Giờ sắm gì để sang năm 2026 mặc vẫn đẹp: 5 gợi ý không thể xuất sắc hơn

Tháng 12 luôn mang đến cảm giác háo hức: không khí se lạnh, phố xá rộn ràng, ai cũng muốn tủ đồ của mình "lên đời" một chút để kết thúc năm thật chỉn chu và bước sang năm mới phong cách hơn. Nhưng chọn gì để không chỉ mặc đẹp ngay lúc này mà còn dùng được xuyên suốt mùa xuân sắp tới? Dưới đây là 5 món đồ vừa hợp mùa lạnh, vừa đủ linh hoạt để bạn mặc đi làm, đi chơi, và không bị lỗi mốt trong nhiều tháng tiếp theo.

Áo len mỏng

Áo len mỏng luôn là lựa chọn thông minh khi thời tiết lạnh nhưng không quá rét. Lợi thế của kiểu áo này nằm ở chất liệu nhẹ, thoáng nhưng vẫn ấm, giúp bạn dễ dàng layer với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Mùa đông hay đầu xuân, áo len mỏng đều phát huy tốt công dụng: mặc riêng thì gọn gàng, phối cùng quần jeans cho phong cách thường ngày, hoặc mix với chân váy suông để thanh lịch hơn. Nếu bạn thích kiểu tối giản, hãy chọn các tông màu trung tính như kem, xám, be hoặc nâu nhạt. Còn muốn tạo điểm nhấn, có thể chọn kiểu cổ lọ ôm nhẹ hoặc chất len có họa tiết tinh tế.

Điểm quan trọng là áo len mỏng không hề "kén dáng", dễ phối với blazer, trench coat hay bất cứ loại áo khoác nào. Chỉ cần đầu tư 1 - 2 chiếc tốt là bạn có thể dùng xuyên suốt mùa.

Áo blazer

Nếu muốn bước sang năm mới với vẻ ngoài chỉn chu hơn, một chiếc blazer chuẩn dáng là khoản đầu tư không hề phí. Blazer không chỉ dành cho môi trường công sở; mà chúng là item thời trang linh hoạt bậc nhất, phù hợp cả lúc dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Xu hướng mùa này vẫn ưu ái những thiết kế dáng suông nhẹ, phom rộng vừa phải để tạo sự thoải mái. Bạn có thể mặc blazer với áo len mỏng bên trong nếu trời lạnh, hoặc chuyển sang áo thun khi thời tiết ấm dần. Với một chiếc blazer màu đen, be hoặc xám, bạn gần như có thể phối với mọi item trong tủ đồ: chân váy suông, jeans ống rộng, thậm chí cả quần short khi sang xuân.

Quan trọng nhất, blazer luôn giúp tổng thể outfit trông hiện đại và có điểm nhấn hơn, dù trang phục bên trong có đơn giản thế nào.

Chân váy suông

Nếu bạn đang tìm một món đồ vừa mềm mại vừa "hack dáng", chân váy suông chắc chắn nên nằm trong danh sách sắm của tháng 12. Dáng váy này nhẹ nhàng, tinh tế và không hề lỗi thời, kể cả bước sang năm mới.

Ở thời điểm giao mùa, chân váy suông dài ngang bắp chân kết hợp cùng áo len mỏng tạo nên vẻ ngoài ấm áp nhưng vẫn gọn gàng. Khi trời lạnh hơn, bạn chỉ cần thêm blazer hoặc trench coat là hoàn chỉnh. Chân váy màu đen, nâu, be hoặc gam pastel nhẹ rất hợp với xu hướng tối giản.

Ngoài ra, kiểu váy này còn tôn chiều cao rất tốt nhờ đường suông thẳng, giúp dáng người trông mảnh mai hơn.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng vẫn là "best-seller" của thời trang vài năm gần đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một chiếc quần jeans đẹp giúp bạn diện được từ mùa đông sang mùa xuân mà không lo lỗi thời.

Ưu điểm nổi bật nhất là độ thoải mái và khả năng tôn dáng: giúp đôi chân trông dài hơn, che khuyết điểm phần hông hoặc đùi, và phối được với gần như mọi loại áo. Từ áo len mỏng, blazer cho tới trench coat, tất cả đều hợp khi đi cùng jeans ống rộng.

Để dễ phối nhất, bạn có thể chọn quần màu xanh nhạt hoặc xanh cổ điển. Nếu muốn cá tính hơn, jeans màu đen hoặc xám cũng rất "chất".

Áo trench coat

Nhắc đến mùa lạnh và phong cách thanh lịch, khó có item nào vượt qua trench coat. Đây là kiểu áo khoác mà bạn có thể dùng suốt nhiều năm mà không hề bị lỗi mốt. Tháng 12 se lạnh, trench coat vừa đủ ấm mà vẫn tạo vẻ ngoài thời thượng. Sang tháng 1, tháng 2, khi thời tiết dịu hơn, áo trench coat lại càng phát huy hiệu quả vì nhẹ, dễ layering và hợp hầu hết mọi trang phục.

Trench coat màu be là lựa chọn kinh điển, dễ phối và sang trọng. Nếu muốn mới mẻ hơn, bạn có thể thử các tông nâu caramel hoặc xám nhạt. Chỉ cần khoác trench coat bên ngoài áo len mỏng và quần jeans ống rộng, bạn đã có ngay một set đồ vừa đẹp vừa chuẩn xu hướng cả mùa.

