Kim Thần mặt đơ như tượng sáp

Mới đây, Kim Thần bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH, lên thẳng hot search xứ Trung khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt đơ cứng, thiếu biểu cảm, trông chẳng khác nào tượng sáp. Loạt ảnh chụp cận mặt nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì không ai nhận ra nữ diễn viên. Không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng việc can thiệp thẩm mỹ quá đà đã khiến gương mặt minh tinh sinh năm 1990 trở nên khác lạ, thậm chí có dấu hiệu biến chứng, mất đi đường nét mềm mại vốn có.

Đáp trả lại tranh cãi về giao diện khác lạ, Kim Thần cho biết là do nữ diễn viên đã tự mình makeup. Kim Thần chia sẻ cô rất buồn sau khi diện mạo của mình nhận nhiều ý kiến tiêu cực và cho biết từ sau sẽ không trang điểm linh tinh nữa.

Kim Thần gây hốt hoảng với gương mặt không khác gì tượng sáp. (Nguồn: Weibo)

Qua ánh đèn flash, gương mặt của Kim Thần khiến nhiều người không khỏi giật mình vì biểu cảm cứng đơ, gượng ép. Các đường nét vốn mềm mại trước đây nay trông như bị "đóng khung", đặc biệt là vùng má và khóe miệng gần như không có chuyển động khi cười. Phần cơ mặt căng bất thường khiến nụ cười trở nên gượng gạo, ánh mắt cũng thiếu đi vẻ long lanh vốn có khiến tổng thể gương mặt nữ diễn viên trông như... tượng sáp. Bên cạnh đó, lớp makeup dày với phần mắt khói đậm, kẻ sắc càng càng khiến sự thiếu mềm mại trên gương mặt nữ diễn viên thêm phần hiện rõ.

Kim Thần lựa chọn kiểu tóc búi gọn, trang phục len cổ cao khiến tạo hình trông già dặn, đứng tuổi. Thậm chí, trong vài khoảnh khắc, gương mặt nữ diễn viên còn có phần méo mó, khác thường.

Cộng đồng mạng hoang mang với gương mặt đơ như tượng sáp của Kim Thần. Thậm chí, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang bị "nghiện" thẩm mỹ.

Trước đó, Kim Thần cũng từng nhiều lần nhận về ý kiến trái chiều về việc lạm dụng thẩm mỹ, từ sửa mũi, gọt cằm, làm răng sứ cho tới mở hốc mắt. Nữ diễn viên từng nhiều lần mất điểm với chiếc cằm biến dạng, mũi nhọn hoắc, xô lệch, thiếu cân đối nhất là khi cười. Những hình ảnh cũ – mới được đặt cạnh nhau khiến khán giả không ít lần bày tỏ tiếc nuối cho nhan sắc tự nhiên, mềm mại trước kia của ngôi sao sinh năm 1990. Khi mà đường nét gương mặt không còn hài hòa, biểu cảm bị hạn chế, người xem không chỉ hoài nghi về tính thẩm mỹ mà còn lo ngại khả năng diễn xuất của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Kim Thần nhiều lần gây tranh cãi với gương mặt biến dạng, xô lệch thiếu tự nhiên.