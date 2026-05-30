Kiểm tra ngay bếp nhà bạn: 1 loại gia vị có thể trở thành “ổ chứa” chất gây ung thư, hại gan nhưng nhiều người vẫn chủ quan

Nhiều người vẫn vô tư sử dụng những lọ gia vị đã mở nắp từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo gia vị khô bị ẩm mốc có thể chứa aflatoxin - loại độc tố có liên quan đến nguy cơ tổn thương gan và ung thư gan.

Trong căn bếp của hầu hết các gia đình đều có những loại gia vị quen thuộc như ớt bột, tiêu, hoa hồi, quế, bột ngũ vị hương hay các loại gia vị hỗn hợp. Nhiều người có thói quen mua số lượng lớn để dùng dần, thậm chí giữ lại những lọ gia vị đã mở nắp từ nhiều tháng đến vài năm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, điều đáng lo ngại không nằm ở bản thân các loại gia vị mà ở những loại gia vị khô như ớt bột, tiêu xay, quế, hoa hồi, bột ngũ vị hương… khi bị ẩm mốc trong quá trình bảo quản. Một số loại nấm mốc có thể sinh ra aflatoxin - độc tố được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm 1, tức là có bằng chứng gây ung thư ở người.

Mối nguy thực sự đến từ gia vị bị ẩm mốc

Các loại gia vị khô như ớt bột, tiêu xay, bột ngũ vị hương, bột thì là, hoa hồi, quế hoặc ớt khô thường có độ ẩm thấp nên khá an toàn khi được bảo quản đúng cách.

Tuy nhiên, nếu gia vị bị ẩm do tiếp xúc với hơi nước, không khí hoặc dầu mỡ trong thời gian dài, nấm mốc có thể phát triển và sinh ra aflatoxin.

Ảnh minh hoạ

Aflatoxin là một trong những độc tố nấm mốc nguy hiểm nhất được biết đến hiện nay. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc phơi nhiễm aflatoxin trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Đáng chú ý, aflatoxin có khả năng chịu nhiệt tương đối cao. Việc nấu nướng thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố này nếu thực phẩm đã bị nhiễm.

Dấu hiệu nhận biết gia vị có nguy cơ hư hỏng

Trên thực tế, không phải lúc nào gia vị nhiễm nấm mốc cũng có mùi khó chịu rõ rệt. Vì vậy, người tiêu dùng nên thường xuyên kiểm tra các loại gia vị trong bếp và loại bỏ ngay nếu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây.

Gia vị dạng bột bị vón cục hoặc ẩm

Ớt bột, tiêu xay, bột ngũ vị hương hay các loại gia vị hỗn hợp bình thường phải khô và tơi.

Nếu sản phẩm xuất hiện tình trạng vón cục, kết dính hoặc có cảm giác ẩm, đây là dấu hiệu cho thấy gia vị đã hút ẩm từ môi trường và có nguy cơ phát triển nấm mốc.

Ảnh minh hoạ

Xuất hiện các đốm lạ hoặc đổi màu

Ớt khô, hoa hồi, quế, tiêu hoặc các loại gia vị nguyên hạt nếu xuất hiện các đốm trắng, xám, đen hoặc vàng bất thường, cần được loại bỏ. Đây có thể là dấu hiệu của nấm mốc hoặc quá trình phân hủy trong quá trình bảo quản.

Gia vị đã mở nắp quá lâu

Sau khi mở bao bì, hầu hết các loại gia vị chỉ nên được sử dụng trong vòng vài tháng để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Việc bảo quản quá lâu không chỉ làm giảm hương vị mà còn làm tăng nguy cơ hút ẩm, oxy hóa và nhiễm vi sinh vật từ môi trường.

Bảo quản ngay cạnh bếp nấu

Nhiệt độ cao, hơi nước và dầu mỡ phát sinh trong quá trình nấu ăn tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Việc đặt lọ gia vị sát bếp là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến gia vị nhanh xuống cấp và dễ hư hỏng hơn.

Cách bảo quản gia vị an toàn

Để hạn chế nguy cơ nấm mốc phát triển và kéo dài thời gian sử dụng gia vị, các chuyên gia khuyến cáo nên bảo quản gia vị ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và độ ẩm cao như khu vực bếp nấu hoặc bồn rửa.

Ảnh minh hoạ

Sau mỗi lần sử dụng, cần đậy kín nắp để hạn chế không khí và hơi ẩm xâm nhập. Khi lấy gia vị, nên sử dụng thìa hoặc dụng cụ khô ráo, tránh để nước hoặc dầu mỡ dính vào bên trong hộp đựng vì đây là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên ưu tiên mua lượng vừa đủ dùng thay vì tích trữ quá nhiều trong thời gian dài. Việc thường xuyên kiểm tra màu sắc, mùi vị và tình trạng của gia vị cũng rất cần thiết. Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu ẩm mốc, vón cục, đổi màu hoặc hư hỏng bất thường, cần loại bỏ ngay để tránh những rủi ro đối với sức khỏe.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng gia vị không phải là thực phẩm nguy hiểm nếu được sử dụng và bảo quản đúng cách. Điều cần cảnh giác là tình trạng ẩm mốc, hư hỏng trong quá trình lưu trữ kéo dài, bởi đây mới là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các độc tố có hại.

Theo Toutiao