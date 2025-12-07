Mỹ nam 2k9 chấp đẹp tiêu chuẩn khắc nghiệt của dân Hàn: Mũi Conan thế này thì chê gì nữa?

Trong thế giới anime, tạo hình nhân vật thường bị xem là phóng đại: đôi mắt to tròn, tỷ lệ cơ thể phi thực tế và đặc biệt là sống mũi sắc nét kéo dài thành một đường thẳng đặc trưng. Thế nhưng, câu chuyện về chiếc mũi được ví như "bước ra từ truyện tranh" của Seonghyeon - thành viên nhóm nhạc tân binh CORTIS đang khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Bởi vì, hóa ra anime… không lừa chúng ta nhiều như ta tưởng.

Seonghyeon cùng các thành viên bay tới Đài Loan tham dự AAA. (Nguồn: Dispatch)

Dù chỉ là khoảnh khắc sân bay ngắn ngủi, nhưng tạo hình của nam idol chóng trở thành tâm điểm chú ý: áo len đỏ cổ mở, tóc vuốt nhẹ cùng chiếc khẩu trang trắng tối giản tạo nên vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa tinh tế. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ hơn cả lại chính là góc nghiêng "gây choáng" của Seonghyeon với sống mũi thẳng, gọn và sắc nét, chiếm trọn spotlight của toàn bộ sân bay.



Dù che bởi lớp khẩu trang nhưng nhan sắc của Seonghyeon vẫn là cực phẩm.

Ngay khi loạt ảnh sân bay được chia sẻ rộng rãi, mạng xã hội lập tức "bùng nổ" trước góc nghiêng của mỹ nam 2K9. Trên X, Threads đến Facebook, nhiều bình luận đều chung một nhận định: đường sống mũi thẳng, gọn và chuẩn từng milimet của Seonghyeon trông chẳng khác nào những nét vẽ anime tối giản — tỷ lệ gương mặt gần như 1:1 với các nhân vật bước ra từ truyện tranh. Chỉ một khoảnh khắc nghiêng nhẹ cũng đủ khiến cư dân mạng thốt lên rằng đây chính là "anime phiên bản đời thật" của K-pop gen mới.



Tỷ lệ mũi của Seonghyeo được so sánh với mũi của Conan.

Netizen phải cảm thán vì chiếc mũi của hoàn hảo của Seonghyeon.

Seonghyeon (sinh năm 2009) hiện đang đảm nhiệm vị trí main vocal của CORTIS. Phong cách thời trang của anh và nhóm không theo lối "bóng bẩy, chỉn chu" thường thấy của nhiều idol K-pop, mà ngược lại chọn con đường phóng khoáng, nổi loạn theo tinh thần hip-hop old-school, hoà quyện với hơi thở đường phố Âu-Mỹ.

Visual "nét căng" của thành viên sinh năm 2009 nhóm CORTIS.

CORTIS mang đến phong cách streetwear đậm tính cá nhân: từ quần tụt, áo ba lỗ ôm sát, skinny jeans, đến những món đồ second-hand vintage - tất cả đều được phối với cách "mix & match" tưởng chừng hỗn độn nhưng lại rất có chủ đích. Những chi tiết này không chỉ giúp các thành viên trong đó có Seonghyeon thể hiện được cá tính riêng mà còn khiến họ trở thành biểu tượng thời trang của Gen Z.



Seonghyeon theo đuổi phong cách streetwear với những item quen thuộc như quần jeans, áo ba lỗ, sneaker.



