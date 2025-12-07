Kim Yoo Jung thật sự đã mang Baek Ah Jin ra đời thực

Không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào, Kim Yoo Jung còn ngày càng chinh phục khán giả bằng diễn xuất tiến bộ rõ rệt qua từng vai diễn. Mới đây nhất, màn lột xác đầy ấn tượng trong Dear X đã giúp cô nhận về cơn mưa lời khen, cho thấy sự trưởng thành cả về tâm lý nhân vật lẫn chiều sâu cảm xúc.

Bộ phim vừa mới khép lại chưa lâu, Kim Yoo Jung lại tiếp tục khiến MXH "dậy sóng" khi xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ lễ trao giải AAA Awards 2025. Tạo hình lộng lẫy, khí chất sang trọng cùng ánh nhìn cuốn hút của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Thậm chí, nhiều netizen còn hài hước cho rằng cô đã "mang Baek Ah Jin bước ra đời thực", đẹp và mê hoặc không kém gì trên màn ảnh.

Kim Yoo Jung gây ấn tượng khi xuất hiện tại thảm đỏ AAA Awards 2025. (Nguồn: X)

Kim Yoo Jung khiến khán giả khó rời mắt ngay từ những giây đầu xuất hiện với tạo hình lộng lẫy, đúng chuẩn công chúa bước ra từ cổ tích. Nữ diễn viên diện thiết kế váy đen dáng corset ôm sát phần thân trên, khéo léo tôn trọn vòng eo siêu nhỏ cùng bờ vai mảnh mai đầy thanh thoát. Phần chân váy xòe rộng tạo hiệu ứng bồng bềnh, giúp tổng thể vừa sang trọng vừa mềm mại, nữ tính.

Kiểu tóc búi cao gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú của em gái quốc dân. Lớp makeup trong veo, tập trung vào làn da căng mịn, đôi môi hồng nhẹ và ánh mắt long lanh giúp mỹ nhân sinh năm 1999 giữ trọn vẻ ngọt ngào, trong trẻo vốn có. Tất cả hòa quyện tạo nên một hình ảnh vừa kiêu sa, vừa dịu dàng.

Kim Yoo Jung xinh không góc chết trên thảm đỏ AAA Awards 2025.

Đoạn video cận cảnh visual nữ diễn viên đang viral khắp cõi mạng. (Nguồn: X)

Trùng hợp đầy thú vị là trong Dear X, Kim Yoo Jung cũng từng khiến khán giả "đứng hình" với một tạo hình thảm đỏ đẹp đến ngẩn ngơ. Từ gam màu đen của trang phục, phom dáng váy cúp ngực cho đến kiểu tóc búi thanh lịch, hình ảnh của nữ diễn viên trong phim có nhiều nét tương đồng đáng ngạc nhiên với diện mạo tại lễ trao giải AAA Awards ngoài đời thực. Khi phân cảnh này lên sóng, không ít người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ mong muốn Kim Yoo Jung sẽ mang nguyên tạo hình thảm đỏ trong phim ra đời thật. Và rồi, khoảnh khắc nữ diễn viên xuất hiện tại thảm đỏ mới đây với diện mạo như "bước ra từ Dear X".

Người hâm mộ thích thú vì sự tương đồng giữa tạo hình của Kim Yoo Jung trong phim với đời thực.