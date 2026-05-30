5 loại “quả vàng” được ví như cao thủ tiêu đờm: Ăn đúng cách giúp làm sạch phổi, giảm ho, cổ họng dễ chịu

Theo Đông y, một số loại trái cây màu vàng như tỳ bà, la hán quả, quất, sung hay lê được ví như “máy hút đờm tự nhiên”, giúp hỗ trợ làm dịu cổ họng, giảm ho và thanh lọc phổi hiệu quả nếu dùng đúng cách.

Nhiều người nghĩ rằng ho có đờm chỉ là vấn đề nhỏ, vài hôm rồi tự hết. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng đờm kéo dài, cổ họng luôn vướng víu, sáng ngủ dậy phải khạc liên tục lại có thể là dấu hiệu cho thấy đường hô hấp đang bị "quá tải".

Đặc biệt vào mùa hè, khi thói quen nằm điều hòa nhiều, uống nước đá, thức khuya hay tiếp xúc khói bụi tăng lên, tình trạng tích tụ đờm trong cổ họng và phổi càng dễ xuất hiện hơn. Không ít người dù không hút thuốc vẫn thường xuyên cảm thấy ngứa họng, ho dai dẳng, khó thở nhẹ hoặc tức ngực âm ỉ.

Theo các chuyên gia Đông y, đờm không đơn thuần là chất thải mà còn phản ánh tình trạng vận hành của phổi và hệ hô hấp. Khi phổi suy yếu, cơ thể dễ tích tụ "đàm thấp", từ đó sinh ho, khàn tiếng, nhiều đờm và mệt mỏi kéo dài.

Bên cạnh việc nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước và hạn chế thuốc lá, một số loại trái cây màu vàng được xem là "trợ thủ" hỗ trợ làm dịu cổ họng, giảm đờm và giúp đường hô hấp dễ chịu hơn nhờ chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và tinh dầu tự nhiên.

Dưới đây là 5 loại "quả vàng" nổi bật được dân gian ví như "máy hút đờm tự nhiên".

Tỳ bà - loại quả nổi tiếng giúp làm dịu phổi, giảm đờm

Tỳ bà (nhót tây) từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc Đông y hỗ trợ giảm ho. Không phải ngẫu nhiên mà các loại siro trị ho quen thuộc thường sử dụng lá hoặc quả tỳ bà làm thành phần chính.

Theo Đông y, tỳ bà có tác dụng nhuận phổi, hóa đờm, giảm ho và làm dịu niêm mạc họng. Loại quả này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên bị: Ho khan; Đờm đặc khó khạc; Khô rát cổ họng; Khàn tiếng sau khi nói nhiều...

Ngoài ra, tỳ bà còn chứa vitamin A, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ miễn dịch.

Cách dùng phổ biến :

- Ăn trực tiếp 5–6 quả mỗi ngày sau khi bỏ vỏ và hạt

- Hoặc nấu cùng lê và đường phèn thành món canh hỗ trợ làm dịu họng

Lưu ý :

Hạt tỳ bà chứa độc tính nhẹ, tuyệt đối không nhai hoặc ăn sống. Người có hệ tiêu hóa yếu, dễ lạnh bụng không nên dùng quá nhiều.

La hán - "nước giải cứu" cho cổ họng mùa nóng

Quả la hán quả được mệnh danh là "thần tiên quả" nhờ vị ngọt tự nhiên và khả năng làm dịu cổ họng rất mạnh. Đây cũng là loại quả thường được người hút thuốc hoặc người làm nghề nói nhiều sử dụng để giảm khàn tiếng.

Theo Đông y, la hán quả giúp: Thanh nhiệt; Nhuận phổi; Giảm ho; Hỗ trợ long đờm... Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy hoạt chất mogroside trong la hán quả có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ làm dịu niêm mạc đường hô hấp.

Loại quả này đặc biệt phù hợp với:

- Người hút thuốc lâu năm

- Người thường xuyên tiếp xúc khói bụi

- Người bị viêm họng kéo dài

- Giáo viên, MC, nhân viên tư vấn phải nói nhiều

Cách dùng:

- Dùng nửa quả la hán bóp nhỏ, pha với nước nóng cùng vài lát vỏ quýt khô hoặc mật ong. Có thể uống như trà hằng ngày.

