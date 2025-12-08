Phu nhân tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn nhiều khác lạ trong siêu hôn lễ?

Siêu đám cưới của Tiên Nguyễn tối 7/12 đã trở thành tâm điểm toàn mạng xã hội. Giữa loạt khoảnh khắc xa hoa từ dàn khách mời siêu "xịn", nhan sắc của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên tiếp tục chiếm spotlight mạnh mẽ.

Cam thường siêu cận nhan sắc phu nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên trong đêm tiệc tối (Nguồn: Quân).

Ở tuổi 55, người phụ nữ đứng sau tập đoàn thời trang xa xỉ vẫn giữ được vẻ trẻ trung, phúc hậu và rạng rỡ khiến nhiều người nhận xét trông bà chỉ mới ngoài 40. Xuyên suốt hai buổi lễ ngày hôm qua, bà Thuỷ Tiên xuất hiện với layout trang điểm tinh tế, mềm mại, làm sáng gương mặt và tôn lên sự thanh lịch vốn có, phù hợp tuyệt đối với hình ảnh "mẹ vợ đại gia" trong ngày trọng đại của con gái.

Qua cam thường, với nhan sắc và chiếc áo dài cách điệu ánh bạc trong tiệc tối, phu nhân Thuỷ Tiên xứng đáng nhận danh hiệu: Mẹ vợ sang chảnh, trẻ xinh nhất năm!

Nếu nhìn lại những lần xuất hiện trước đây, gần nhất là ở tuần lễ thời trang Việt Nam hồi tháng 6, bà Thuỷ Tiên từng gây chú ý qua các khung hình zoom cận. Khi ấy, dù làn da căng bóng và mịn màng tạo ấn tượng tốt, nhưng layout trang điểm đậm và tạo khối rõ nét khiến tổng thể gương mặt có phần sắc sảo hơn.

Bà Thuỷ Tiên luôn chú trọng vào làn da sáng mịn nhưng sở thích makeup đậm đôi khi là thứ "tố cáo" những đường nét kém tự nhiên của bà.

Trong lễ cưới mới đây, nữ đại gia dường như đã rút kinh nghiệm: đổi sang tông trang điểm tươi sáng, tiết chế khối, mày và mắt được kẻ mảnh tạo cảm giác long lanh nhẹ nhàng đồng thời tập trung vào độ bóng khỏe tự nhiên của làn da. Kết quả là hình ảnh "nàng Tiên" của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn trở nên mềm mại, trẻ trung và sang trọng hơn rất nhiều.

Chỉ cần lựa chọn layout trang điểm tiết chế cùng kiểu tóc khác, không khó để người phụ nữ này trẻ ra đến chục tuổi.

Nhắc đến làn da - yếu tố dễ dàng tố cáo tuổi tác của phụ nữ nhất, đây cũng là chi tiết được phái đẹp chăm chút kỹ càng, sẵn sàng mạnh tay chi tiền trẻ hoá. Bà Thuỷ Tiên cũng không ngoại lệ, ở ngưỡng U60 nhìn vào da mặt mịn màng, căng mọng và giàu sức sống của bà Thuỷ Tiên, có thể đoán rằng nữ doanh nhân đã đầu tư không ít vào các liệu trình chăm sóc da cao cấp, nhất là khi xuất hiện tại một sự kiện mang tính bước ngoặt của con gái.

Trong bức ảnh du xuân hồi đầu năm, gương mặt vợ tỷ phú có dấu hiệu hơi đứng tuổi nhưng điều đó đã được cải thiện ngoạn mục trong chưa đầy 1 năm.

Tuy nhiên, ở một vài khoảnh khắc đời thường lẫn sự kiện trước đây, một điểm dễ nhận ra là vùng da cổ của bà Thuỷ Tiên lộ rõ dấu hiệu tuổi tác hơn so với gương mặt. Đây vốn là vùng da rất khó chăm sóc, dễ chảy xệ và thường có tốc độ lão hoá nhanh hơn so với các vùng da khác. Trong lễ cưới mới đây, nhờ cổ áo dài che chắn, khuyết điểm này của bà gần như khó bắt gặp.