem buổi họp báo lần hai của CEO ADOR Min Hee Jin vào ngày 31/5, chúng tôi quyết định không thể trì hoãn việc bày tỏ quan điểm của mình thêm nữa. BELIFT LAB sẽ sắp xếp lại lập trường đối với CEO Min thông qua văn bản và video.

Quyết định trích dẫn tạm thời số 50 của Tòa án Trung ương Seoul vào ngày 30/5 là quyết định yêu cầu tạm thời ngăn chặn việc thực hiện quyền biểu quyết của HYBE tại Đại hội cổ đông bất thường trong ADOR, chứ không phải phán quyết về vụ đạo nhái. Không nên xuyên tạc như thể phía CEO Min đã thắng kiện vụ đạo nhái.

Ngoài lệnh cấm tạm thời, vụ án hình sự về hành vi cản trở kinh doanh và phỉ báng danh dự mà công ty chúng tôi đệ trình chống lại CEO Min phải được tiến hành ngay từ bây giờ. BELIFT LAB đang tạo ra một màn ra mắt đáng kinh ngạc và điều đó sẽ vẫn còn mãi trong lịch sử Kpop. Chúng tôi sẽ buộc CEO Min phải chịu trách nhiệm bằng cách nộp đơn kiện dân sự bổ sung ngay hôm nay về những thiệt hại mà các nghệ sĩ, nhân viên BELIFT LAB và những người sáng tạo tham gia đã phải nín thở gánh chịu.”

BELIFT LAB kiện Min Hee Jin tội phỉ báng vì những tổn thất sau khi ILLIT bị cáo buộc đạo nhái

Những động thái này của BELIFT LAB vấp phải sự phản đối của cộng đồng fan. BELIFT LAB cũng lặp lại vấn đề “réo tên cả Kpop" để làm điểm tựa cho mình. Những nghệ sĩ không liên quan bị lôi vào làm bia đỡ đạn, dính thị phi không đáng có.

Nhiều người chỉ trích BELIFT LAB như đang “diễn hề”, nhất là khi loạt bằng chứng tố NewJeans đạo nhái bị đưa ra thiếu thuyết phục. Điển hình như việc công ty tố NewJeans học hỏi vũ đạo Love Me Like This của NMIXX cho Ditto. Nhưng trong thực tế, Love Me Like This ra mắt sau Ditto tận 3 tháng. BELIFT LAB còn cho chỉnh sửa màu ảnh thực tế của các nhóm nhạc mặc đồ Hanbok, để chỉ ra NewJeans cũng “ăn theo". Thậm chí, khi BELIFT LAB dùng ảnh debut của BLACKPINK để đối chiếu với NewJeans, cựu giám đốc sáng tạo YG lên tiếng phản bác “Không hề giống”.

BELIFT LAB tố NewJeans học hỏi vũ đạo Love Me Like This của NMIXX cho Ditto nhưng bài hát của nhóm nữ nhà JYP ra mắt sau

BELIFT LAB còn cho chỉnh sửa màu ảnh thực tế của các nhóm nhạc mặc đồ Hanbok

Cựu giám đốc sáng tạo YG phủ nhận việc NewJeans giống BLACKPINK

BELIFT LAB kiện Min Hee Jin phỉ báng, nhưng chíng công ty này cũng dùng hình ảnh và video “tấn công” ngược lại NewJeans. Cuộc chiến giữa những công ty con cùng tập đoàn HYBE khiến dân tình “ngán đến tận cổ".