- Sau vài ngày sử dụng đều đặn, nhiều người cảm nhận cổ họng dễ chịu hơn, tình trạng đờm đặc cũng giảm đáng kể.

Quất - quả nhỏ nhưng được ví như "bom tan đờm"

Khác với cam hay quýt thông thường, quất được khuyên nên ăn cả vỏ vì phần tinh dầu tập trung nhiều nhất ở lớp vỏ ngoài. Trong Đông y, quất có tính ấm, giúp hành khí, giảm đầy tức và hỗ trợ hóa đờm. Khi khí trong cơ thể lưu thông tốt hơn, cảm giác nặng ngực, nghẹn họng cũng được cải thiện.

Không chỉ vậy, tinh dầu trong vỏ quất còn giúp: Làm dịu cổ họng; Giảm cảm giác buồn nôn; Hỗ trợ giảm ho nhẹ...

Cách dùng hiệu quả :

- Quất hấp mật ong

- Quất ngâm đường phèn

- Thái lát pha nước ấm uống mỗi ngày

- Một món rất phổ biến là quất ngào mật ong, vừa dễ ăn vừa phù hợp với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Lưu ý : Không nên dùng quất ngay sau khi uống sữa vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Sung Mỹ - loại quả giúp hỗ trợ làm sạch cả phổi lẫn đường ruột

Sung Mỹ tuy không quá nổi bật về hình thức nhưng lại được đánh giá cao trong Đông y nhờ khả năng hỗ trợ nhuận phổi và nhuận tràng.

Theo quan niệm Đông y, "phổi và đại tràng có mối liên hệ mật thiết". Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, quá trình đào thải chất cặn bã cũng thuận lợi hơn, từ đó giúp cơ thể "nhẹ" hơn.

Sung đặc biệt phù hợp với những người: Đờm vàng đặc; Khô miệng; Táo bón; Hay ngồi điều hòa lâu khiến cổ họng khô rát...

Ngoài chất xơ dồi dào, sung còn chứa polyphenol và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Cách dùng :

- Nấu canh sung với bách hợp và đường phèn

- Ăn sung khô như món ăn vặt

- Pha trà sung khô uống mỗi ngày

Lê vàng - "máy cấp ẩm" tự nhiên cho phổi

Từ lâu, lê đã được xem là loại quả hàng đầu giúp làm dịu cổ họng và bổ sung độ ẩm cho cơ thể. Theo Đông y, lê có tác dụng: thanh nhiệt, nhuận phổi, hỗ trợ hóa đờm...

Đặc biệt với những người: Ho khan kéo dài; Đờm đặc màu vàng; Nóng trong; Khản tiếng; Đau rát họng...

Lê hấp đường phèn là món ăn gần như "kinh điển" mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc cổ họng khó chịu.

Cách làm :

- Khoét lõi quả lê, cho đường phèn vào bên trong rồi hấp cách thủy khoảng 40 phút. Có thể thêm vài lát gừng hoặc xuyên bối nếu thích.

- Nước lê sau khi hấp sẽ tiết ra vị ngọt thanh tự nhiên, giúp cổ họng dịu đi nhanh chóng.

Lưu ý : Lê có tính mát nên người đang bị cảm lạnh, ho đờm trắng loãng không nên ăn quá nhiều.

Muốn phổi khỏe, đừng chỉ chờ đến lúc ho mới chăm sóc

Các chuyên gia cho rằng, tình trạng nhiều đờm kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống. Khi đờm tích tụ lâu ngày, cơ thể dễ rơi vào trạng thái: Mệt mỏi; Ho kéo dài; Viêm họng tái đi tái lại; Hơi thở nặng nề; Giảm khả năng đề kháng...

Tuy nhiên, việc "làm sạch phổi" không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Điều quan trọng là duy trì lối sống lành mạnh: Uống đủ nước; Hạn chế thuốc lá; Giảm đồ lạnh, đồ ngọt; Tập thể dục đều đặn.

Việc thay đổi luân phiên 5 loại "quả vàng" kể trên trong thực đơn hằng ngày có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng và ô nhiễm không khí tăng cao.

Lưu ý, các loại thực phẩm trên chỉ có tác dụng hỗ trợ. Nếu tình trạng ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực hoặc đờm có màu bất thường, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

(Nguồn: QQ)