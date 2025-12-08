5 item công sở không bao giờ lỗi mốt, càng thích mặc đồ đơn giản càng nên có

Trong dòng chảy của thời trang, có những món đồ dù xu hướng thay đổi liên tục vẫn giữ được vị trí bền vững trong tủ đồ của dân công sở. Chúng không chỉ dễ kết hợp mà còn tôn lên sự tinh tế, chuyên nghiệp và cá tính riêng của người mặc. Dưới đây là 5 món thời trang được xem như "bảo chứng" cho phong cách công sở hiện đại, những món đồ mà bạn có thể mặc suốt nhiều năm mà không lo lỗi mốt.

Áo blazer

Nếu phải chọn một item đại diện cho phong cách công sở, đó chắc chắn là áo blazer. Chiếc áo khoác thần kỳ này có khả năng biến bất kỳ bộ trang phục nào trở nên trang trọng và chỉn chu hơn chỉ trong vài giây. Một chiếc đầm suông hơi đơn điệu? Khoác blazer lên là ổn. Áo phông + quần jeans trông hơi casual? Blazer lập tức kéo outfit về lại chuẩn công sở.

Blazer luôn giữ được sự trường tồn nhờ phom dáng rõ ràng, dễ mặc và mang lại cảm giác chuyên nghiệp mà không hề cứng nhắc. Dáng oversized mang lại vẻ trẻ trung, thư thái; trong khi blazer dáng ôm lại giúp tạo đường cong cơ thể nhẹ nhàng. Màu sắc dễ dùng nhất vẫn là đen, be, xám tro, hoặc navy, những tông màu trung tính không bao giờ cũ. Nhưng những ai yêu thích sự phá cách vẫn có thể chọn blazer caro hoặc kẻ sọc để tạo điểm nhấn.

Áo len cổ chữ V

Nói đến sự nhẹ nhàng và ấm áp của phong cách công sở, khó món đồ nào vượt qua được áo len cổ chữ V. Kiểu áo này phù hợp với nhiều dáng người, nhiều lứa tuổi, và đặc biệt dễ mặc trong những ngày thời tiết se lạnh.

Điểm cuốn hút nhất nằm ở thiết kế cổ chữ V: vừa tạo cảm giác thon gọn cho phần cổ và mặt, vừa lịch sự hơn so với cổ tròn đơn thuần. Áo len cổ V có thể phối cùng áo sơ mi trắng bên trong để tạo hiệu ứng layer trẻ trung, hoặc mặc đơn lẻ cùng quần âu nếu bạn hướng đến sự tối giản. Một chiếc áo len cổ V chất lượng tốt có thể dùng nhiều năm mà không hề lỗi mốt. Đây chính là minh chứng rằng đôi khi nét đẹp đến từ sự giản dị và vừa vặn.

Chân váy trơn màu trung tính

Chân váy trơn màu trung tính luôn là item "cứu nguy" cho phái đẹp vào những buổi sáng không biết mặc gì. Chỉ cần phối cùng áo sơ mi, áo thun hoặc một chiếc áo len đơn giản, bạn đã có ngay một outfit đủ lịch sự để gặp đối tác hoặc họp quan trọng.

Chân váy trơn tạo ra cảm giác nhã nhặn, không gây rối mắt, đồng thời cực kỳ dễ phối. Các tông be, đen, trắng, xám hoặc nâu đều mang tính ứng dụng cao và phù hợp nhiều tone da. Dáng váy phổ biến nhất là chữ A và bút chì: chữ A giúp tôn vòng eo và che khuyết điểm ở hông, trong khi dáng bút chì lại mang đến vẻ nữ tính đầy tự tin cho các nàng công sở.

Một ưu điểm nữa: váy trơn trung tính có thể dễ dàng "nâng cấp" khi kết hợp với phụ kiện như thắt lưng, túi cầm tay hoặc giày cao gót. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, item này xứng đáng xuất hiện trong mọi tủ đồ.

Quần âu có đường ly giữa

Giống với blazer, quần âu có đường ly giữa cũng là biểu tượng của style công sở. Đường ly trước không chỉ là chi tiết trang trí; nó góp phần định hình phom dáng, giúp đôi chân trông thẳng và dài hơn. Chỉ cần đứng lên, bước đi hay ngồi xuống, bạn đều toát lên vẻ chuyên nghiệp.

Quần âu ly giữa có thể đi kèm hầu hết mọi kiểu áo: sơ mi, áo lụa, áo phông cổ tròn, thậm chí áo lửng khi bạn muốn phá cách mà vẫn đúng chuẩn môi trường văn phòng sáng tạo. Về màu sắc, quần đen là lựa chọn an toàn nhất, nhưng những tông xám nhạt hoặc nâu chocolate cũng giúp bộ trang phục trông sang hơn.

Quan trọng nhất, một chiếc quần âu đẹp có thể gắn bó với bạn nhiều năm mà vẫn giữ dáng, khiến nó trở thành khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo".

Váy dài nhấn eo

Cuối cùng, không thể thiếu váy dài nhấn eo, món đồ giúp cân bằng hoàn hảo giữa sự nữ tính và sự nghiêm túc. Phần nhấn eo tạo ra điểm tập trung, giúp tạo dáng đồng hồ cát nhẹ nhàng mà không cần phải diện đồ quá bó. Độ dài qua gối hoặc lưng chừng bắp chân khiến chiếc váy phù hợp với hầu hết môi trường làm việc.

Váy nhấn eo có thể mang nhiều chất liệu: lụa mềm cho vẻ bay bổng, cotton cứng cáp cho những ngày cần sự chỉn chu, hay linen cho mùa hè thoáng mát. Dù theo phong cách nào, chiếc váy vẫn luôn mang lại sự thoải mái và tự tin khi di chuyển.

Ảnh: Sưu tầm